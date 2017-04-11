Закон о товарных агрегаторах может привести к росту цен Об этом заявил глава «Яндекса» Александр Шульгин
Принятие новой версии законопроекта о статусе товарных онлайн-агрегаторов, таких как «Яндекс.Маркет» и Price.ru, в нынешнем виде приведет к росту цен на товары, считает глава «Яндекса» Александр Шульгин. Об этом сообщает RNS.
Шульгин отметил, что закон негативно скажется на способности агрегаторов выполнять свою функцию, что и будет иметь негативное влияние на цены.
«Яндекс» предложил «откорректировать законопроект и привести в соответствие права и обязанности агрегаторов».
В марте 2017 года правительство внесло в Госдуму законопроект, вводящий регулирование работы товарных онлайн-агрегаторов. Из документа убрали оговорки, защищавшие онлайн-агрегаторы от ответственности за недобросовестные действия работающих с ними продавцов. Интернет-компании выступили против поправок.
Читайте также:
«В интернете нет ни ступенек, ни пандусов — ограничений быть не должно» Как незрячий Алексей Любимов работает экспертом по доступности интернета в «Яндексе» и других компаниях
Сколько денег россияне потратили в интернет-магазинах в 2016 году
Расходы выросли даже сильнее, чем ожидали аналитики
Сколько денег россияне потратили в интернет-магазинах в 2016 году Расходы выросли даже сильнее, чем ожидали аналитики
Почему антикоррупционные митинги исчезли из топа «Яндекса» А главной новостью стал фестиваль «Ворвись в весну»
«В интернете нет ни ступенек, ни пандусов — ограничений быть не должно» Как незрячий Алексей Любимов работает экспертом по доступности интернета в «Яндексе» и других компаниях
Сколько денег россияне потратили в интернет-магазинах в 2016 году
Расходы выросли даже сильнее, чем ожидали аналитики
Комментарии
Тэги
Сюжет
Люди
Бренды