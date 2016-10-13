Однозначно самый лучший совет по эффективности, который я встречала, принадлежит господину Шайя ЛаБафу: «Just DO it!» Серьезно, заканчивать начатое поможет только самодисциплина, а методику уже можно выбирать в зависимости от грандиозности планов. Не верю в «настроение» и «мотивацию» — делать рутинные дела в охотку легко; настоящее мастерство в том, чтобы не сбавлять обороты, когда и лень, и плохая погода, и настроения нет.

Нельзя давать себе поблажку, потому что в этом случае ни напоминания таск-менеджера, ни будильники-помидоры, ни чек-листы от собственного разгильдяйства не спасут. Завидую людям, которые с этим справились, например спортсменам. Для меня борьба с собственной ленью — это процесс длиною в жизнь. Немного проще становится, когда занимаешься чем-то, что нравится и увлекает: любимой работой, подходящим спортом, когда находишь «своего» преподавателя. Отлично вдохновляет на борьбу с собственным разгильдяйством обратная связь. Например, когда на вечеринке случайно встречаешь клиента, которому так и не ответил на прошлой неделе.

Полезно делить задачи на рутинные, операционные и стратегические. Рутинные — отвечать на письма, отзваниваться родителям, регулярно выносить мусор — должны выполняться всегда, без поблажек, по умолчанию. Операционные — спланировать проект, организовать выезд на пикник с друзьями, закупить материалы к ремонту — должны выполняться осмысленно, чтобы не сжирать все свободное время. Стратегические — задачи, которые двигают нас вперед — нужно планомерно выполнять, и только так можно чего-то добиться (построить дом, победить в соревнованиях, открыть свое дело). Эти задачи самые коварные: на них никогда нет времени, но без них невозможен прогресс. Поэтому за ними нужно следить особенно тщательно и каждый день делать шаг к мечте. Каждый. День.

Когда завал, хорошо помогает привести в порядок деление задач по приоритетам с помощью правила четырех квадратов: важное срочное / важное несрочное / неважное срочное / несрочное неважное. Сразу становится немного полегче, когда понимаешь что важного и срочного по сути не так уж и много.