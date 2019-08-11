Сколько стоит учиться в иркутских вузах? Сравниваем самый дорогой и самый дешевый варианты
В конце июля и начале августа все российские вузы публикуют списки зачисленных «бюджетников». В Иркутске конкурс доходит до ста человек на одно место на популярных направлениях. Для тех, кому не удалось попасть в число счастливчиков, до конца сентября идет вторая волна зачисления — на коммерческой основе. The Village узнал, в каких иркутских вузах учиться очно дороже всего, а где — самое доступное высшее образование.
Иркутский государственный аграрный университет
67 100 рублей/год
п. Молодежный, пер. Молодежный, 1/1
Самое недорогое очное обучение, пожалуй, традиционно — в Иркутском государственном аграрном университете А.А. Ежевского. Вуз был создан в 1934 году как Иркутский сельскохозяйственный институт. Много лет он был единственным профильным высшим учебным учреждением на всю Восточную Сибирь. В нем обучали охотоведов, агрономов и зоотехников.
Сейчас в ИрГАУ значительно расширился спектр специальностей, тут учат практически всему — от прикладной информатики до теплоэнергетики. И за 67 100 рублей в год здесь можно получить образование флориста, бухгалтера или коммерсанта.
БГУ, ИГМУ и ИрГАУ
201 100–215 700 рублей
За звание самого фешенебельного вуза теперь могут побороться сразу несколько университетов в Иркутске. Долгое время наиболее дорогим и престижным местом обучения в городе считался Сибирско-Американский факультет ИГУ. Сейчас же стоимость обучения в нем можно назвать средней по региону.
Практически «золотыми» в 2019 году стали Байкальский государственный университет, Иркутский государственный медицинский университет и — сюрприз — ИрГАУ им. А.А. Ежевского.
В БГУ за 205 000 рублей в год приглашают иностранных граждан выучиться на искусствоведа, продюсера, ведущего ТВ или ивент-менеджера (в то время как для местных жителей стоимость обучения на тех же специальностях составляет всего 140 тысяч рублей). В ИГМУ за 201 100 рублей в год помогут освоить специальность «Медицинская биохимия». А в аграрном институте за 215 700 рублей в год можно стать дипломированным специалистом по землеустройству и кадастрам. Так, даже в пределах одного вуза стоимость обучения может отличаться более чем в три раза.
фотографии: обложка — Екатерина Зырянова
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