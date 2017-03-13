С 31 марта по 2 апреля в Москве пройдет тату-фестиваль, который проводится с 2002 года. Об этом The Village рассказали организаторы мероприятия.

На мероприятии соберутся более 200 мастеров из России и других стран. В рамках мероприятия пройдет конкурс татуировки, в котором ежегодно принимают участие более 1 500 мастеров. Также организаторы проведут марафон по бодипейтингу.

В программе заявлены мастер-классы, конференции и круглые столы, на которых желающие смогут обсудить развитие тату-культуры в России и за рубежом.

Фестиваль пройдет в торговом центре «Амбер Плаза» на Краснопролетарской улице, 36. Билет на один день фестиваля стоит 500 рублей, на все — 1 300 рублей. Организаторы предупреждают, что цены будут расти по мере приближения даты мероприятия. Билет можно купить по этой ссылке.