На что живет семья видеоблогера Годовалый ребенок, пять собак и бесплатная техника от рекламодателей
The Village продолжает рассказывать, как разные люди планируют свой совместный бюджет и договариваются о разделении домашних обязанностей. В новом выпуске — семья видеоблогера и преподавательницы по вокалу, в которой живут пять собак и недавно появился ребенок. Жена не уверена, что после рождения сына хочет вернуться на работу. Обязанности по обеспечению семьи взял на себя муж, которому удается хорошо зарабатывать на своем видеоблоге об играх и консультациях по авторскому праву. Мы узнали, на что в этой семье тратят и откладывают деньги.
Евгений, 31 год
игровой видеоблогер, консультант по авторскому праву и стример
Виктория, 41 год
в прошлом — преподавательница вокала и руководитель магазина
Общий доход: 350 000 рублей
* Имена героев изменены.
Основные расходы
5 000 рублей
Квартплата
25 000 РУБЛЕЙ
Продукты
100 000 рублей
Расходы на ребенка
50 000 рублей
Расходы на собак
35 000 рублей
Игры и блог
50 000–100 000 рублей
Накопления
Знакомство под музыку
Евгений: Мы познакомились на студии звукозаписи. Я тогда учился на музыкального звукорежиссера, а Вика пришла записывать вокал.
Виктория: Я приехала в институт, чтобы записать бесплатно песню в хорошей студии, и там встретила Женю, записывал меня как раз он. В дальнейшем это переросло в систематическую совместную работу, потом дошло до похода в кафе. Он был очень упертым и сначала ни в какую не хотел со мной встречаться, так как у него на тот момент была девушка. Но я проявила настойчивость. Жить вместе предложил Женя, так как собирался съехать от родителей. Денег на тот момент было немного, приходилось как-то выходить из сложных ситуаций.
Мне 31 год, а ты на десять лет младше, что ты можешь мне дать? Не могу же я вечно ждать, пока ты решишься на что-то серьезное
Евгений: Примерно через год после начала отношений мы начали жить вместе. Мне тогда исполнился 21 год, я был студентом и жил с родителями. Они у меня адекватные, никогда не лезли в мои дела, только поддерживали. Но когда Вика появилась в моей жизни, то условия изменились. Она так и сказала: «Мне 31 год, а ты на десять лет младше, что ты можешь мне дать? Не могу же я вечно ждать, пока ты решишься на что-то серьезное». Я стал искать способы заработка, и в итоге мы заняли денег и вместе открыли свою студию звукозаписи. Появился доход, это позволило нам съехаться.
Виктория: Конечно, у всех пар бывают проблемы. Так как у нас большая разница в возрасте, то взгляды на многие вещи сильно расходятся. Но Женя всегда меня держал в курсе всех трендов. Свадьбу мы отмечали достаточно банально. Предложение Женя сделал в нашем любимом ресторане, мы просто расписались и посидели с родственниками. Совсем не хотелось тратить деньги на пышное торжество.
Евгений: Почти через десять лет нашего знакомства мы решили завести ребенка. Мы поняли, что готовы дать ему все необходимое. У нас появилось достаточно средств, чтобы его содержать и не влезать при этом в долги. А еще у нас есть голова на плечах, мы не будем гулять и тусить вместо того, чтобы заниматься сыном.
Виктория: Это было осознанное и спланированное решение. Мы совместно готовились к этому — ходили вдвоем на курсы для будущих родителей. Женя присутствовал при родах, которые проходили в частной клинике, так как он категорически против бесплатной медицины.
Денежные игры
Евгений: Зарабатывать много я начал где-то три года назад. До этого мы, как и все, работали, копили на отпуск и периодически влезали в долги. Бывало и такое, что в кармане оставались последние 100 рублей. Через несколько лет после открытия студии ударил кризис, и пришлось ее закрыть. Потом я попал на телевидение, создал канал на ютьюбe. Через год он выстрелил, и доход стал выше.
Виктория: Я сейчас вообще не работаю. Я была руководителем, потом преподавала вокал. Это всегда интересно, много новых людей и знакомств. Но сейчас необходимости работать у меня нет. Когда я ушла с работы, Женю это замотивировало добиться большего. Пока возвращаться я не собираюсь — нет смысла и особого желания. Я вношу моральный вклад в семью, поддерживаю мужа, а это не менее важно, чем материальная составляющая.
Евгений: Мой основной доход идет с ютьюба — у меня там блог про игры. Есть еще стримы, но они, скорее, просто приятное дополнение к заработку. Хотя было и такое, что мне присылали донаты в 70 тысяч рублей. Игровая тематика стала одной из самых прибыльных, уступает разве что автомобильной.
В основном я получаю деньги благодаря продажам. Через сервис Donation Alerts я нахожу компании, которые хотели бы продвигать свои игры. Я рассказываю о них на своем канале и называю кодовое слово. Когда люди покупают игру и вводят этот промокод, мне падает 10 % от суммы. Также я получаю деньги от подписчиков, а вот с партнерской программы YouTube выходит не так много — в районе 100 долларов в месяц.
Всего у меня выходит примерно 350 тысяч рублей в месяц, из них 150 тысяч поступает с моего канала, остальное — плата за консультации и стримы.
