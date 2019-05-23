Виктория: Я приехала в институт, чтобы записать бесплатно песню в хорошей студии, и там встретила Женю, записывал меня как раз он. В дальнейшем это переросло в систематическую совместную работу, потом дошло до похода в кафе. Он был очень упертым и сначала ни в какую не хотел со мной встречаться, так как у него на тот момент была девушка. Но я проявила настойчивость. Жить вместе предложил Женя, так как собирался съехать от родителей. Денег на тот момент было немного, приходилось как-то выходить из сложных ситуаций.

Мне 31 год, а ты на десять лет младше, что ты можешь мне дать? Не могу же я вечно ждать, пока ты решишься на что-то серьезное

Евгений: Примерно через год после начала отношений мы начали жить вместе. Мне тогда исполнился 21 год, я был студентом и жил с родителями. Они у меня адекватные, никогда не лезли в мои дела, только поддерживали. Но когда Вика появилась в моей жизни, то условия изменились. Она так и сказала: «Мне 31 год, а ты на десять лет младше, что ты можешь мне дать? Не могу же я вечно ждать, пока ты решишься на что-то серьезное». Я стал искать способы заработка, и в итоге мы заняли денег и вместе открыли свою студию звукозаписи. Появился доход, это позволило нам съехаться.

Виктория: Конечно, у всех пар бывают проблемы. Так как у нас большая разница в возрасте, то взгляды на многие вещи сильно расходятся. Но Женя всегда меня держал в курсе всех трендов. Свадьбу мы отмечали достаточно банально. Предложение Женя сделал в нашем любимом ресторане, мы просто расписались и посидели с родственниками. Совсем не хотелось тратить деньги на пышное торжество.

Евгений: Почти через десять лет нашего знакомства мы решили завести ребенка. Мы поняли, что готовы дать ему все необходимое. У нас появилось достаточно средств, чтобы его содержать и не влезать при этом в долги. А еще у нас есть голова на плечах, мы не будем гулять и тусить вместо того, чтобы заниматься сыном.

Виктория: Это было осознанное и спланированное решение. Мы совместно готовились к этому — ходили вдвоем на курсы для будущих родителей. Женя присутствовал при родах, которые проходили в частной клинике, так как он категорически против бесплатной медицины.

Денежные игры

Евгений: Зарабатывать много я начал где-то три года назад. До этого мы, как и все, работали, копили на отпуск и периодически влезали в долги. Бывало и такое, что в кармане оставались последние 100 рублей. Через несколько лет после открытия студии ударил кризис, и пришлось ее закрыть. Потом я попал на телевидение, создал канал на ютьюбe. Через год он выстрелил, и доход стал выше.

Виктория: Я сейчас вообще не работаю. Я была руководителем, потом преподавала вокал. Это всегда интересно, много новых людей и знакомств. Но сейчас необходимости работать у меня нет. Когда я ушла с работы, Женю это замотивировало добиться большего. Пока возвращаться я не собираюсь — нет смысла и особого желания. Я вношу моральный вклад в семью, поддерживаю мужа, а это не менее важно, чем материальная составляющая.

Евгений: Мой основной доход идет с ютьюба — у меня там блог про игры. Есть еще стримы, но они, скорее, просто приятное дополнение к заработку. Хотя было и такое, что мне присылали донаты в 70 тысяч рублей. Игровая тематика стала одной из самых прибыльных, уступает разве что автомобильной.

В основном я получаю деньги благодаря продажам. Через сервис Donation Alerts я нахожу компании, которые хотели бы продвигать свои игры. Я рассказываю о них на своем канале и называю кодовое слово. Когда люди покупают игру и вводят этот промокод, мне падает 10 % от суммы. Также я получаю деньги от подписчиков, а вот с партнерской программы YouTube выходит не так много — в районе 100 долларов в месяц.

Всего у меня выходит примерно 350 тысяч рублей в месяц, из них 150 тысяч поступает с моего канала, остальное — плата за консультации и стримы.

Я зарабатываю не только как блогер, но еще и как консультант по ютьюбу. Я помогаю другим каналам избежать страйка — предупреждения за нарушение авторских прав. У меня есть опыт в этой сфере: на телевидении я тоже занимался авторским правом, сдавал специальный экзамен, проходил курсы по работе на ютьюбе. Всего у меня выходит примерно 350 тысяч рублей в месяц, из них 150 тысяч поступает с моего канала, остальное — плата за консультации и стримы.

