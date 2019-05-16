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Личные финансы16 мая 2019

«Я зарабатываю на текстах очень много денег» Успешный копирайтер — о том, как искать клиентов на бирже, писать по десять часов в день и не обижаться на правки

РедакторОльга Карасева

Стать копирайтером, то есть автором рекламных текстов, может любой — достаточно зарегистрироваться на одной из бирж фрилансеров. Правда, доходы поначалу будут небольшими, а конкуренция очень жесткой. За заметку на сайт или объявление могут пообещать меньше десяти рублей, а за тысячу символов оригинального текста, прошедшего проверку на уникальность, платят 60 рублей. И на такие задания иногда находятся сотни желающих. Раскрученные специалисты с большим опытом и портфолио просят за тексты десятки тысяч, ведут авторские курсы и консультируют начинающих. Мы поговорили с копирайтером, зарабатывающим четверть миллиона рублей в месяц.

Вячеслав, 32 года

копирайтер 

Юмор на заказ

В копирайтинг обычно приходят из журналистики, а я пришел из медицины и юмора. Еще во время учебы в университете я начал выступать в КВН, писал шутки, был капитаном команды, которая попала в первую лигу. В этой игре целый рынок шуток: в высшей, первой и премьер-лигах у игроков плотные графики, потому постоянно нужны сторонние авторы. Каждая одобренная редактором штука стоила тогда примерно 50 долларов. Мы также выступали на корпоративах, писали для нескольких скетч-шоу на телевидении, и у меня хорошо получалось. После института мне даже говорили: «Зачем тебе работать врачом? Давай лучше писать шутки дальше!» Но я все же не хотел бросать медицину.

Я окончил университет по специальности «детский анестезиолог-реаниматолог» и пошел работать в больницу. При этом меня тянуло к творчеству и креативу. Иногда меня привлекали к каким-то старым проектам, но я стал чувствовать, что юмор дается мне все тяжелее. Если не придумываешь шутки каждый день, то навык теряется — я стал искать, где бы мне попрактиковаться. Многие знакомые по КВН уже работали в рекламных агентствах и говорили, что там тоже нужно много креатива. Я решил, что было бы неплохо тоже попробовать себя в этой сфере, и случайно нагуглил одну биржу копирайтинга.

Я помню свой первый заказ — нужно было составить описания каких-то отелей.

Я помню свой первый заказ — нужно было составить описания каких-то отелей. Заказчик оценил эту работу в пять рублей за тысячу символов. Даже тогда это было очень мало: я слышал от знакомых только о минимальной цене в 12 рублей за тысячу знаков текста про кроликов. Я писал довольно быстро, и для SEO-текстов (тексты с ключевыми словами, написанные специально для улучшения позиции сайта в поисковиках. — Прим. ред.) это был нормальный уровень. Так я добрался до заказов по 20 рублей за тысячу символов. Но сама биржа была маленькая, и я перешел на другую, большую и известную. Там мне с самого начала платили уже 120 рублей за тысячу символов, и это казалось просто космическими деньгами.

Из больницы в копирайтинг

Мне нравилось работать врачом в детской реанимации, но я все чаще стал размышлять о том, почему такая важная и ценная профессия оплачивается несоразмерно низко. Я постоянно подрабатывал, даже занимался рерайтом текстов на суточных дежурствах во время перерывов. Но заказов становилось все больше, возникали сложности с соблюдением дедлайнов. Нельзя же дописывать текст, когда нужно бежать к пациенту.

Я постоянно подрабатывал, даже занимался рерайтом текстов на суточных дежурствах во время перерывов.

Кроме того, в поисках заработка мы с друзьями начали еще несколько проектов, связанных с продажами: занимались холодным обзвоном клиентов, продавали рекламу в мобильном приложении. Так у меня появился еще и опыт продаж, который оказался полезен в копирайтинге. В итоге после трех лет работы в больнице я решил уйти из медицины и сосредоточиться на текстах. У меня уже была небольшая клиентская база, несколько долгосрочных проектов. Я был уверен, что заработаю в копирайтинге столько, сколько платят в больнице.

Один из многих

Сейчас копирайтер-фрилансер может находить клиентов разными способами — к примеру, вести блог или инстаграм, размещать таргетированную рекламу. Но десять лет назад, когда я начинал работать, проще всего было искать заказы на бирже, параллельно раскручивая свой сайт.

Я зарегистрирован на большой бирже фрилансеров уже восемь лет и захожу туда каждый день, включая выходные, собираю отзывы клиентов, покупаю нужные мне платные услуги. За это время кто-то из конкурентов нашел постоянную работу и перестал брать фриланс, кто-то ушел на другие площадки, кто-то — в соцсети. Я же сосредоточился на бирже: много денег вкладываю в рекламу и получаю большинство заказов именно там. Это привело к тому, что сейчас я нахожусь на самой верхней строчке в рейтинге копирайтеров.

