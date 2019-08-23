Антоха МС отправится на крупнейший городской фестиваль Южной Кореи Zandari Festa. Таковы итоги международного Mint Music Showcase, который провели на «Дикой мяте» для продвижения российских музыкантов на мировой сцене.



В этом году на «Дикую мяту» прибыли представители ряда мировых фестивалей, чтобы открыть новые имена российских исполнителей и пригласить их для участия в своих мероприятиях. Первым выбором продюсеров стал Антоха МС.

Теперь российский хип-хоп-исполнитель выступит на Zandari Festa , который пройдет 26–29 сентября на десятках площадок в Хондэ — одном из самых модных районов Сеула. В этом году лайн-ап фестиваля насчитывает более 100 групп.