Покупки без раздумий

Евгений: В семье моих родителей было так: отец постоянно занимался каким-то бизнесом, а мать практически никогда не работала, потому что в этом не было нужды. В 45 лет она получила образование педагога-дефектолога, сейчас работает со сложными детьми и получает около 150 тысяч. А у отца дела идут не очень, так что живут родители в основном на зарплату матери. Конечно, еще я помогаю.

Я просто заказываю все, что нужно для дома и ребенка, и оплачиваю картой, на которой есть деньги

Виктория: Мои родители, воспитанные в СССР, умеют копить, но вот меня не научили. Поэтому я расстаюсь с деньгами достаточно легко. Сейчас мы с Женей вообще не обсуждаем финансовые вопросы. Я просто заказываю все, что нужно для дома и ребенка, и оплачиваю картой, на которой есть деньги. Женя насчет вещей вообще не заморачивается и не покупает чего-то крутого и дорогого. Нужны ботинки или куртка — просто пошел и взял первое понравившееся. Естественно, какие-то крупные траты — покупку мебели, бытовой техники — мы заранее обговариваем. Я думаю, что у всех случаются ссоры из-за денег, и у нас они были. Мы много пережили вместе, и у нас установились стабильные и теплые отношения.

Евгений: Я ничего не запрещаю Вике, она может пойти на любую работу, если ей этого захочется. При этом я считаю, что должен содержать свою семью. Одно дело, когда вам по 20 лет, пока никакой бытовухи еще нет, а есть только романтика. Но мы взрослые люди, у нас ребенок. Мне кажется, когда доход становится выше среднего, люди перестают париться из-за денег. Если жена хочет что-то купить, она это без проблем покупает. Приезжает доставка, я все оплачиваю и даже не спрашиваю, что там такое. Меня это не особо интересует, я абсолютно уверен, что Вика не потратит деньги на ерунду.

Виктория: Я могу совершить импульсивную покупку, но потрачу на нее не 100 тысяч рублей, а максимум 10 тысяч.

Евгений: В месяц у меня уходит в районе 35 тысяч рублей на съемки роликов для блога и покупку внутриигровой валюты. Но я считаю, что это не затраты, а вложения. А вот на оборудование в этом месяце я не потратил ничего: получил все по бартеру и просто записал обзоры, хотя мне прислали техники на 40 тысяч рублей. На продукты для нас мы тратим около 25 тысяч, и этого нам хватает, чтобы забить холодильник едой. Есть еще расходы на квартплату, обустройство моего рабочего места, какие-то бытовые мелочи.

Один ребенок и пять собак

Виктория: В основном все дела по дому ложатся на меня. Это не так сложно: все необходимое покупаю онлайн, с собаками гуляет Женя, переодеваем и купаем ребенка мы вместе. Готовит обычно тоже Женя, а по выходным можно и заказать еду из кафе.

Расходы на ребенка у нас действительно большие. Я всегда покупаю ему все самое лучшее.

Евгений: Сейчас мы собираемся нанять кого-нибудь для помощи по дому: нужно будет три раза в неделю приезжать и проводить небольшую уборку, так как с ребенком это становится делать все труднее. Поскольку я не хожу в офис, у меня получается заниматься с сыном. Если бы я целыми днями отсутствовал, то не представляю, как бы Вика все успевала. Например, переодеваю его обычно я. Ему скоро год, он стал здоровый, и жене это просто физически тяжело сделать. Мыть ребенка — тоже моя обязанность, опять же потому, что мне проще его удержать. Кормим мы только смесью, она в специальном контейнере, поэтому это легко. Сложнее сидеть и следить за сыном, пока он ползает. Расходы на ребенка у нас действительно большие. Я всегда покупаю ему все самое лучшее: у него хорошая дорогая одежда, еда с большим запасом, отличные памперсы, куча игрушек.

Виктория: Сейчас мы еще и полностью перестраиваем комнату сына. Это очень большие затраты.

Евгений: На пять собак у нас уходит около 50 тысяч рублей в месяц. Я беру им не только сухой корм, но и консервы, чтобы их порадовать. Гуляю с собаками я — одного пса держу на поводке, а другие бегают рядом стаей. У нас еще есть пес-инвалид, он передвигается на коляске и передних лапах. Ему нужно проходить обследования у врача, принимать таблетки. Иногда тоже выношу его на улицу. Собаки дома не мешают даже несмотря на то, что у нас небольшая двушка в пятиэтажке. Если зайти в комнату, то сразу можно даже их не заметить. Поехать в отпуск, когда у тебя ребенок и собаки, абсолютно нереально. Так что если мы на что-то и откладываем, то на квартиру сыну. Как раз к 18 годам куплю ему трешку в доме премиум-класса с хорошим ремонтом.