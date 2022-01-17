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Хорошая привычка17 января 2022

Ограничивать время в соцсетях Чтобы больше успевать и сохранять душевное равновесие

Ограничивать время в соцсетях
АвторЛаура Булатова

The Village продолжает рассказывать о привычках, которые помогут сделать жизнь проще, достичь поставленных целей быстрее, а также расставить приоритеты правильнее. На этот раз поговорим о социальных сетях и о времени, которые мы там проводим.

Почему не стоит «залипать» в социальных сетях

Кэл Ньюпорт в книге «Цифровой минимализм» рассуждает о воздействии социальных медиа на эмоциональное состояние пользователей. Ленты новостей развивают эффект FОMO (Fear of Missing Out), или синдром упущенной выгоды. При наблюдении за событиями из жизни друзей и инфлюенсеров может появиться чувство собственной несостоятельности и повышенной тревожности. Помимо этого, социальные сети негативно сказываются на концентрации внимания: вместо прогноза погоды можно обнаружить себя за просмотром reels в Instagram.

Также приложения на смартфонах меняют паттерны поведения, снижая уровень осознанности. Необдуманные покупки, переход живой коммуникации в онлайн, замена полноценного отдыха телефоном –– последствия цифрового максимализма.

Как установить лимит на социальные сети

Выберите, сколько времени вы готовы посвящать соцсетям. Это может быть 15, 30 минут или час, но важно установить себе такое ограничение и не превышать лимит, чтобы не залипать в телефоне все свободное время. Это можно сделать в настройках смартфона. Для обладателей iPhone ограничить время можно в «Лимитах приложений», которые доступны в разделе «Экранное время». Для владельцев Android такую опцию можно найти в настройках, перейдя по вкладке «Цифровое благополучие и родительский контроль».

Кроме того, есть отдельные сервисы, которые помогут настроить лимиты экранного времени:

Space — Break phone addiction

App Store, Google Play

Приложение на английском языке, которое напомнит, что время за экраном смартфона уже вышло и что нужно переключаться на другие дела.

Focus Plant

App Store, Google Play

Этот сервис основан на технике Pomodoro, которая предлагает временные интервалы с глубокой концентрации и небольшие перерывы. На телефоне работает таймер, так что отвлечься на социальные сети будет сложнее.

Kidslox

App Store, Google Play

Приложение создано для ограничения экранного времени и контента для детей, но оно будет полезно и взрослым, так как является отличным фильтром для нежелательных материалов.

Что еще можно сделать

   Отключите уведомления. Они часто порождают то самое FОMO и заставляют нас заглядывать в соцсети снова и снова.

   Иногда оставляйте телефон дома. Такая практика поможет погрузиться в происходящие события или собственные мысли, а также повысить качество общения.

   Откажитесь от использования смартфона на один день. Это удобнее всего сделать в выходной, когда можно отправиться на прогулку, встретиться с друзьями, заняться спортом или домашними делами. Очень важно составить себе план на этот день и придумать досуг, чтобы по возможности не вспоминать о ленте сторис.

  Ограничьте онлайн-активность на месяц, установив лимиты на пользование всеми необязательными приложениями. После окончания «цифрового поста» стоит подумать о том, какие из них вам действительно нужны.

Обложка: Wirestock – stock.adobe.com

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