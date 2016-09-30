— отдавать от 6,95 % до 18,5 % от зарплаты в Ведомство национального страхования для получения пособия по старости в 370 долларов в месяц

— платить отчисления в пенсионные фонды в течение минимум десяти лет (тогда можно рассчитывать на пенсию от 700 долларов в месяц)