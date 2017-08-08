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Новости8 августа 2017

Google против гендерных стереотипов, выкуп за сценарии «Игры престолов» и аккаунт Apple в Instagram Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

РедакторРоман Чернянский

Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: реклама криптовалют во «ВКонтакте», автоматы по продаже одежды от Uniqlo, первая покупка Netflix и другие события.

Аккаунт Apple в Instagram

Корпорация Apple завела официальный аккаунт в Instagram для публикации фото и видео, снятых на iPhone. Для поиска снимков используется хэштег #ShotoniPhone. При этом в некоторых случаях Apple готова платить пользователям за размещение снимков в своем аккаунте.

Публикация от apple (@apple)

Реклама криптовалют во «ВКонтакте»

Социальная сеть «ВКонтакте» разрешила рекламу криптовалют и блокчейн-сервисов, а также связанных с майнингом и биткоинами стартапов. Как отмечается в сообщении соцсети, реклама должна быть достоверной и добросовестной, а записи «с обещаниями разбогатеть на криптовалюте или подозрительные истории успеха будут отклонены».

Автоматы по продаже одежды от Uniqlo

Сеть магазинов одежды Uniqlo запустила продажу популярных товаров через вендинговые автоматы в аэропортах и торговых центрах США. Первый автомат с сенсорным экраном установили в международном аэропорту Окленда, где можно купить термофутболку или ветровку в нескольких размерах и цветах. В дальнейшем планируется увеличить число автоматов и расширить ассортимент. О планах по реализации проекта за пределами США не сообщается.

Выкуп за украденные сценарии «Игры престолов»

Группировка хакеров потребовала от американского телеканала HBO выкуп в размере более 6 миллионов долларов за украденные сценарии еще не вышедших в эфир эпизодов сериала «Игра престолов» и других шоу. Видео с требованием выложили вместе с архивом, в котором содержатся сценарии пяти серий седьмого сезона «Игры престолов», а также сценарии других шоу и документы для служебного пользования. В случае отказа хакеры обещают опубликовать похищенные данные в интернете.

Google против гендерных стереотипов

Корпорация Google уволила инженера Джеймса Дамора, написавшего манифест о биологических причинах гендерного неравенства в IT-сфере. По словам Дамора, проблема сексизма в IT преувеличена, а низкий процент женщин в компании связан не с дискриминацией, а с биологическими и психологическими особенностями людей разных полов. По словам Дамора, его уволили за «увековечивание гендерных стереотипов».

В манифесте утверждается, что женщины предпочитают работу в социальной или художественной сфере, а мужчины более склонны систематизировать и быть программистами, поэтому Google стоит изменить способы продвижения политики разнообразия (diversity) и перестать создавать обучающие программы, нацеленные на людей определенных полов и рас.

Интернет-омбудсмен и майнинг

Холдинг Russian Mining Center, созданный интернет-омбудсменом Дмитрием Мариничевым и экс-владельцем ретейлера «Санрайз» Сергеем Бобылевым, привлечет 100 миллионов долларов на создание оборудования для майнинга криптовалют. Начало первичного размещения монет (ICO) запланировано на 28 августа.

Первая покупка Netflix

Видеосервис Netflix купил шотландское издательство комиксов Millarworld Марка Миллара, автора комиксов «Пипец» (Kick-Ass) и Kingsman. Компания планирует использовать персонажей издательства в своих фильмах и сериалах.

Это первое приобретение Netflix за всю историю компании. Сумма сделки и подробности не разглашаются.

Освещение и готовность к финансовым рискам

Американские и австралийские ученые обнаружили, что высокий уровень естественного освещения снижает готовность людей к финансовым рискам. В исследовании приняли участие более 2 500 посетителей музея Национальной академии наук в Вашингтоне, которым предлагалось получить 5 долларов сразу или рискнуть и получить большее вознаграждение с определенной вероятностью. Так, при высоком уровне освещения участники опроса чаще отдавали предпочтение выбору денег без риска.

По мнению авторов исследования, полученные результаты подчеркивают важность использования имитации естественного освещения в помещениях, где происходит процесс принятия финансовых решений: в магазинах и на финансовых биржах.

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