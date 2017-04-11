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Новости11 апреля 2017

Закон о товарных агрегаторах может привести к росту цен Об этом заявил глава «Яндекса» Александр Шульгин

РедакторРоман Чернянский

Принятие новой версии законопроекта о статусе товарных онлайн-агрегаторов, таких как «Яндекс.Маркет» и Price.ru, в нынешнем виде приведет к росту цен на товары, считает глава «Яндекса» Александр Шульгин. Об этом сообщает RNS.

Шульгин отметил, что закон негативно скажется на способности агрегаторов выполнять свою функцию, что и будет иметь негативное влияние на цены.

«Яндекс» предложил «откорректировать законопроект и привести в соответствие права и обязанности агрегаторов».

В марте 2017 года правительство внесло в Госдуму законопроект, вводящий регулирование работы товарных онлайн-агрегаторов. Из документа убрали оговорки, защищавшие онлайн-агрегаторы от ответственности за недобросовестные действия работающих с ними продавцов. Интернет-компании выступили против поправок.

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