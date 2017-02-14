В Петербурге подан иск о банкротстве сети кофеен «Идеальная чашка» Это одна из старейших сетей кофеен в городе
В Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти подан иск о банкротстве сети кофеен «Идеальная чашка». Иск подан в минувшую пятницу от физического лица Леонида Сергеева, как следует из картотеки на сайте суда. Заявление пока не принято к производству.
В 2016 году ЗАО «Идеальная чашка» выступала ответчиком по 11 искам на общую сумму 6,7 миллиона рублей. Весной прошлого года сеть приобрели три частных инвестора, в том числе управляющий новосибирским ООО «Трэвелерс кофе» Евгений Михиенко. Сумма сделки оценивалась в 3−4 миллиона рублей с условием погашения долгов сети, которые в несколько раз превышали ее стоимость. По оценке участников рынка, инвесторы купили сеть за 30 миллионов рублей.
Первое кафе сети «Идеальная чашка» появилось в Петербурге в 1998 году. Основательница сети Анна Матвеева создавала кофейни по прообразу американских кофеен Starbucks. К 2012 году сеть насчитывала 10 точек, к 2016 году их число сократилось до пяти, а на сегодняшний день работают только три кофейни.
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