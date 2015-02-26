Надолго ли вырос рубль В последние дни российская валюта растёт по отношению к доллару и евро. The Village узнал у экспертов, надолго ли это
Тимур Нигматуллин
аналитик инвестхолдинга «ФИНАМ»
Основные три курсообразующих фактора, которые влияют на рубль, — динамика цен на нефть, санкции и спекуляции вокруг монетарной политики ФРС. Основной — цены на нефть. Сейчас по всем трём позициям динамика улучшается. Вчера марка Brent пробила уровень 60 долларов за баррель — это должно существенно увеличить приток валюты на российский финансовый рынок. Это в пользу рубля. Сейчас происходит деэскалация конфликта на Украине, стороны готовы отводить войска. Если отменят санкции, российским компаниям можно будет не делать запаса валюты для погашения кредитов, можно будет и рефинансировать, и это тоже приведёт к укреплению. Эти тенденции сохранятся в среднесрочной перспективе.
В США падает количество активных буровых установок, компании сокращают инвестиции на разведку, ОПЕК может сократить добычу — это говорит о том, что тренд нефти может быть восходящим. В течение года рубль может укрепиться к доллару и евро. Будет повышенная волатильность: котировки нефти могут двигаться на 10 процентных пунктов в день и события на Украине могут развиваться по-разному. Но если абстрагироваться от ежедневной волатильности, тренд будет на укрепление.
В теперешней ситуации рубль не выглядит недооценённым. Но если цены на нефть продолжат расти, то и рубль станет укрепляться. Если среднегодовая цена на нефть может достичь 80 долларов за баррель, то и рубль может укрепиться на 30 % просто за счёт притока валюты на российский рынок.
Алексей Минаев
начальник аналитического отдела Rye, Man & Gor Securities
Укрепление рубля связано с ослаблением напряжённости в Восточной Украине и некоторым ростом цен на нефть после их более чем двукратного падения до этого. Если эти тенденции продолжатся, то можно ожидать и дальнейшего роста рубля.
Ситуация очень политизирована, так что сказать по прогнозам однозначно что-либо я не могу. По моим ощущениям, внешнеполитическое давление на Россию продолжится. Касательно цен на нефть — рано или поздно профицит уйдёт с рынка и цены пойдут устойчиво наверх. Но на сегодняшний день у меня нет более-менее понятных сроков реализации этого.
Анастасия Силантьева
аналитик УК «Атон-менеджмент»
Наблюдаемое укрепление курса национальной валюты с одной стороны можно объяснить восстановлением нефтяных котировок. Нефть марки Brent, прибавив более 3,5 доллара за баррель по итогам вчерашних торгов, сегодня продолжает расти, и в моменте цена превышает 62 доллара за баррель. С другой стороны, поддержку рублю оказывает период налоговых выплат. Сейчас рубль торгуется вблизи 60 рублей за доллар.
Вероятно, после окончания налогового периода в первой половине марта мы увидим некоторое ослабление рубля. Кроме того, не стоит забывать, что на первый квартал 2015 года приходится максимальный суммарный объём выплат по внешнему долгу с пиковым значением 19,705 миллиарда долларов в марте (17,021 миллиарда долларов по основному долгу и процентов в размере 2,684 миллиарда долларов), что, в свою очередь, также может оказать давление на рубль. Хотя всё же определяющую роль на динамику курса рубля продолжит оказывать стоимость нефти: продолжение восстановления нефтяных котировок благоприятно скажется на национальной валюте.