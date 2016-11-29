3 октября, воскресенье
Москва
Россия
Войти
Россия
Простые числа29 ноября 2016

На что потратят бюджет Москвы Новые линии метро, игры КВН, ремонт улиц и другие статьи расходов

РедакторАнна Соколова

На прошлой неделе Мосгордума приняла городской бюджет на 2017–2019 годы. Так, в следующем году доходы бюджета должны составить 1,758 триллиона рублей. Большая часть из них (1,5 триллиона) — это налоги, в том числе 787 миллиардов рублей от налогов на доходы горожан и 526 миллиардов поступлений от компаний. Расходы же достигнут 1,939 триллиона рублей. Из них 307 миллиардов должно уйти на транспорт, 302 миллиарда — на ЖКХ, 325,5 миллиарда — на выплату пенсий, социальных пособий и оплату других расходов в области социальной политики, 190 миллиардов — на здравоохранение, 69,8 миллиарда рублей — на культуру и 283,3 миллиарда — на образование. The Village внимательно изучил новый бюджет и узнал, на что еще среди прочего собираются потратить деньги московские власти.

34,9

миллиарда рублей — благоустройство улиц и городских общественных пространств в рамках программы «Моя улица»

7,7

миллиарда рублей — мероприятия в сфере электронных средств массовой информации и производства телевизионных программ

5,6

миллиарда рублей — подготовка и проведение Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года

3,2

миллиарда рублей — субсидия АО «Выставка достижений народного хозяйства» на возмещение затрат по благоустройству территории ВДНХ

2

миллиарда рублей — обеспечение информационной поддержки и аналитической деятельности в сфере СМИ

150

миллионов рублей — грант скульптору Георгию Франгуляну, который победил в конкурсе проектов памятника жертвам политических репрессий

1,1

миллиарда рублей — наружная реклама и рекламно-информационное оформление города

250

миллионов рублей — субсидия на организацию и проведение Московского урбанистического форума

157

миллиардов рублей — развитие линий метро

106,7

миллиона рублей — создание парка 850-летия Москвы

102,5

миллиона рублей — проведение конкурса Клуба веселых и находчивых на Кубок мэра Москвы

100

миллионов рублей — грант людям, получившим приз мэра «За создание образа Москвы в киноискусстве»

67

миллионов рублей — возмещение затрат, связанных с реализацией проекта «Активный гражданин»

Share
скопировать ссылку

Читайте также:

«Иван за Ивана, Магомед за Магомеда»: Кто и как зарабатывает на ММА
«Иван за Ивана, Магомед за Магомеда»: Кто и как зарабатывает на ММА Рынок смешанных единоборств — от подпольных боев до турниров с телетрансляциями
«Иван за Ивана, Магомед за Магомеда»: Кто и как зарабатывает на ММА

«Иван за Ивана, Магомед за Магомеда»: Кто и как зарабатывает на ММА
Рынок смешанных единоборств — от подпольных боев до турниров с телетрансляциями

От Hyperboloid до «ГОСТ Звука»: Как работают московские музыкальные лейблы
От Hyperboloid до «ГОСТ Звука»: Как работают московские музыкальные лейблы Музыканты и руководители лейблов рассказывают о сотрудничестве друг с другом
От Hyperboloid до «ГОСТ Звука»: Как работают московские музыкальные лейблы

От Hyperboloid до «ГОСТ Звука»: Как работают московские музыкальные лейблы
Музыканты и руководители лейблов рассказывают о сотрудничестве друг с другом

Сколько стоит жизнь в Праге
Сколько стоит жизнь в Праге Насколько дороги еда, транспорт и жилье в чешской столице
Сколько стоит жизнь в Праге

Сколько стоит жизнь в Праге
Насколько дороги еда, транспорт и жилье в чешской столице

Куда и за сколько россияне поедут на Новый год
Куда и за сколько россияне поедут на Новый год И много ли им придется заплатить за гостиницы
Куда и за сколько россияне поедут на Новый год

Куда и за сколько россияне поедут на Новый год
И много ли им придется заплатить за гостиницы

Тэги

Сюжет

Прочее

Новое и лучшее

Гуляем с Евгенией Воскобойниковой по Хамовникам

Чем заняться в Москве в последнюю теплую неделю?

