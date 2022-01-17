Ограничивать время в соцсетях

Почему не стоит «залипать» в социальных сетях

Кэл Ньюпорт в книге «Цифровой минимализм» рассуждает о воздействии социальных медиа на эмоциональное состояние пользователей. Ленты новостей развивают эффект FОMO (Fear of Missing Out), или синдром упущенной выгоды. При наблюдении за событиями из жизни друзей и инфлюенсеров может появиться чувство собственной несостоятельности и повышенной тревожности. Помимо этого, социальные сети негативно сказываются на концентрации внимания: вместо прогноза погоды можно обнаружить себя за просмотром reels в Instagram.

Также приложения на смартфонах меняют паттерны поведения, снижая уровень осознанности. Необдуманные покупки, переход живой коммуникации в онлайн, замена полноценного отдыха телефоном –– последствия цифрового максимализма.

Как установить лимит на социальные сети

Выберите, сколько времени вы готовы посвящать соцсетям. Это может быть 15, 30 минут или час, но важно установить себе такое ограничение и не превышать лимит, чтобы не залипать в телефоне все свободное время. Это можно сделать в настройках смартфона. Для обладателей iPhone ограничить время можно в «Лимитах приложений», которые доступны в разделе «Экранное время». Для владельцев Android такую опцию можно найти в настройках, перейдя по вкладке «Цифровое благополучие и родительский контроль».

Кроме того, есть отдельные сервисы, которые помогут настроить лимиты экранного времени:

Space — Break phone addiction App Store, Google Play Приложение на английском языке, которое напомнит, что время за экраном смартфона уже вышло и что нужно переключаться на другие дела.

Focus Plant App Store, Google Play Этот сервис основан на технике Pomodoro, которая предлагает временные интервалы с глубокой концентрации и небольшие перерывы. На телефоне работает таймер, так что отвлечься на социальные сети будет сложнее.