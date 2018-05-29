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Офисный словарь29 мая 2018

«Всё в жире» и «все в сауне»: Как говорят в OneTwoTrip Какие странные выражения используют в офисе сервиса бронирования путешествий

Сервис OneTwoTrip появился в 2011 году, он начинался с продажи авиабилетов, сейчас он помогает также забронировать отель или поехать в путешествие по неизвестному заранее маршруту. Каждый день клиенты покупают здесь 15 тысяч тревел-продуктов. Офисы OneTwoTrip и компаний-партнеров находятся в нескольких городах мира, включая Москву, в них работают более 260 человек. The Village узнал, какие необычные слова и выражения используют сотрудники сервиса.

Словарь OneTwoTrip

Верните шнурки

Просьба вернуть зарядные устройства в отдел мобильной разработки. (У сотрудников которого есть зарядки для всех телефонов и планшетов.)

Применение:

«Верните мои шнурки, я почти разрядился».

Править онлайн

Сидеть рядом друг с другом и обсуждать изменения в документ/код/дизайн и так далее.

Применение:

«Я не понял твои примечания, давай поправим онлайн».

Обнять клиента

Сделать для клиента больше, чем требует ситуация, предусмотреть сложности, с которыми он может столкнуться.

Применение:

— В отель заселяется клиент, у которого сегодня день рождения.
— Этот отель у нас на прямом контракте, можем заказать фрукты в номер.
— Да, давайте его обнимем.

Царь-релиз

Обновление для мобильного приложения, которое долго готовилось и содержит в себе большое количество изменений.

Применение:

«На этой неделе выложим царь-релиз для iOS с прокатом авто».

Всё в жире

Необходимая информация прикреплена к задаче в программе Jira.

Применение:

— А есть детали проекта?

— Всё в жире.

Пинговать

Напоминать о необходимости выполнить какую-то задачу.

Применение:

Я пинганул его, обещает сделать на следующей неделе.

Пушить

Настойчиво просить коллегу сделать то, о чем вы договорились ранее.

Применение:

— Я уже пинганул его по той задаче.

— Я тоже, не помогло.

— Значит, будем пушить.

Закинуть пулик в репку

Создать пулл-реквест в репозиторий, то есть сделать запрос на обновление кода приложения.

Применение:

«Закинул пулик в репку, проверь, пожалуйста».

Бар

Большая основная кухня с длинным столом, напоминающим барную стойку.

Применение:

— Не видели Мишу?

— Кажется, он был в баре.

Сауна

Маленькая дополнительная кухня, которой преимущественно пользуются разработчики.

Применение:

— Миши в баре нет.

— Тогда посмотри в сауне.

Песочница

Тестовая среда Sandbox.

Применение:

— На каком этапе эта задача?

— Тестируем в песочнице.

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