Если оставить заявку на написание текста, с ходу можно получить предложения от 100 копирайтеров.

Конечно, помогла еще и удача. Это дело случая, что заказчики выбирали меня: конкуренция очень большая. Сейчас авторов коммерческих текстов стало больше, и пробиться на верхние строчки рейтингов все сложнее. Если оставить заявку на написание текста, с ходу можно получить предложения от 100 копирайтеров. Это понятно: копирайтинг не медицина, и вход в профессию довольно простой.

Сейчас хорошо пишут многие, им остается только научиться понимать целевую аудиторию, задачи текста, освоить продажи. Убедить заказчика выбрать тебя — это уже 80 % успеха. Значит, навыки продаж у тебя уже есть. Оставшиеся 20 % — это просто делать все по-человечески: выполнять работу в срок, сдерживать обещания, писать качественные тексты. Тогда клиенты будут. Срыв сроков, нежелание вносить правки — основные проблемы исполнителей, на которые жалуются заказчики.

Тексты, дорого

Копирайтеры сейчас работают в разных направлениях. Кто-то специализируется на SMM, кто-то на рекламных слоганах, кто-то пишет для сайтов. Я в основном пишу продающие тексты. Все вводные данные предоставляет заказчик, а я их правильно формулирую и подаю информацию в зависимости от задачи. К примеру, если наша целевая аудитория — инженеры, им нужно рассказать обо всех технических нюансах. Простых же людей не нужно грузить терминами — хватит одного экспертного блока.

Я продумываю структуру страницы, предлагаю заголовки и подзаголовки на выбор, пишу текст, готовлю прототип и дорабатываю все согласно правкам.

Одна из моих ключевых услуг — это тексты для лендинговой страницы (страница сайта с описанием продукта или услуги, на которую отправляет покупателя интернет-реклама. — Прим. ред.). Лендинг у меня стоит недешево — 21 900 рублей. За эти деньги я продумываю структуру страницы, предлагаю заголовки и подзаголовки на выбор, пишу текст, готовлю прототип и дорабатываю все согласно правкам клиента до полного принятия. После меня над страницей работают еще дизайнер и верстальщик, их заказчик может найти самостоятельно на бирже. После того как сайт заработает, я предлагаю вместе с клиентом посмотреть метрику. Если люди не приходят из-за недостаточно цепляющих текстов, то я бесплатно предлагаю еще несколько вариантов.

Дачные домики и криптовалюта

Я работаю с разными заказчиками. Они приходят ко мне благодаря сарафанному радио, рекламе в поисковиках и работе на бирже. Часто клиенты возвращаются с новыми задачами. Есть темы, за которые я не берусь: все нелегальное и то, во что сам не верю, например эзотерика. А вот с биологически активными добавками я работаю. Я же в прошлом врач, могу понять, где нормальное средство, а где пустышка, которую продают как панацею от всех бед.

Есть темы, за которые я не берусь: все нелегальное и то, во что сам не верю, например эзотерика.

Ко мне может прийти и большой клиент, который с ходу заказывает 20 лендинговых страниц, и индивидуальный предприниматель. Когда был бум криптовалют, шли клиенты по этой теме. Сейчас начался очередной виток популярности инфобизнеса — появилось много онлайн-школ и курсов, которым тоже нужны мои услуги. Но с ними я тоже работаю выборочно: смотрю, кому можно доверять. Многое зависит и от времени года. Летом наступает сезон ремонтов и строительства — сейчас у меня в работе несколько таких проектов. 

«Правки пришли»

Наверное, у всех творческих людей бывают проблемы с клиентами. Часто они хотят сделать по-своему, не прислушиваясь к профессиональным советам. Уже на стадии технического задания я рекомендую определенные вещи и стараюсь объяснить заказчику, зачем это нужно. Если же он просит что-то поменять, рассказываю, почему так задача не будет закрыта. Клиент может согласиться со мной, а может настаивать на своем. Я понимаю, что человеку должно быть комфортно от того, что размещено у него на сайте, и если он хочет сделать именно так, то это его право, даже если это будет хуже работать. К тому же иногда бывает задача просто сделать не так, как у всех остальных, это тоже может выстрелить.

