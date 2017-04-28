Помещать шрифт Брайля на лекарства и меню По словам главы Роспотребнадзора, необходимо иметь в виду ограничения людей при предоставлении услуг
Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила снабжать шрифтом Брайля лекарства и меню. Об этом сообщает ТАСС.
По словам главы ведомства, товары и услуги должны стать более доступными для людей с ограниченными возможностями. Для этого необходимо разработать правила защиты интересов социально уязвимых групп граждан и дать им возможность быть полноправными участниками потребительского процесса.
«Если вы возьмете упаковку лекарств, которая произведена за границей, там обязательно будет шрифтом Брайля нанесена надпись о том, что это за лекарство. На отечественном препарате вы такого не найдете. Если человек незрячий и он один, он не сможет себе выбрать то лекарство, которое ему в данный момент нужно», — пояснила Попова.
По мнению главы Роспотребнадзора, необходимо иметь в виду ограничения людей при предоставлении услуг. Так, каждый ресторан должен иметь хотя бы одно меню, набранное шрифтом Брайля.
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Комментарии
Вы не поверите, но слепые люди тоже ходят в общественные места, в том числе и рестораны. Питаются они точно так же как и дома, без чьей либо помощи.
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