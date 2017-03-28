Сколько денег потеряло государство из-за банкротства банков В Минфине считают, что использование госсредств должно осуществляться в проверенных и надежных банках
Министерство финансов оценило потери государства от банкротств банков. Об этом пишет интернет-издание Republic со ссылкой на главу ведомства Антона Силуанова.
100 000 000 000 рублей
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Министр отметил, что «использование госсредств тоже должно осуществляться в проверенных и надежных банках», ради чего уже принимаются меры. Он уточнил, что речь идет, например, о национальных рейтингах банков.
Раннее «Интерфакс» сообщил о том, что Агентство по страхованию вкладов в 2016 году выявило случаи мошенничества в девяти лишившихся лицензий банках. Цель противоправных действий — хищение их сотрудниками средств 69 тысяч вкладчиков на общую сумму 57,3 миллиарда рублей.
Во всех случаях использовалась так называемая «двойная бухгалтерия», при которой в официальном бухгалтерском учете не было информации об открытых вкладах граждан, либо средства списывались со счетов без ведома и согласия их владельцев.
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина уже заявила, что неблагонадежные банки перестанут функционировать в кредитном поле в ближайшие два-три года.
В 2016 году АСВ выявило 17 тысяч случаев обмана вкладчиков в 41 банке. Общая сумма мошенничества превысила 12 миллиардов рублей. Такие случаи выявлены среди прочих в банке «Пересвет», Татфондбанке и Интехбанке.
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