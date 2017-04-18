«Газпром» 305 миллиардов

«Лукойл» 284 миллиарда

«Роснефть» 180 миллиардов

«Магнит» 153 миллиарда

«Сургутнефтегаз» 135 миллиардов

РЖД 117 миллиардов

ВТБ 106 миллиардов

МТС 93 миллиарда

«Татнефть» 89,5 миллиарда

Сбербанк вновь возглавил рейтинг самых ценных брендов России. За год стоимость бренда выросла на 23 %, что позволило Сбербанку переместиться в мировом рейтинге Brand Finance с 200-го на 157-е место.

Самым дорогим брендом мира стал Google, подорожавший до 6 триллионов рублей и обогнавший Apple.

Кроме того, Brand Finance назвала «Аэрофлот» самым влиятельным брендом России, а также самым влиятельным авиационным брендом мира.