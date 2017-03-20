Онлайн-СМИ Griffon приостановило работу Инвесторы решили заморозить проект
Онлайн-СМИ Griffon приостановило работу, действующая редакция распущена. Об этом сообщается на сайте издания.
Бывший главный редактор Griffon Александр Белановский заявил, что инвестор решил заморозить проект.
«Мы делали честное медиа. Не навязывали точку зрения. Не гнались за трафиком любой ценой. Искали подход к представлению данных, который помогал бы читателям самим делать выводы. Переживали, когда ошибались. Радовались, когда слышали, что нас цитирует популярная радиостанция или известный политик. Надеемся, что своей работой мы сделали рунет хоть немного богаче и интереснее», — написал он.
По словам Белановского, решать дальнейшую судьбу проекта будут авторы идеи. Он подчеркнул, что в ненышнем виде Griffon прекратил свое существование.
Независимое интернет-издание Griffon запустилось в сентябре 2016 года. Идея была в совмещении функций онлайн-СМИ и социологического сервиса.
Читайте также:
Эмигранты, вернувшиеся в Россию «Здесь я чувствую себя дома»: Москвичи рассказывают о жизни за рубежом и возвращении на родину
Куда отдавать в Москве ненужную одежду и другие вещи The Village рассказывает, где принимают на благотворительность и переработку старые джинсы и мебель
В Москве состоится мастер-класс по моделированию будущего городов
Его участники разработают сценарии будничной жизни горожан в 2035 году
Комментарии
Тэги
Сюжет
Люди
Бренды