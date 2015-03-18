Человечество стареет: на одного пенсионера приходится всё меньше работающих. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, в 1950 году в развитых странах их было семь, в 1963 году — шесть, в 1976-м — пять, в наше время — четыре. Старение продолжается, и, по прогнозам экспертов, начиная с 2023 года это соотношение упадёт до 3 к 1, а к 2047 — до 2 к 1. В России эта ситуация усугубляется довольно низким пенсионным возрастом и тем, что женщины выходят на пенсию раньше мужчин, а продолжительность жизни у них выше.

Скоро российское правительство должно решить: сохранять накопительную часть пенсии после двухлетнего моратория или отменить её. The Village решил разобраться в том, что происходит с деньгами, которые все работающие россияне перечисляют в пенсионные фонды.

Откуда берутся деньги на пенсии



В романе Кристофера Бакли «День бумеранга» описывается ситуация, когда выход на пенсию с полным соцпакетом поколения «бэби-бумеров» превращается в колоссальное бремя для экономики. В книге приводится провокационная идея выхода из ситуации — отмена налога на наследство для тех, кто покончит с собой в 70 лет, и премии для тех, кто согласится уйти из жизни в 65.

В реальном мире есть две модели построения пенсионной системы. Первая, распределительная, — когда пенсионеру платят ныне работающие. Государство собирает пенсионные отчисления и распределяет их среди пенсионеров, граждане при этом не влияют на то, как формируются ни сборы, ни отчисления. Вторая модель, накопительная, — когда человек всю жизнь копит себе на старость.

Формально распределительная система даёт больше гарантий пенсионерам: государство обязуется выплачивать пенсии и индексировать их по фактической инфляции. Однако это означает, что государство берёт на себя обязательства, которые с учётом демографических трендов в будущем, вероятно, не сможет выполнять. Накопительная система несёт в себе другие риски: доходность пенсионных накоплений может быть ниже инфляции, а НПФ — оказаться ненадёжным.

В результате вынужденной реформы 2010 года правительству Греции пришлось снижать будущие пенсии

Распределительная пенсионная система сложилась в Греции. Проблемы там начались ещё в 80-х годах, а затем усугубились демографическими сложностями. В 2000 году экономисты рассчитали, что без внедрения в пенсионную систему накопительного элемента страну к 2015 году ждёт длительный период финансовой нестабильности. Однако реформу вовремя не провели, и система государственных финансов Греции обрушилась даже раньше. В результате вынужденной реформы 2010 года правительству пришлось снижать обещанные пенсии. Сократили и выплаты нынешним пенсионерам.

Пенсионную систему Чили, напротив, в 1981 году сделали накопительной. Было создано несколько частных компаний для управления пенсионными накоплениями, на первое время введены жёсткие ограничения по принимаемым рискам. При этом работники могли остаться в старой системе государственной пенсии, но при переходе на новую систему их пенсионные взносы сокращались вдвое. Большинство населения решило копить деньги на старость. Сейчас Чили часто приводят в качестве успешного примера пенсионной системы.

Что случилось в России

У россиян накопительная часть пенсии появилась с 2002 года. Часть взносов работодателей — 6 % — идёт на индивидуальный счёт работника. По умолчанию эти средства попадают в государственную управляющую компанию с очень консервативной политикой. Но можно перевести деньги в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Предполагается, что к моменту выхода на пенсию у человека на счёте аккумулированы его собственные средства. Если он не дожил до пенсии, эти деньги будут переданы наследникам.

По данным Банка России, более половины работающих россиян сделали выбор в пользу НПФ, только в 2013 году в них перевели свои накопления 8,5 миллиона человек, а вернуться обратно в государственный пенсионный фонд решили только 152 тысячи.

В конце 2013 года началась реформа негосударственной пенсионной системы, 2014–2015 годы объявлены переходным периодом, в это время деньги на будущие пенсии россиян были перенаправлены в государственный Пенсионный фонд. Сначала это объясняли непрозрачностью системы управления НПФ. Но потом в правительстве признали, что фактически деньги потратили на покрытие бюджетных расходов: речь шла о 243 миллиардах рублей. «Никто не собирался эти деньги возвращать, — сказал прошлым летом министр финансов Антон Силуанов, — потому что эти деньги пошли на Крым, на принятие антикризисных мер».