Я зарабатываю не только как блогер, но еще и как консультант по ютьюбу. Я помогаю другим каналам избежать страйка — предупреждения за нарушение авторских прав. У меня есть опыт в этой сфере: на телевидении я тоже занимался авторским правом, сдавал специальный экзамен, проходил курсы по работе на ютьюбе. Всего у меня выходит примерно 350 тысяч рублей в месяц, из них 150 тысяч поступает с моего канала, остальное — плата за консультации и стримы.
Покупки без раздумий
Евгений: В семье моих родителей было так: отец постоянно занимался каким-то бизнесом, а мать практически никогда не работала, потому что в этом не было нужды. В 45 лет она получила образование педагога-дефектолога, сейчас работает со сложными детьми и получает около 150 тысяч. А у отца дела идут не очень, так что живут родители в основном на зарплату матери. Конечно, еще я помогаю.
Я просто заказываю все, что нужно для дома и ребенка, и оплачиваю картой, на которой есть деньги
Виктория: Мои родители, воспитанные в СССР, умеют копить, но вот меня не научили. Поэтому я расстаюсь с деньгами достаточно легко. Сейчас мы с Женей вообще не обсуждаем финансовые вопросы. Я просто заказываю все, что нужно для дома и ребенка, и оплачиваю картой, на которой есть деньги. Женя насчет вещей вообще не заморачивается и не покупает чего-то крутого и дорогого. Нужны ботинки или куртка — просто пошел и взял первое понравившееся. Естественно, какие-то крупные траты — покупку мебели, бытовой техники — мы заранее обговариваем. Я думаю, что у всех случаются ссоры из-за денег, и у нас они были. Мы много пережили вместе, и у нас установились стабильные и теплые отношения.
Евгений: Я ничего не запрещаю Вике, она может пойти на любую работу, если ей этого захочется. При этом я считаю, что должен содержать свою семью. Одно дело, когда вам по 20 лет, пока никакой бытовухи еще нет, а есть только романтика. Но мы взрослые люди, у нас ребенок. Мне кажется, когда доход становится выше среднего, люди перестают париться из-за денег. Если жена хочет что-то купить, она это без проблем покупает. Приезжает доставка, я все оплачиваю и даже не спрашиваю, что там такое. Меня это не особо интересует, я абсолютно уверен, что Вика не потратит деньги на ерунду.
Виктория: Я могу совершить импульсивную покупку, но потрачу на нее не 100 тысяч рублей, а максимум 10 тысяч.
Евгений: В месяц у меня уходит в районе 35 тысяч рублей на съемки роликов для блога и покупку внутриигровой валюты. Но я считаю, что это не затраты, а вложения. А вот на оборудование в этом месяце я не потратил ничего: получил все по бартеру и просто записал обзоры, хотя мне прислали техники на 40 тысяч рублей. На продукты для нас мы тратим около 25 тысяч, и этого нам хватает, чтобы забить холодильник едой. Есть еще расходы на квартплату, обустройство моего рабочего места, какие-то бытовые мелочи.
Один ребенок и пять собак
Виктория: В основном все дела по дому ложатся на меня. Это не так сложно: все необходимое покупаю онлайн, с собаками гуляет Женя, переодеваем и купаем ребенка мы вместе. Готовит обычно тоже Женя, а по выходным можно и заказать еду из кафе.
Расходы на ребенка у нас действительно большие. Я всегда покупаю ему все самое лучшее.
Евгений: Сейчас мы собираемся нанять кого-нибудь для помощи по дому: нужно будет три раза в неделю приезжать и проводить небольшую уборку, так как с ребенком это становится делать все труднее. Поскольку я не хожу в офис, у меня получается заниматься с сыном. Если бы я целыми днями отсутствовал, то не представляю, как бы Вика все успевала. Например, переодеваю его обычно я. Ему скоро год, он стал здоровый, и жене это просто физически тяжело сделать. Мыть ребенка — тоже моя обязанность, опять же потому, что мне проще его удержать. Кормим мы только смесью, она в специальном контейнере, поэтому это легко. Сложнее сидеть и следить за сыном, пока он ползает. Расходы на ребенка у нас действительно большие. Я всегда покупаю ему все самое лучшее: у него хорошая дорогая одежда, еда с большим запасом, отличные памперсы, куча игрушек.
Виктория: Сейчас мы еще и полностью перестраиваем комнату сына. Это очень большие затраты.
Евгений: На пять собак у нас уходит около 50 тысяч рублей в месяц. Я беру им не только сухой корм, но и консервы, чтобы их порадовать. Гуляю с собаками я — одного пса держу на поводке, а другие бегают рядом стаей. У нас еще есть пес-инвалид, он передвигается на коляске и передних лапах. Ему нужно проходить обследования у врача, принимать таблетки. Иногда тоже выношу его на улицу. Собаки дома не мешают даже несмотря на то, что у нас небольшая двушка в пятиэтажке. Если зайти в комнату, то сразу можно даже их не заметить. Поехать в отпуск, когда у тебя ребенок и собаки, абсолютно нереально. Так что если мы на что-то и откладываем, то на квартиру сыну. Как раз к 18 годам куплю ему трешку в доме премиум-класса с хорошим ремонтом.