«Яндекс.Музыка» запустила специальные плейлисты для крупнейших городов России.

Плейлисты на 50 композиций сформированы из наиболее популярных треков этого лета, которые жители мегаполисов слушали чаще всего. Раз в месяц музыка будет обновляться.

У каждого плейлиста — свой дизайн, вдохновленный особенностями ландшафта и полезными ископаемыми региона, его флорой и фауной. Основой фирменного стиля московского плейлиста стали красный кирпич, торф, каменная соль, песок и подземные воды.