Сколько потратят на съемки фильма по роману Мединского Хронометраж фильма — 180 минут
Телекомпания «АГА» снимет видеофильм-спектакль «Стена» по одноименному роману министра культуры России Владимира Мединского. Об этом сообщает агентство «Москва».
3 601 852
рубля составит бюджет
фильма «Стена»
Авторские и смежные права на спектакль «Стена», как на театрально-зрелищное представление, принадлежат автору произведения Владимиру Мединскому и режиссеру-постановщику спектакля по книге Ефиму Звеняцкому.
Хронометраж будущего фильма составит 180 минут. Заказчиком фильма стала киностудия имени Горького.
Роман «Стена» вышел в 2012 году. Сюжет романа строится вокруг событий начала XVII века, когда русские войска больше года обороняли Смоленск от армии польско-литовского короля Владислава IV Вазы.
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Комментарии
Как то тоже сделали мини сериал для себя и заказали услуги видеооператоров и это обошлось прилично, но зато собственный сериал сняли
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