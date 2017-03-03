вернуться на старую версию сайта
24 сентября, четверг
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Россия
Войти
Россия
Weekend3 марта 2017

Сколько потратят на съемки фильма по роману Мединского Хронометраж фильма — 180 минут

РедакторАнуш Долуханян

Телекомпания «АГА» снимет видеофильм-спектакль «Стена» по одноименному роману министра культуры России Владимира Мединского. Об этом сообщает агентство «Москва».

3 601 852

рубля составит бюджет 
фильма «Стена»

Авторские и смежные права на спектакль «Стена», как на театрально-зрелищное представление, принадлежат автору произведения Владимиру Мединскому и режиссеру-постановщику спектакля по книге Ефиму Звеняцкому.

Хронометраж будущего фильма составит 180 минут. Заказчиком фильма стала киностудия имени Горького.

Роман «Стена» вышел в 2012 году. Сюжет романа строится вокруг событий начала XVII века, когда русские войска больше года обороняли Смоленск от армии польско-литовского короля Владислава IV Вазы.

Share
2
скопировать ссылку

Читайте также:

«Логан», «Золото», «Персональный покупатель», Sex Doll
Фильмы недели
«Логан», «Золото», «Персональный покупатель», Sex DollАлиса Таёжная посмотрела новинки проката
4
«Логан», «Золото», «Персональный покупатель», Sex Doll
Фильмы недели

«Логан», «Золото», «Персональный покупатель», Sex Doll Алиса Таёжная посмотрела новинки проката

Weekend

К 8 Марта в парках пройдут мастер-классы по флористике и забеги

Специальные программы подготовили парк Горького, «Эрмитаж», «Фили» и Кузьминки

0
Weekend

К 8 Марта в парках пройдут мастер-классы по флористике и забеги Специальные программы подготовили парк Горького, «Эрмитаж», «Фили» и Кузьминки

Сколько стоят породистые кошки
Тест
Сколько стоят породистые кошкиВо что обойдется покупка и уход за сервалом, экзотом, сфинксом и русской голубой кошкой
18
Сколько стоят породистые кошки
Тест

Сколько стоят породистые кошки Во что обойдется покупка и уход за сервалом, экзотом, сфинксом и русской голубой кошкой

Ситуация

Дмитрий Песков — о расследовании ФБК про Медведева как «творчестве осужденного гражданина»

Он добавил, что в Кремле не ознакомились с расследованием детально

1
Ситуация

Дмитрий Песков — о расследовании ФБК про Медведева как «творчестве осужденного гражданина» Он добавил, что в Кремле не ознакомились с расследованием детально

«Логан», «Золото», «Персональный покупатель», Sex Doll
Фильмы недели
«Логан», «Золото», «Персональный покупатель», Sex DollАлиса Таёжная посмотрела новинки проката
4
«Логан», «Золото», «Персональный покупатель», Sex Doll
Фильмы недели

«Логан», «Золото», «Персональный покупатель», Sex Doll Алиса Таёжная посмотрела новинки проката

Weekend

К 8 Марта в парках пройдут мастер-классы по флористике и забеги

Специальные программы подготовили парк Горького, «Эрмитаж», «Фили» и Кузьминки

0
Weekend

К 8 Марта в парках пройдут мастер-классы по флористике и забеги Специальные программы подготовили парк Горького, «Эрмитаж», «Фили» и Кузьминки

Сколько стоят породистые кошки
Тест
Сколько стоят породистые кошкиВо что обойдется покупка и уход за сервалом, экзотом, сфинксом и русской голубой кошкой
18
Сколько стоят породистые кошки
Тест

Сколько стоят породистые кошки Во что обойдется покупка и уход за сервалом, экзотом, сфинксом и русской голубой кошкой

Ситуация

Дмитрий Песков — о расследовании ФБК про Медведева как «творчестве осужденного гражданина»

Он добавил, что в Кремле не ознакомились с расследованием детально

1
Ситуация

Дмитрий Песков — о расследовании ФБК про Медведева как «творчестве осужденного гражданина» Он добавил, что в Кремле не ознакомились с расследованием детально

Комментарии

2 комментария
Показать все
О
Ольга

Как то тоже сделали мини сериал для себя и заказали услуги видеооператоров и это обошлось прилично, но зато собственный сериал сняли

#
0

Тэги

Сюжет

Люди

Прочее

Новое и лучшее

Что смотреть в Городце: незадачливая колокольня, крестовая сосна, киты и фараонки

Тест на интуицию: винные фонтаны, муравьиные фермы и бабушка с тренажером.