«Веном 2»: Задиристый и забавный экшен с Томом Харди и Вуди Харрельсоном — у Венома появляется беспощадный антагонист

Четыре способа добавить цвет в осенний гардероб

Как фрилансеру накопить на пенсию

Первая полоса

Гуляем с Евгенией Воскобойниковой по Хамовникам
Гуляем с Евгенией Воскобойниковой по Хамовникам Говорим об иноагентах, доступной Москве и борьбе за свои права
Гуляем с Евгенией Воскобойниковой по Хамовникам

Гуляем с Евгенией Воскобойниковой по Хамовникам
Говорим об иноагентах, доступной Москве и борьбе за свои права

Чем заняться в Москве в последнюю теплую неделю?
Чем заняться в Москве в последнюю теплую неделю? Фильмы с «Кинотавра», концерт «Кровостока» и фестиваль «Слезы авторки»
Чем заняться в Москве в последнюю теплую неделю?

Чем заняться в Москве в последнюю теплую неделю?
Фильмы с «Кинотавра», концерт «Кровостока» и фестиваль «Слезы авторки»

«Веном 2»: Задиристый и забавный экшен с Томом Харди и Вуди Харрельсоном — у Венома появляется беспощадный антагонист
«Веном 2»: Задиристый и забавный экшен с Томом Харди и Вуди Харрельсоном — у Венома появляется беспощадный антагонист
«Веном 2»: Задиристый и забавный экшен с Томом Харди и Вуди Харрельсоном — у Венома появляется беспощадный антагонист

«Веном 2»: Задиристый и забавный экшен с Томом Харди и Вуди Харрельсоном — у Венома появляется беспощадный антагонист

Четыре способа добавить цвет в осенний гардероб
Промо
Четыре способа добавить цвет в осенний гардероб
Четыре способа добавить цвет в осенний гардероб
Промо

Четыре способа добавить цвет в осенний гардероб

Как фрилансеру накопить на пенсию
Как фрилансеру накопить на пенсию
Как фрилансеру накопить на пенсию

Как фрилансеру накопить на пенсию

«Бритни против Спирса»: Как документальные фильмы и поддержка фанатов помогли певице избавиться от опеки отца
«Бритни против Спирса»: Как документальные фильмы и поддержка фанатов помогли певице избавиться от опеки отца
«Бритни против Спирса»: Как документальные фильмы и поддержка фанатов помогли певице избавиться от опеки отца

«Бритни против Спирса»: Как документальные фильмы и поддержка фанатов помогли певице избавиться от опеки отца

Ресторан AVA на Малой Бронной, «Fish Культура» на Новом Арбате, чикеттерия Giulietta, please, stop crying на Никитском
Ресторан AVA на Малой Бронной, «Fish Культура» на Новом Арбате, чикеттерия Giulietta, please, stop crying на Никитском
Ресторан AVA на Малой Бронной, «Fish Культура» на Новом Арбате, чикеттерия Giulietta, please, stop crying на Никитском

Ресторан AVA на Малой Бронной, «Fish Культура» на Новом Арбате, чикеттерия Giulietta, please, stop crying на Никитском

«Москва глазами инженера»: Гуляем с Айратом Багаутдиновым по Шаболовке
«Москва глазами инженера»: Гуляем с Айратом Багаутдиновым по Шаболовке Говорим о рынке как жанре и о том, как повысить качество жизни через искусство
«Москва глазами инженера»: Гуляем с Айратом Багаутдиновым по Шаболовке

«Москва глазами инженера»: Гуляем с Айратом Багаутдиновым по Шаболовке
Говорим о рынке как жанре и о том, как повысить качество жизни через искусство

В России впервые можно посмотреть «Сайнфелда» — любимый сериал авторов ваших любимых сериалов. Что нужно о нем знать?
В России впервые можно посмотреть «Сайнфелда» — любимый сериал авторов ваших любимых сериалов. Что нужно о нем знать?
В России впервые можно посмотреть «Сайнфелда» — любимый сериал авторов ваших любимых сериалов. Что нужно о нем знать?

В России впервые можно посмотреть «Сайнфелда» — любимый сериал авторов ваших любимых сериалов. Что нужно о нем знать?

