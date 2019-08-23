Антоха МС отправится на фестиваль в Южную Корею по итогам шоукейса на «Дикой мяте» Российский хип-хоп-исполнитель стал первым победителем Mint Music Showcase
Антоха МС отправится на крупнейший городской фестиваль Южной Кореи Zandari Festa. Таковы итоги международного Mint Music Showcase, который провели на «Дикой мяте» для продвижения российских музыкантов на мировой сцене.
В этом году на «Дикую мяту» прибыли представители ряда мировых фестивалей, чтобы открыть новые имена российских исполнителей и пригласить их для участия в своих мероприятиях.
Теперь российский хип-хоп-исполнитель выступит на Zandari Festa
Ранее Антоха МС рассказывал The Village о любимых местах Москвы, своих музыкальных вкусах, стиле одежды и ящике с гантелями.
Мы также общались с основателем «Дикой мяты» Андреем Клюкиным о том, как сделать фестиваль, а также о независимости и компромиссах с властью.
Источник: представители Mint Music Showcase
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