Министерство финансов оценило потери государства от банкротств банков. Об этом пишет интернет-издание Republic со ссылкой на главу ведомства Антона Силуанова.

100 000 000 000 рублей потеряло государство из-за банкротств банков

Министр отметил, что «использование госсредств тоже должно осуществляться в проверенных и надежных банках», ради чего уже принимаются меры. Он уточнил, что речь идет, например, о национальных рейтингах банков.

Раннее «Интерфакс» сообщил о том, что Агентство по страхованию вкладов в 2016 году выявило случаи мошенничества в девяти лишившихся лицензий банках. Цель противоправных действий — хищение их сотрудниками средств 69 тысяч вкладчиков на общую сумму 57,3 миллиарда рублей.