Фестиваль INTERVALS TEASER 2020: как и где это будет

Челси, грубые ботинки и другая неубиваемая обувь на осень

Сериалы, кино, книги, выставки и концерты: Все планы на осень

Первая полоса

Что смотреть в Городце: незадачливая колокольня, крестовая сосна, киты и фараонки
СПЕЦПРОЕКТ
Что смотреть в Городце: незадачливая колокольня, крестовая сосна, киты и фараонкиПроголосуй за пункты нового диджитал-маршрута по древнейшему городу области
0
Что смотреть в Городце: незадачливая колокольня, крестовая сосна, киты и фараонки
Спецпроекты
СПЕЦПРОЕКТ

Что смотреть в Городце: незадачливая колокольня, крестовая сосна, киты и фараонки Проголосуй за пункты нового диджитал-маршрута по древнейшему городу области

Тест на интуицию: винные фонтаны, муравьиные фермы и бабушка с тренажером.
СПЕЦПРОЕКТ
Тест на интуицию: винные фонтаны, муравьиные фермы и бабушка с тренажером.Призы в честь юбилея Boxberry
0
Тест на интуицию: винные фонтаны, муравьиные фермы и бабушка с тренажером.
Спецпроекты
СПЕЦПРОЕКТ

Тест на интуицию: винные фонтаны, муравьиные фермы и бабушка с тренажером. Призы в честь юбилея Boxberry

Фестиваль INTERVALS TEASER 2020: как и где это будет
Гид The Village
Фестиваль INTERVALS TEASER 2020: как и где это будет
0
Фестиваль INTERVALS TEASER 2020: как и где это будет
Гид The Village

Фестиваль INTERVALS TEASER 2020: как и где это будет

Челси, грубые ботинки и другая неубиваемая обувь на осень
Гид The Village
Челси, грубые ботинки и другая неубиваемая обувь на осень
2
Челси, грубые ботинки и другая неубиваемая обувь на осень
Гид The Village

Челси, грубые ботинки и другая неубиваемая обувь на осень

Сериалы, кино, книги, выставки и концерты: Все планы на осень
Планы на сезон

Сериалы, кино, книги, выставки и концерты: Все планы на осень

Сериалы, кино, книги, выставки и концерты: Все планы на осень
Планы на сезон

Сериалы, кино, книги, выставки и концерты: Все планы на осень

Как получать удовольствие от учебы
Проще простого
Как получать удовольствие от учебы6 простых советов о том, как сделать обучение проще и эффективнее
0
Как получать удовольствие от учебы
Проще простого

Как получать удовольствие от учебы 6 простых советов о том, как сделать обучение проще и эффективнее

«Мускат»: кавказская кухня по доступным ценам в центре Нижнего
ПРОМО
«Мускат»: кавказская кухня по доступным ценам в центре НижнегоШашлычная №2 на новом месте
0
«Мускат»: кавказская кухня по доступным ценам в центре Нижнего
Слово шефа
ПРОМО

«Мускат»: кавказская кухня по доступным ценам в центре Нижнего Шашлычная №2 на новом месте

Планы на выходные: где побывать в Нижегородской области
Гид The Village
Планы на выходные: где побывать в Нижегородской области9 не самых тривиальных мест
1
Планы на выходные: где побывать в Нижегородской области
Гид The Village

Планы на выходные: где побывать в Нижегородской области 9 не самых тривиальных мест