«От избиений и кибертравли меня защитил только ЕСПЧ, но я все еще в опасности»
«От избиений и кибертравли меня защитил только ЕСПЧ, но я все еще в опасности» Валерия Володина — о насилии, бездействии полиции и жизни в бегах
«От избиений и кибертравли меня защитил только ЕСПЧ, но я все еще в опасности»

«От избиений и кибертравли меня защитил только ЕСПЧ, но я все еще в опасности»
Валерия Володина — о насилии, бездействии полиции и жизни в бегах

«Деликатный переезд»: Как научить грузчиков улыбаться и стать главной мувинговой компанией Москвы
«Деликатный переезд»: Как научить грузчиков улыбаться и стать главной мувинговой компанией Москвы
«Деликатный переезд»: Как научить грузчиков улыбаться и стать главной мувинговой компанией Москвы

«Деликатный переезд»: Как научить грузчиков улыбаться и стать главной мувинговой компанией Москвы

«Титан» Жюлии Дюкурно: Боди-хоррор о серийной убийце — с кровью, потом и бензином
«Титан» Жюлии Дюкурно: Боди-хоррор о серийной убийце — с кровью, потом и бензином
«Титан» Жюлии Дюкурно: Боди-хоррор о серийной убийце — с кровью, потом и бензином

«Титан» Жюлии Дюкурно: Боди-хоррор о серийной убийце — с кровью, потом и бензином

Гуляем c Михаилом Зыгарем по Покровке
Гуляем c Михаилом Зыгарем по Покровке Говорим об исторических зданиях, пьющих классиках и новом театре
Гуляем c Михаилом Зыгарем по Покровке

Гуляем c Михаилом Зыгарем по Покровке
Говорим об исторических зданиях, пьющих классиках и новом театре

Гуляем с «Позорами» по Басманному району
Гуляем с «Позорами» по Басманному району Говорим о лучших репточках, пении вагиной и томском пиве
Гуляем с «Позорами» по Басманному району

Гуляем с «Позорами» по Басманному району
Говорим о лучших репточках, пении вагиной и томском пиве

Много сырного соуса и el Problema: Что готовят в бургерной Kaif Моргенштерна
Много сырного соуса и el Problema: Что готовят в бургерной Kaif Моргенштерна И можно ли это есть
Много сырного соуса и el Problema: Что готовят в бургерной Kaif Моргенштерна

Много сырного соуса и el Problema: Что готовят в бургерной Kaif Моргенштерна
И можно ли это есть

Что делать со старой мебелью: Самостоятельное декорирование или профессиональная реставрация
Что делать со старой мебелью: Самостоятельное декорирование или профессиональная реставрация
Что делать со старой мебелью: Самостоятельное декорирование или профессиональная реставрация

Что делать со старой мебелью: Самостоятельное декорирование или профессиональная реставрация

Новый альбом Kedr Livanskiy, история Бритни Спирс и канадский автофикшн про случайные откровения
Новый альбом Kedr Livanskiy, история Бритни Спирс и канадский автофикшн про случайные откровения Что смотреть, слушать и читать в эти выходные
Новый альбом Kedr Livanskiy, история Бритни Спирс и канадский автофикшн про случайные откровения

Новый альбом Kedr Livanskiy, история Бритни Спирс и канадский автофикшн про случайные откровения
Что смотреть, слушать и читать в эти выходные

«В этой бессмыслице кроется бездна»: Shadowax о своем шоу «Кач»
«В этой бессмыслице кроется бездна»: Shadowax о своем шоу «Кач»
«В этой бессмыслице кроется бездна»: Shadowax о своем шоу «Кач»

«В этой бессмыслице кроется бездна»: Shadowax о своем шоу «Кач»

Гуляем с Алисой Йоффе вокруг «Электрозавода» и «Бумажной фабрики»
Гуляем с Алисой Йоффе вокруг «Электрозавода» и «Бумажной фабрики» Говорим о здоровом питании, панке и Comme Des Garçons
Гуляем с Алисой Йоффе вокруг «Электрозавода» и «Бумажной фабрики»

Гуляем с Алисой Йоффе вокруг «Электрозавода» и «Бумажной фабрики»
Говорим о здоровом питании, панке и Comme Des Garçons

«Открой Моспром. Механизмы большого города»: Что нужно знать о новой выставке на «Винзаводе»
Промо
«Открой Моспром. Механизмы большого города»: Что нужно знать о новой выставке на «Винзаводе»
«Открой Моспром. Механизмы большого города»: Что нужно знать о новой выставке на «Винзаводе»
Промо

«Открой Моспром. Механизмы большого города»: Что нужно знать о новой выставке на «Винзаводе»

Подпишитесь на рассылку