Предполагалось, что во время моратория фонды проверит ЦБ, они пройдут акционирование и вступят в систему гарантирования пенсионных накоплений. В случае банкротства НПФ номинал взносов (то, что работодатель перечислил на счёт гражданина) будет компенсирован из фонда Агентства по страхованию вкладов. Сейчас процедуру акционирования прошли все крупнейшие фонды, на которые приходится почти 98 % рынка, а в систему гарантирования уже были допущены 24 НПФ, на долю которых приходится 84 % рынка. Важная деталь: пенсионные фонды могут делать долгосрочные инвестиции, поддерживая тем самым экономику. По данным на конец 2014 года, под управлением российских НПФ находилось 1,1 триллиона рублей, из которых более 35 % было вложено в активы реального сектора.

Что происходит с деньгами в НПФ

По поводу эффективности работы НПФ есть разные точки зрения. Если оценивать доходность пенсионных денег по одному году, то она может быть невелика. Правительственные чиновники говорили, что доходность в целом по системе в 2014 году была 1–2 %.

Противники такого подхода говорят, что такая оценка — это стоимость бумаг в портфеле фонда на текущий момент. Но это долгосрочные инвестиции, и если в сложный год они могут не принести прибыли, то позже есть шанс увидеть рост. В кризисном 2008 году на счета граждан не было начислено инвестиционного дохода, а за период 2009–2010 годов пенсионные фонды заработали больше 39 %. В целом среднегодовая доходность пенсионных накоплений под управлением НПФ за период с 2002 по 2013 год составила 10,5 %, а среднегодовая инфляция — 9,9 %. Для сравнения: средняя доходность государственной управляющей компании за тот же период была на уровне 7,9 %.

Что будет дальше

После двух лет моратория на перечисление накопительной части пенсии НПФ правительство стоит перед выбором: отказаться от неё навсегда или всё же сохранить обязательный накопительный компонент.

При переходе к полностью распределительной системе государство само будет рассчитывать, на какую пенсию может претендовать гражданин (так называемая балльная система). Общий принцип такой: берём все деньги пенсионного фонда, делим на количество пенсионеров, добавляем некие коэффициенты — например, трудовой стаж, возраст выхода на пенсию — и считаем, сколько получит каждый.

Сейчас предлагается не платить пенсии работающим пенсионерам

с доходом больше 83 тысяч рублей

в месяц

Но в этом случае пенсионная система станет полностью зависимой от всё возрастающих трансфертов из бюджета. В 2017 году они вырастут до 3,4 триллиона рублей — на выплату пенсий придётся 19,7 % бюджетных расходов. Правительство должно будет искать способы сократить выплаты, чтобы бюджет не лопнул. К примеру, сейчас предлагается не платить пенсии работающим пенсионерам с доходом больше 83 тысяч рублей в месяц, увеличить пенсионный возраст и требования к стажу. Пенсионная система превратится в игру с постоянно меняющимися правилами, зарплата человека не будет особо влиять на его будущую пенсию.

Уход с рынка пенсионных фондов приведёт к ухудшению экономической ситуации (найти длинные деньги будет ещё труднее) и ежегодному сокращению темпов роста ВВП на 0,2–0,3 %. Сама неопределённость в вопросе вида пенсионной системы дестабилизирует деловой климат в России, и без того находящийся не в лучшем состоянии.

Некоторые предлагают сделать накопительный компонент пенсии добровольным: чтобы человек сам решал, довериться ли государству или начать копить деньги в НПФ. На словах это звучит разумно, но пока нигде в мире так и не удалось создать полностью добровольную накопительную систему. Причина проста: никто в молодости не думает о том, чтобы копить на старость.

Благодарим за помощь в подготовке материала директора департамента коллективных инвестиций и доверительного управления Банка России Филиппа Габунию