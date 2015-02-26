Основные три курсообразующих фактора, которые влияют на рубль, — динамика цен на нефть, санкции и спекуляции вокруг монетарной политики ФРС. Основной — цены на нефть. Сейчас по всем трём позициям динамика улучшается. Вчера марка Brent пробила уровень 60 долларов за баррель — это должно существенно увеличить приток валюты на российский финансовый рынок. Это в пользу рубля. Сейчас происходит деэскалация конфликта на Украине, стороны готовы отводить войска. Если отменят санкции, российским компаниям можно будет не делать запаса валюты для погашения кредитов, можно будет и рефинансировать, и это тоже приведёт к укреплению. Эти тенденции сохранятся в среднесрочной перспективе.

В США падает количество активных буровых установок, компании сокращают инвестиции на разведку, ОПЕК может сократить добычу — это говорит о том, что тренд нефти может быть восходящим. В течение года рубль может укрепиться к доллару и евро. Будет повышенная волатильность: котировки нефти могут двигаться на 10 процентных пунктов в день и события на Украине могут развиваться по-разному. Но если абстрагироваться от ежедневной волатильности, тренд будет на укрепление.

В теперешней ситуации рубль не выглядит недооценённым. Но если цены на нефть продолжат расти, то и рубль станет укрепляться. Если среднегодовая цена на нефть может достичь 80 долларов за баррель, то и рубль может укрепиться на 30 % просто за счёт притока валюты на российский рынок.