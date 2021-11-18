Покупать подарки заранее

Чем раньше, тем лучше

Многие покупают новогодние подарки в последние дни уходящего года. Но покупки в последний момент могут быть не очень выгодными. Кроме того, сроки доставки из-за границы в пандемию увеличились, а значит, о важных вещах из виш-листа ваших близких стоит подумать заранее.

Ранняя покупка подарков в этом году стала тенденцией в Европе и Штатах. Понимая, что купленные в канун Рождества подарки могут не прийти вовремя, люди переносят предпраздничный шопинг на ноябрь. Это также помогает сориентироваться в ценах и найти товар по лучшей цене на одной из распродаж.

Покупки в последний момент повышают уровень тревожности в и так непростое время — на декабрь обычно приходится закрытие важных проектов, дел становится слишком много. Занявшись неспешным шопингом чуть раньше, можно хоть немного разгрузить конец года и более рационально спланировать бюджет на подарки.