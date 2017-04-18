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Новости18 апреля 2017

Самые дорогие бренды России Сбербанк вновь возглавил рейтинг

РедакторРоман Чернянский

Британская консалтинговая компания Brand Finance составила список 50 самых дорогих российских брендов.

Место

Бренд

Стоимость в рублях

Сбербанк

569 миллиардов

«Газпром»

305 миллиардов

«Лукойл»

284 миллиарда

«Роснефть»

180 миллиардов

«Магнит»

153 миллиарда

«Сургутнефтегаз»

135 миллиардов

РЖД

117 миллиардов

ВТБ

106 миллиардов

МТС

93 миллиарда

«Татнефть»

89,5 миллиарда

Сбербанк вновь возглавил рейтинг самых ценных брендов России. За год стоимость бренда выросла на 23 %, что позволило Сбербанку переместиться в мировом рейтинге Brand Finance с 200-го на 157-е место.

Самым дорогим брендом мира стал Google, подорожавший до 6 триллионов рублей и обогнавший Apple.

Кроме того, Brand Finance назвала «Аэрофлот» самым влиятельным брендом России, а также самым влиятельным авиационным брендом мира.

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