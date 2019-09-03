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Новости3 сентября 2019

Жителю Подмосковья дали пять лет колонии за твит о детях силовиков (обновлено) Владислава Синицу обвиняют в разжигании ненависти с угрозой насилия

РедакторРоман Чернянский

Обновлено

Пресненский суд Москвы приговорил Владислава Синицу к пяти годам колонии по обвинению в экстремизме.

2 сентября, 20:07

Прокуратура попросила приговорить к шести годам колонии финансового менеджера из Подмосковья Владислава Синицу, которого обвиняют в призывах к насилию над детьми силовиков.

В чем обвиняют Синицу

Дело Синицы рассматривает Пресненский районный суд Москвы по статье о разжигании ненависти с угрозой насилия (пункт «а» части 2 статьи 282 Уголовного кодекса). Основанием для дела стал твит мужчины, опубликованный после протестной акции 27 июля.

Отвечая на вопрос о целесообразности деанонимизации силовиков, избивающих на митингах протестующих граждан, Синица написал, что в результате раскрытия личностей правоохранителей их дети могут стать жертвами нападений.

Твит Синицы: «Посмотрят на милые счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше ребенок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы. Вместо ребенка по почте приходит компакт-диск со снафф-видео (ролики, в которых показаны настоящие убийства. — Прим. ред.)».

Мужчину задержали после того, как федеральные каналы процитировали его публикацию.

Что говорит обвинение

В качестве свидетелей в суде допросили сотрудников Росгвардии Александра Андреева и Артема Тарасова. Андреев заявил, что, увидев твит, воспринял его как призыв похищать и убивать детей росгвардейцев. Тарасов выразил схожее мнение, что твит выглядел как угроза.

Гособвинительница зачитала в суде выводы экспертов из Центра социокультурных экспертиз, которые тоже нашли в твите Синицы призывы к насилию против силовиков, признаки угроз и возбуждения ненависти. При этом экспертизу проводили по запросу следствия люди без профильного образования — учитель математики и преподаватель иностранных языков.

Что говорит защита и сам Синица

Лингвист «Центра независимых экспертиз» Елена Новожилова и эксперт «Центра по проведению судебных экспертиз и исследований» Мария Куликова раскритиковали экспертизы, проведенные по запросу следствия. Оба специалиста отметили некачественное проведение исследований. Защита просила исключить экспертизу из материалов дела, однако суд отказал в ходатайстве.

Сам Синица настаивает, что никого ни к чему не призывал и в его твите даже не было повелительного наклонения, — он только подразумевал, что если силовики продолжат избивать протестующих, то могут начаться народные волнения.

«У меня не было цели в своих публикациях начать расследование против маленькой группы лиц, и тем более оскорблять всю группу правоохранительных лиц, тем более тех, кто не занимается избиениями мирных граждан», — заявил Синица.

Источники: «Медиазона», «МБХ медиа»

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Комментарии

2 комментария
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ДД
Дон Димон

На мой взгляд 5 многовато, можно было и поменьше.

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