Как прошла волонтерская экологическая акция на Пермяковском озере?
ПРОМО
Как прошла волонтерская экологическая акция на Пермяковском озере?10 лет волонтерскому проекту «360»
0
Как прошла волонтерская экологическая акция на Пермяковском озере?
Фоторепортаж
ПРОМО

Как прошла волонтерская экологическая акция на Пермяковском озере? 10 лет волонтерскому проекту «360»

Шоколад Mojo Cacao со вкусом бананового хлеба
Продукты
Шоколад Mojo Cacao со вкусом бананового хлеба
0
Шоколад Mojo Cacao со вкусом бананового хлеба
Продукты

Шоколад Mojo Cacao со вкусом бананового хлеба

Как будет выглядеть обновленный сквер Свердлова
команда 800
Как будет выглядеть обновленный сквер Свердлова
0
Как будет выглядеть обновленный сквер Свердлова
команда 800

Как будет выглядеть обновленный сквер Свердлова

От похмелья, для ягодиц и бандажная: Маски для всех частей тела (и лица)
Косметика
От похмелья, для ягодиц и бандажная: Маски для всех частей тела (и лица)
0
От похмелья, для ягодиц и бандажная: Маски для всех частей тела (и лица)
Косметика

От похмелья, для ягодиц и бандажная: Маски для всех частей тела (и лица)

Как полюбить кашу? Приготовить ее правильно!
Рецепты шефов
Как полюбить кашу? Приготовить ее правильно!8 рецептов манной, пшенной, гречневой и овсянки
1
Как полюбить кашу? Приготовить ее правильно!
Рецепты шефов

Как полюбить кашу? Приготовить ее правильно! 8 рецептов манной, пшенной, гречневой и овсянки

Как российские айтишницы придумали умную переноску для животных
Будущее
Как российские айтишницы придумали умную переноску для животныхЧтобы упитанные коты и большие собаки могли безопасно летать на самолетах
0
Как российские айтишницы придумали умную переноску для животных
Будущее

Как российские айтишницы придумали умную переноску для животных Чтобы упитанные коты и большие собаки могли безопасно летать на самолетах

Голый бетон и много современного искусства в новой квартире в Плотничном переулке
Квартира недели
Голый бетон и много современного искусства в новой квартире в Плотничном переулке
0
Голый бетон и много современного искусства в новой квартире в Плотничном переулке
Квартира недели

Голый бетон и много современного искусства в новой квартире в Плотничном переулке

Золотые кроссовки Reebok Classic Leather
Покупка недели
Золотые кроссовки Reebok Classic Leather
0
Золотые кроссовки Reebok Classic Leather
Покупка недели

Золотые кроссовки Reebok Classic Leather

«Оябун», «Коленки пчелы» и «Сюси-Пуси»: рестораторы — о названиях своих заведений
Гид The Village
«Оябун», «Коленки пчелы» и «Сюси-Пуси»: рестораторы — о названиях своих заведений
0
«Оябун», «Коленки пчелы» и «Сюси-Пуси»: рестораторы — о названиях своих заведений
Гид The Village

«Оябун», «Коленки пчелы» и «Сюси-Пуси»: рестораторы — о названиях своих заведений

Главные книги осени
Планы на сезон
Главные книги осениРоман о секте, нон-фикшн о мире для мужчин и почему дальше все будет только хуже
0
Главные книги осени
Планы на сезон

Главные книги осени Роман о секте, нон-фикшн о мире для мужчин и почему дальше все будет только хуже

«Я потерял обоих родителей в пандемию»
Личный опыт

«Я потерял обоих родителей в пандемию»История о беспомощности человека в медицинской системе

«Я потерял обоих родителей в пандемию»
Личный опыт

«Я потерял обоих родителей в пандемию» История о беспомощности человека в медицинской системе

Глобальная удаленка: Как мы к ней привыкли
ПРОМО
Глобальная удаленка: Как мы к ней привыклиИ как ищем работу по новым правилам
0
Глобальная удаленка: Как мы к ней привыкли
Спецпроекты
ПРОМО

Глобальная удаленка: Как мы к ней привыкли И как ищем работу по новым правилам

Подпишитесь на рассылку