Пока одни горожане еще не решили, как будут встречать Новый год, другие забронировали билеты еще в сентябре. Доступных вариантов перелета и размещения сейчас почти не найти. Зато уже можно судить о том, куда россияне собираются на эти новогодние каникулы и сколько им за это придется заплатить.

Самолетом

По данным сервиса «Туту.ру», средние цены на авиабилеты на Новый год по всем направлениям в целом снизились по сравнению с прошлым годом на 12 %: с 19 230 рублей в ноябре 2015 года до 16 900 рублей в ноябре этого года за один билет в обе стороны. В сегменте внутренних перелетов средние цены снизились на 15 %, ближнего зарубежья — на 10,5 %, дальнего зарубежья — на 6,3 %. Авиабилеты в Европу стали доступнее примерно на 8 %.

Пока наибольшим спросом на новогодние праздники пользуются Германия, Чехия, Молдавия, Казахстан и Армения. Среди российских городов в лидерах — Сочи, Симферополь, Минеральные Воды, Калининград и Краснодар.

Сколько стоят самые востребованные билеты направление средняя цена, рубли изменение за год, % Москва — Бангкок 31 710 -12 Москва — Мюнхен 24 260 +10 Москва — Тбилиси 23 449 +1 Москва — Прага 18 757 -13 Москва — Рим 18 170 -24 Москва — Симферополь 11 170 +31 Москва — Калининград 8 630 -29 Москва — Сочи 8 300 -22 Москва — Мин. Воды 7 640 -35 Москва — Петербург 4 600 -3 Источник: OneTwoTrip

Поездом

Билеты на поезд не стали намного дешевле по сравнению с прошлым годом: снижение составило всего 2 %. По данным «Туту.ру», в сегменте ближнего зарубежья цены выросли на 5,5 %, а в сегменте европейских маршрутов — снизились на 8,5 %, а по России подешевели на 4 %. Наибольший рост средних цен на билеты в новогодние праздники среди самых востребованных направлений наблюдается по маршруту Москва — Нижний Новгород: билеты подорожали примерно на 50 %, с 1 081 рубля (за один билет в одну сторону) в прошлом году до 1 625 рублей в этом году. Средние цены на билеты между Москвой и Петербургом снизились примерно на 10 %.

На Новый год россияне предпочитают покупать билеты на поезда из Москвы в Петербург, Казань, Петрозаводск и Саратов и из Петербурга в Архангельск. Маршрут между двумя столицами остается самым востребованным в России — более 23 % всех билетов по России оформляется по этому направлению. Также москвичи охотно покупают билеты в Минск, Таллин и Ригу, а петербуржцы — в Хельсинки.

Сколько стоят самые востребованные билеты направление средняя цена, рубли изменение за год, % Москва — Рига 9 956 +40 Москва — Таллин 5 469 +15 Петербург — Хельсинки 5 289 -4 Москва — Минск 3 925 +1 Москва — Петрозаводск 3 891 +1 Москва — Казань 3 188 +10 Москва — Саратов 2 844 +10 Петербург — Архангельск 2 522 +10 Москва — Петербург 2 446 -10 Петербург — Таллин 2 433 +23 Источник: «Туту.ру»

Сколько стоят номера в отелях

Средняя стоимость номера на двоих в трехзвездочном отеле на семь ночей

в новогодние каникулы.