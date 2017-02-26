«Оскар-2017»: Прямая трансляция The Village смотрит 89-ю церемонию вручения премии Американской киноакадемии
Обложка: Lionsgate
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Обложка: Lionsgate
Ural Music Night, салон «Вино, я люблю тебя!», выставка «Авангард. На телеге в ХХI век»Что посетить в Екатеринбурге до 20 сентября
Распродажа в Zara, классика денима в Levi’s и скидки до 70 % в «Л’Этуаль»А также дроп от уральского бренда hsh, новинки от Avgvst и коллекция обуви от N.early N.aked
Комментарии
Фильм "Лунный свет" намного более глубок. Хотя Ла-Ла_ленд тоже хорош.
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