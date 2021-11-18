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Хорошая привычка18 ноября 2021

Покупать подарки заранее Чтобы сэкономить и избежать проблем с доставкой

Покупать подарки заранее

The Village продолжает рассказывать о простых привычках, которые помогают сделать жизнь лучше и экологичнее, тратить меньше и работать эффективнее. На этот раз поговорим о подарках — и хотя настроение у всех еще не новогоднее, сейчас самое время их покупать.

Чем раньше, тем лучше

Многие покупают новогодние подарки в последние дни уходящего года. Но покупки в последний момент могут быть не очень выгодными. Кроме того, сроки доставки из-за границы в пандемию увеличились, а значит, о важных вещах из виш-листа ваших близких стоит подумать заранее.

Ранняя покупка подарков в этом году стала тенденцией в Европе и Штатах. Понимая, что купленные в канун Рождества подарки могут не прийти вовремя, люди переносят предпраздничный шопинг на ноябрь. Это также помогает сориентироваться в ценах и найти товар по лучшей цене на одной из распродаж.

Покупки в последний момент повышают уровень тревожности в и так непростое время — на декабрь обычно приходится закрытие важных проектов, дел становится слишком много. Занявшись неспешным шопингом чуть раньше, можно хоть немного разгрузить конец года и более рационально спланировать бюджет на подарки.

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Установите лимит суммы, которую готовы потратить на подарки.

Перед покупкой сравните цены в разных магазинах.

Не поддавайтесь панике распродаж: в стремлении купить что-то со скидкой можно приобрести не самую нужную вещь.

Просите близких составить виш-листы или, наоборот, стоп-листы тех вещей, которые они точно не хотят получить.

Откажитесь от покупки бесполезных сувениров, символов года и прочих рождественских фигурок. Они вряд ли будут долго украшать дом, при этом на их производство и доставку потратят не меньше ресурсов, чем в случае с полезной вещью.

Обложка: Image Republic — stock.adobe.com

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