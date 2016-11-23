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Простые числа23 ноября 2016

Куда и за сколько россияне поедут на Новый год И много ли им придется заплатить за гостиницы

РедакторАнна Соколова

Пока одни горожане еще не решили, как будут встречать Новый год, другие забронировали билеты еще в сентябре. Доступных вариантов перелета и размещения сейчас почти не найти. Зато уже можно судить о том, куда россияне собираются на эти новогодние каникулы и сколько им за это придется заплатить.

Самолетом

По данным сервиса «Туту.ру», средние цены на авиабилеты на Новый год по всем направлениям в целом снизились по сравнению с прошлым годом на 12 %: с 19 230 рублей в ноябре 2015 года до 16 900 рублей в ноябре этого года за один билет в обе стороны. В сегменте внутренних перелетов средние цены снизились на 15 %, ближнего зарубежья — на 10,5 %, дальнего зарубежья — на 6,3 %. Авиабилеты в Европу стали доступнее примерно на 8 %.  

Пока наибольшим спросом на новогодние праздники пользуются Германия, Чехия, Молдавия, Казахстан и Армения. Среди российских городов в лидерах —  Сочи, Симферополь, Минеральные Воды, Калининград и Краснодар.

Сколько стоят самые востребованные билеты

направление

средняя цена, рубли

изменение за год, %

Москва — Бангкок

31 710
-12

Москва — Мюнхен

24 260  
+10

Москва — Тбилиси

23 449
+1

Москва — Прага

18 757
-13

Москва — Рим

18 170
-24

Москва — Симферополь

11 170
+31

Москва — Калининград

8 630
-29

Москва — Сочи

8 300
-22

Москва — Мин. Воды

7 640
-35

Москва — Петербург

4 600
-3

Источник: OneTwoTrip

Поездом

Билеты на поезд не стали намного дешевле по сравнению с прошлым годом: снижение составило всего 2 %. По данным «Туту.ру», в сегменте ближнего зарубежья цены выросли на 5,5 %, а в сегменте европейских маршрутов — снизились на 8,5 %, а по России подешевели на 4 %. Наибольший рост средних цен на билеты в новогодние праздники среди самых востребованных направлений наблюдается по маршруту Москва — Нижний Новгород: билеты подорожали примерно на 50 %, с 1 081 рубля (за один билет в одну сторону) в прошлом году до 1 625 рублей в этом году. Средние цены на билеты между Москвой и Петербургом снизились примерно на 10 %.

На Новый год россияне предпочитают покупать билеты на поезда из Москвы в Петербург, Казань, Петрозаводск и Саратов и из Петербурга в Архангельск. Маршрут между двумя столицами остается самым востребованным в России — более 23 % всех билетов по России оформляется по этому направлению. Также москвичи охотно покупают билеты в Минск, Таллин и Ригу, а петербуржцы — в Хельсинки.

Сколько стоят самые востребованные билеты

направление

средняя цена, рубли

изменение за год, %

Москва — Рига

9 956
+40

Москва — Таллин

5 469
+15

Петербург — Хельсинки

5 289
-4

Москва — Минск

3 925
+1

Москва — Петрозаводск

3 891
+1

 Москва — Казань

3 188
+10

Москва — Саратов

2 844
+10

Петербург — Архангельск

2 522
+10

 Москва — Петербург

2 446
-10

Петербург — Таллин

2 433
+23

Источник: «Туту.ру»

Сколько стоят номера в отелях

Средняя стоимость номера на двоих в трехзвездочном отеле на семь ночей
в новогодние каникулы.

город

цена, рубли

город

цена, рубли

Нью-Йорк

141 089

Минск

47 331

Тель-Авив

74 941

Петербург

46 707

Барселона

74 650

Минеральные Воды

43 166

Вена

71 375

Тбилиси

34 981

Сочи

67 565

Белград

32 869

Калининград

64 513

Екатеринбург

32 192

Рим

63 047

Бангкок

19 779

Мюнхен

49 374

Источник: OneTwoTrip

обложка: sergei_fish13stock.adobe.com

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