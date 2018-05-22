Чемпионат мира по футболу пройдет этим летом в 11 городах России. В Москве матчи будут проходить с 14 июня по 15 июля. В это время в столице ожидаются толпы болельщиков и аномально высокие цены на жилье (иные горожане сдают свои квартиры по 500–800 тысяч рублей за месяц). Специалисты сервиса «Туту.ру» подсчитали, куда можно дешево улететь из Москвы на время футбольного первенства, а мы посмотрели, во сколько обойдется жилье в тех местах, куда не поедут болельщики.

Куда дешевле уехать от чемпионата В Россию За границу

* Минимальные цены на проживание в отдельном номере или апартаментах на двоих с 14 июня по 15 июля 2018 года, по данным Booking.com.

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