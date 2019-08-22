Самые популярные треки Москвы и других городов России «Яндекс.Музыка» запустила плейлисты, основанные на предпочтениях жителей разных регионов
«Яндекс.Музыка» запустила специальные плейлисты для крупнейших городов России.
Плейлисты на 50 композиций сформированы из наиболее популярных треков этого лета, которые жители мегаполисов слушали чаще всего. Раз в месяц музыка будет обновляться.
У каждого плейлиста — свой дизайн, вдохновленный особенностями ландшафта и полезными ископаемыми региона, его флорой и фауной. Основой фирменного стиля московского плейлиста стали красный кирпич, торф, каменная соль, песок и подземные воды.
Самым популярным треком лета в городах-миллионниках стал хит Билли Айлиш «Bad guy», который возглавил плейлисты Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Новосибирска, Перми, Уфы и Челябинска.
Помимо новых треков в плейлисты также попали вполне классические рок-композиции: «Numb» Linkin Park, «Выхода нет» группы «Сплин», «Лесник» «Короля и Шута».
Найти городские плейлисты на «Яндекс.Музыке» можно в разделах «Новое», «Популярное», «В тренде», а также через поиск и по ссылке.
Источник: пресс-служба «Яндекс.Музыки»
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