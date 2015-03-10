Депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия» предложили запретить продавать долги россиян по кредитам организациям, не имеющим лицензии на право осуществления банковской деятельности. Об этом сообщает газета «Известия».

С помощью соответствующего законопроекта парламентарии хотят защитить граждан от банков, уступающих свои права требования по кредиту коллекторским агентствам. Последние пытаются получить с потребителя не только долг, но и вознаграждение за свою работу, которое скрывается в различных дополнительных процентах, неустойках и прочих штрафных санкциях.

«В последнее время увеличилось количество сообщений об избиениях, порче имущества, угрозах, шантаже и даже доведении до самоубийства, совершаемых коллекторскими агентствами и другими „специалистами“ по возврату долгов», — отмечают депутаты «Справедливой России». Если их инициативу одобрят, то передать права требования по кредиту можно будет только другим банкам. Предполагается, что это существенно снизит давление на потребителей.

Банкиры эту идею не одобряют. По словам замначальника аналитического департамента Ассоциации российских банков Сергея Пенкина, запрет на продажу долгов коллекторам создаёт правовую коллизию, так как он противоречит традициям делового оборота, принятого как в России, так и в других странах мира.