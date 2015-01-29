Крупнейшая в мире площадка для интернет-торговли eBay начала сотрудничать с российским сервисом для онлайн-магазинов Ecwid. Об этом представители компаний заявили на специально созванной пресс-конференции.

Теперь клиенты Ecwid смогут размещать товары на eBay и управлять продажами из своего личного кабинета. Для регистрации на торговой площадке им потребуется три часа. Это будет бесплатным для подписчиков стандартных пакетов, которые стоят от нуля до 99 долларов в месяц.

eBay позволил российским магазинам продавать свои товары через сайт внутри страны в октябре 2014 года. Пока эта возможность есть у 17 интернет-магазинов. Главные лидеры продаж — российские ретейлеры Citylink, «Евросеть» и Notik. По словам главы российского представительства eBay Владимира Долгова, заявки на присоединение к системе в России подали уже около 10 тысяч магазинов. Сейчас компания работает над программными решениями, которые позволят им работать на площадке eBay. При этом пользователи Ecwid могут начать торговлю с четверга, 29 января.

Кроме того, eBay планирует дать российским продавцам возможность официально экспортировать товары. Пока они отправляют их за рубеж как частные лица и не имеют возможности вернуть НДС.

eBay основана в 1995 году в Сан-Хосе программистом Пьером Омидьяром. Это крупнейшая онлайн-платформа для продажи товаров. Годовая выручка компании превышает 16 миллиардов долларов. Компании также принадлежит платёжная система PayPal и доля в мессенджере Skype.

Ecwid — российская e-commerce-платформа, созданная программистом из Ульяновска Русланом Фазлыевым. Она позволяет встроить интернет-магазин в любой сайт, социальную сеть или мобильное приложение. Ecwid стала самой популярной в мире платформой для онлайн-торговли на Facebook после покупки клиентской базы своего основного конкурента в этом сегменте — американской Payvment. Cейчас в ней зарегистрировано более 500 тысяч интернет-магазинов.