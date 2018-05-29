«Всё в жире» и «все в сауне»: Как говорят в OneTwoTrip Какие странные выражения используют в офисе сервиса бронирования путешествий
Сервис OneTwoTrip появился в 2011 году, он начинался с продажи авиабилетов, сейчас он помогает также забронировать отель или поехать в путешествие по неизвестному заранее маршруту. Каждый день клиенты покупают здесь 15 тысяч тревел-продуктов. Офисы OneTwoTrip и компаний-партнеров находятся в нескольких городах мира, включая Москву, в них работают более 260 человек. The Village узнал, какие необычные слова и выражения используют сотрудники сервиса.
Словарь OneTwoTrip
Верните шнурки
Просьба вернуть зарядные устройства в отдел мобильной разработки. (У сотрудников которого есть зарядки для всех телефонов и планшетов.)
Применение:
«Верните мои шнурки, я почти разрядился».
Править онлайн
Сидеть рядом друг с другом и обсуждать изменения в документ/код/дизайн и так далее.
Применение:
«Я не понял твои примечания, давай поправим онлайн».
Обнять клиента
Сделать для клиента больше, чем требует ситуация, предусмотреть сложности, с которыми он может столкнуться.
Применение:
— В отель заселяется клиент, у которого сегодня день рождения.
— Этот отель у нас на прямом контракте, можем заказать фрукты в номер.
— Да, давайте его обнимем.
Царь-релиз
Обновление для мобильного приложения, которое долго готовилось и содержит в себе большое количество изменений.
Применение:
«На этой неделе выложим царь-релиз для iOS с прокатом авто».
Всё в жире
Необходимая информация прикреплена к задаче в программе Jira.
Применение:
— А есть детали проекта?
— Всё в жире.
Пинговать
Напоминать о необходимости выполнить какую-то задачу.
Применение:
Я пинганул его, обещает сделать на следующей неделе.
Пушить
Настойчиво просить коллегу сделать то, о чем вы договорились ранее.
Применение:
— Я уже пинганул его по той задаче.
— Я тоже, не помогло.
— Значит, будем пушить.
Закинуть пулик в репку
Создать пулл-реквест в репозиторий, то есть сделать запрос на обновление кода приложения.
Применение:
«Закинул пулик в репку, проверь, пожалуйста».
Бар
Большая основная кухня с длинным столом, напоминающим барную стойку.
Применение:
— Не видели Мишу?
— Кажется, он был в баре.
Сауна
Маленькая дополнительная кухня, которой преимущественно пользуются разработчики.
Применение:
— Миши в баре нет.
— Тогда посмотри в сауне.
Песочница
Тестовая среда Sandbox.
Применение:
— На каком этапе эта задача?
— Тестируем в песочнице.