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Новости28 марта 2017

Сколько денег потеряло государство из-за банкротства банков В Минфине считают, что использование госсредств должно осуществляться в проверенных и надежных банках

РедакторДмитрий Чертков

Министерство финансов оценило потери государства от банкротств банков. Об этом пишет интернет-издание Republic со ссылкой на главу ведомства Антона Силуанова.

100 000 000 000 рублей

потеряло государство из-за банкротств банков

Министр отметил, что «использование госсредств тоже должно осуществляться в проверенных и надежных банках», ради чего уже принимаются меры. Он уточнил, что речь идет, например, о национальных рейтингах банков.

Раннее «Интерфакс» сообщил о том, что Агентство по страхованию вкладов в 2016 году выявило случаи мошенничества в девяти лишившихся лицензий банках. Цель противоправных действий — хищение их сотрудниками средств 69 тысяч вкладчиков на общую сумму 57,3 миллиарда рублей.

Во всех случаях использовалась так называемая «двойная бухгалтерия», при которой в официальном бухгалтерском учете не было информации об открытых вкладах граждан, либо средства списывались со счетов без ведома и согласия их владельцев.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина уже заявила, что неблагонадежные банки перестанут функционировать в кредитном поле в ближайшие два-три года.

 В 2016 году АСВ выявило 17 тысяч случаев обмана вкладчиков в 41 банке. Общая сумма мошенничества превысила 12 миллиардов рублей. Такие случаи выявлены среди прочих в банке «Пересвет», Татфондбанке и Интехбанке.

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