Правки — боль многих копирайтеров. Кто же любит, когда ему говорят, что он сделал все неправильно? Конечно, исправления занимают много времени, к тому же за них никто не платит, но это тоже часть работы. Если ты думаешь, что клиент примет все с первого раза, не закладываешь ни времени, ни сил на правки, тогда с ними работать намного сложнее. Иногда я могу вернуть деньги, если вижу, что зашел в тупик и не могу помочь заказчику. Я составил техзадание, мы его утвердили, но потом человек начинает постоянно передумывать. Мне проще не ругаться с ним неделю и не переделывать текст десять раз, а отдать деньги и пойти дальше.

Есть заказчики, которых не устроит даже текст от бога копирайтинга, — они найдут, к чему придраться.

Есть заказчики, которых не устроит даже текст от бога копирайтинга, — они найдут, к чему придраться. Некоторые сами любят писать, но, к сожалению, не понимают разницы между школьным сочинением и профессиональным продающим текстом. Как-то заказчику нужен был технический текст, я написал, отправил — и тишина. Прошло какое-то время, и мне пишет уже другой человек: «Я директор компании. Мы ищем автора. Нам уже один копирайтер писал, но сделал все ужасно. Я почитал ваши работы и думаю, что вы точно справитесь», — и сбрасывает мне тот самый мой текст. Разобрали ошибки, доработали и со второго раза попали в точку.

Домашний офис без детей

Я раньше работал дома, но, когда родился первый сын, моя работа в домашнем офисе закончилась. Сейчас у меня уже двое детей, так что я каждый будний день езжу работать в другую квартиру, где оборудовал себе домашний офис. Мне нужно вести переговоры, общаться, писать, а рядом с маленькими детьми это делать невозможно. Считается, что копирайтинг — это такая простая подработка для мам в декрете. Я восхищаюсь авторами, которые могут писать хорошие тексты, когда вокруг бегают дети, — я так не умею.

В день я работаю примерно по десять часов. Это не означает, что все это время я сижу на стуле — я могу пройтись или побегать на тренажере.

В день я работаю примерно по десять часов. Это не означает, что все это время я сижу на стуле — я могу пройтись или побегать на тренажере. Все дни разные: в один много техзаданий, в другой — переговоры или правки. Обычно я стараюсь проснуться пораньше и уже в восемь утра начать работать. Вечером я возвращаюсь домой, как обычный офисный сотрудник, гуляю с детьми, делаю что-то по дому, в том числе и для того, чтобы переключить мозги. По выходным тоже нужно отвечать на звонки и решать срочные вопросы. Иногда приходится доделывать задания ночью и в праздники.

Реклама и семья

Сейчас, после восьми лет работы, я зарабатываю в месяц около 250 тысяч рублей. Часто я сравниваю свои доходы с зарплатами бывших коллег, которые остались в медицине, и понимаю, что у меня все прекрасно.

Я иногда сотрудничаю и с рекламными агентствами, но у меня не самые низкие цены, потому ко мне обычно обращаются, если надо закрыть какие-то сложные задачи. Штатным сотрудникам обычно платят меньше, чем выходит у меня. Когда я начинал, я думал пойти на постоянную работу в агентство — там ты не думаешь, как искать заказчиков, и доход стабильный. Но когда я достаточно раскрутился, то оказалось, что мне выгоднее работать на себя.

Я уже давно стал индивидуальным предпринимателем. Многие компании-клиенты ставят такое обязательное условие, поэтому я зарегистрировался практически сразу же, как начал заниматься копирайтингом. Часть заработанных денег уходит у меня на обязательные платежи: налоги, обслуживание счета и онлайн-кассы. Эквайринг банка составляет 2 % от гонораров. Много вкладываю в рекламу и раскрутку на бирже фрилансеров: в месяц на это трачу от 35 до 50 тысяч рублей.

Моя жена тоже врач, мы вместе учились, но сейчас она в декретном отпуске, поэтому семейные расходы взял на себя я. На продукты для всех тратится точно не меньше 30–40 тысяч. Я не так много путешествую, как хотелось бы, и вообще скептически смотрю на рекламные баннеры, изображающие копирайтеров с ноутбуком под пальмой. Я бы так работать точно не смог. Да и с маленькими детьми особо далеко не улетишь — они плохо переносят смену климатических зон, могут заболеть. Но хотя бы один раз в год летом мы обычно выбираемся отдохнуть всей семьей.

Одежды мне нужно не так много, как офисным работникам, так что здесь можно сэкономить. Обе квартиры у нас в собственности: первую помогли купить родители, вторую я взял с рассрочкой от застройщика. Сейчас мы тратим только на квартплату и хотим расширяться, построить жилье побольше. Часть дохода откладываю, чтобы у нас была финансовая подушка, которой хватит на некоторое время в случае форс-мажора.

The Village благодарит сайт Fl.ru за помощь в поиске героя для материала.

Обложка: Leonid - stock.adobe.com

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