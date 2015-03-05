В конце прошлого года западные продавцы одежды покидали российские моллы. В то же время китайский интернет-магазин AliExpress начал экспансию на рынке. Чтобы спасти рубли от обесценивания, люди активно закупали товары впрок. С началом нового года ситуация изменилась. В середине февраля сайт KupiVIP совместно с Fashion Consulting Group провели опрос 11 803 пользователей, чтобы понять, насколько кризис сказался на их желании покупать одежду и обувь. Они поделились результатами исследования с The Village и рассказали о том, как сейчас ведут себя покупатели.

Изменилась ли частота покупок одежды и обуви по сравнению с прошлым годом? 64,1 % покупаю меньше 29,9 % покупаю столько же 4,6 % покупаю больше Изменилось ли ваше отношение к российским производителям? 73,2 % буду больше обращать на них внимание 11,7 % буду больше их покупать 11,2 % буду меньше их покупать Вы стали чаще смотреть на ценник товаров во время шопинга? 85,7 % да 11,4 % нет Вы стали чаще искать

одежду и обувь

со скидками? 82,8 % да 15,3 % нет Время вашего онлайн-шопинга в 2015 году: 55,4 % останется прежним 32,1 % уменьшится 10,8 % увеличится Ваше отношение

к кризису: 56,6 % он закончится нескоро 29 % он скоро закончится 12,6 % он не влияет на мой шопинг В 2015 году вы будете покупать одежду ваших любимых брендов: 59 % реже 37,8 % с такой же регулярностью 1,4 % чаще

Владимир Холязников гендиректор KupiVIP Главное отличие потребительского поведения в 2015 году — конец эпохи бездумного или импульсивного потребления. Если раньше покупатели могли просто приехать в ТЦ и скупить одежду из новых коллекций, то сейчас они стали тщательно сравнивать цены при выборе предметов одежды, искать более выгодные предложения. По нашим данным, около 85 % наших граждан уже с декабря 2014 года начали пристально анализировать ценники на товары.

Особенно это касается покупок в интернете. Здесь при выборе люди не ограничены предложением одного торгового центра, они имеют возможность сравнивать цены на разных площадках, затрачивая при этом минимум усилий и времени на перемещение от одной площадки к другой, искать более выгодные предложения, читать отзывы и характеристики и возвращаться к товару несколько раз.

Приход китайского интернет-магазина AliExpress в Россию в первую очередь обострил конкуренцию в недорогом сегменте российского рынка товаров. Средний чек Ali в России составляет всего 1 440 рублей. Поэтому приход китайского онлайн-молла в Россию — это угроза прежде всего для тех игроков, чьи предложения находятся в недорогом сегменте и ориентированы на региональных покупателей. В основном россияне покупают на Ali небрендовую (no name) детскую и женскую одежду.

В целом же нельзя сказать, что люди стали значительно меньше покупать, просто теперь при выборе торговых марок наш покупатель ориентируется на более доступные марки или ищет альтернативные каналы. Если представить сегменты одежды по брендам в виде лестницы, то потребители готовы спускаться по этой лестнице вниз на одну ступеньку. Так, например, те, кто раньше покупал условный Tommy Hilfiger, теперь станут покупать Mexx. Те, кто покупал Mexx, начнут покупать Zara и так далее.

Ещё один тренд — активное переключение на дисконт-каналы. За первые два месяца нового года мы в KupiVIP зафиксировали рост продаж и всплеск интереса аудитории к товарам с большими скидками.