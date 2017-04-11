Лучшие интернет-банки для физических лиц Рейтинг составлен агентством Markswebb Rank & Report
Аналитическое агентство Markswebb Rank & Report представило ежегодный рейтинг самых эффективных российских сервисов интернет-банкинга физических лиц Internet Banking Rank 2017. Компания поделилась результатами своего исследования с The Village.
Место
Банк
Оценка (из 100 баллов)
Бинбанк (МДМ)
77,8
Тинькофф банк
77,4
Промсвязьбанк
73,5
Альфа-банк
66,3
ВТБ Банк Москвы
65,5
Сбербанк России
64,3
Банк «Уралсиб»
64
Почта банк
63
Райффайзенбанк
62,5
Совкомбанк
61,8
Лидер рейтинга, Бинбанк, за год поднялся на первое место с 22-й строчки. Прошлый лидер — Промсвязьбанк — спустился на третью строчку.
В исследовании приняли участие 39 банков: прошлогодний топ-10, еще 20 крупнейших банков по количеству пользователей, а также банки, подавшие заявку самостоятельно. Специалисты оценивали возможности управления дебетовой картой и удобство интерфейса.
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Комментарии
сомневаюсь в рейтинге. интернет банк банка "Санкт-Петербург" в разы лучше Тинькоффа и уж тем более Сбербанка - и по удобству и по функциональности.
стыдоба, а не рейтинг
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