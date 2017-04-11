Принятие новой версии законопроекта о статусе товарных онлайн-агрегаторов, таких как «Яндекс.Маркет» и Price.ru, в нынешнем виде приведет к росту цен на товары, считает глава «Яндекса» Александр Шульгин. Об этом сообщает RNS.

Шульгин отметил, что закон негативно скажется на способности агрегаторов выполнять свою функцию, что и будет иметь негативное влияние на цены.

«Яндекс» предложил «откорректировать законопроект и привести в соответствие права и обязанности агрегаторов».