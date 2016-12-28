Сколько ресторанов, барбершопов и бургерных открылось за год И в каком городе у мужчин больше всего возможностей подстричься
В конце года информационный сервис «2ГИС» подсчитал, насколько изменилось количество компаний, делающих жизнь в городе удобнее и приятнее. В частности, исследование коснулось ресторанов, квестов, барбершопов и бургерных в столице и городах-миллионниках. The Village приводит самые любопытные данные.
В 15 крупнейших городах России работает 5 919 ресторанов, 2 393 из которых находятся в Москве, еще 1 450 — в Санкт-Петербурге. С большим отставанием третье место занимает Казань с 246 ресторанами.
За год число московских ресторанов сократилось на 0,4 %, а петербургских — выросло на 4 %.
1 502 рубля — средний чек в московском ресторане, он почти не изменился за год. В Петербурге счет на 400 рублей ниже.
В 3 раза выросло число барбершопов в Москве за год, в Петербурге их число увеличилось в 2,6 раза. Теперь в столицах по 121 и 65 мужских парикмахерских соответственно.
Но самый насыщенный барбершопами город — Волгоград: там одна парикмахерская для мужчин приходится на 8 326 жителей.
799 бургерных работает в столице, за год их число выросло в 1,7 раза. В Петербурге работает 307 заведений с бургерами.
Тренд на сэндвичи с котлетами в этом году докатился до регионов, где число подобных заведений росло лавинообразно. К примеру, в Казани открылось сразу 18 новых заведений подобного формата.
2 213 бургерных работают в городах-миллионниках, после двух столиц на третьем месте по их числу — Воронеж с 161 заведением.
1 089 квест-румов работает в крупнейших городах России, за год их число выросло на 33 %.
Новосибирск — самый насыщенный квестами город: здесь одна такая комната приходится на 8 511 горожан.