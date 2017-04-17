Федеральная налоговая служба направила своим инспекторам письмо с указанием ослабить давление на бизнес и перестать доначислять налоги за формальные нарушения. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на копию документа.

ФНС указывает, что допрос или экспертиза почерка на документах не могут сами по себе быть основаниями для доначислений. Необходимо проверять реальность операции, определяя, получила ли компания товары или услуги и была ли работа выполнена именно контрагентом.

В случае, если компанию подозревают в том, что она знала о нарушении, нужно доказывать либо ее взаимозависимость с контрагентом, либо невыполнение самой операции.

Также налоговое ведомство установило новые критерии для проверки контрагентов. Так, компаниям придется проверять только первого контрагента в цепочке, который и должен оказать услугу. В свою очередь, инспектор должен смотреть, соответствует ли сделка общей бизнес-логике. Чиновникам предписывается определять суть налоговой схемы и искать конечных бенефициаров.