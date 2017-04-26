Новости26 апреля 2017
Прирост гостиничных номеров в Москве превысит средние показатели за 10 лет По мнению аналитиков, рынок восстанавливается после кризиса
Прирост гостиничного фонда в Москве к концу 2017 года прогнозируется на уровне 10,2 %, что превышает средние темпы роста за последние десять лет (8,6 %). Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на данные исследования компании Cushman & Wakefield.
Главной причиной оптимистичного прогноза аналитики называют завершение ряда крупных проектов, ранее замороженных из-за кризиса. Похожая ситуация наблюдалась в 2010 году, когда рынок восстанавливался после кризисных 2008–2009 годов, показав рост на уровне 21,2 %.
По данным исследования, с начала года объем номерного фонда вырос всего на 292 номера за счет ввода в эксплуатацию гостиницы Hilton Garden Inn около метро «Красносельская».
Share
0
Читайте также:
Эксперимент
Ночь в отеле: Редакция The Village ищет лучшую гостиницу МосквыThe Village выяснил, что не так в «Савое» и почему не стоит отправляться за красивыми видами в самый высокий отель Москвы
Эксперимент
Ночь в отеле: Редакция The Village ищет лучшую гостиницу Москвы The Village выяснил, что не так в «Савое» и почему не стоит отправляться за красивыми видами в самый высокий отель Москвы
Простые числа
Самый дорогой и самый дешевый отельУзнали, сколько стоит переночевать в президентском люксе и есть ли гостиницы дешевле 2 тысяч рублей
Простые числа
Самый дорогой и самый дешевый отель Узнали, сколько стоит переночевать в президентском люксе и есть ли гостиницы дешевле 2 тысяч рублей
Предприниматели
Как устроен лучший хостел в миреThe Village поговорил с владельцами петербургского Soul Kitchen, признанного лучшим хостелом в мире по версии Hostelworld
Предприниматели
Как устроен лучший хостел в мире The Village поговорил с владельцами петербургского Soul Kitchen, признанного лучшим хостелом в мире по версии Hostelworld
Эксперимент
Ночь в отеле: Редакция The Village ищет лучшую гостиницу МосквыThe Village выяснил, что не так в «Савое» и почему не стоит отправляться за красивыми видами в самый высокий отель Москвы
Эксперимент
Ночь в отеле: Редакция The Village ищет лучшую гостиницу Москвы The Village выяснил, что не так в «Савое» и почему не стоит отправляться за красивыми видами в самый высокий отель Москвы
Простые числа
Самый дорогой и самый дешевый отельУзнали, сколько стоит переночевать в президентском люксе и есть ли гостиницы дешевле 2 тысяч рублей
Простые числа
Самый дорогой и самый дешевый отель Узнали, сколько стоит переночевать в президентском люксе и есть ли гостиницы дешевле 2 тысяч рублей
Предприниматели
Как устроен лучший хостел в миреThe Village поговорил с владельцами петербургского Soul Kitchen, признанного лучшим хостелом в мире по версии Hostelworld
Предприниматели
Как устроен лучший хостел в мире The Village поговорил с владельцами петербургского Soul Kitchen, признанного лучшим хостелом в мире по версии Hostelworld
Простые числа
Самый дорогой и самый дешевый отельУзнали, сколько стоит переночевать в президентском люксе и есть ли гостиницы дешевле 2 тысяч рублей
Простые числа
Самый дорогой и самый дешевый отель Узнали, сколько стоит переночевать в президентском люксе и есть ли гостиницы дешевле 2 тысяч рублей
Эксперимент
Ночь в отеле: Редакция The Village ищет лучшую гостиницу МосквыThe Village выяснил, что не так в «Савое» и почему не стоит отправляться за красивыми видами в самый высокий отель Москвы
Эксперимент
Комментарии
Тэги
Бренды
Прочее