Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила снабжать шрифтом Брайля лекарства и меню. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы ведомства, товары и услуги должны стать более доступными для людей с ограниченными возможностями. Для этого необходимо разработать правила защиты интересов социально уязвимых групп граждан и дать им возможность быть полноправными участниками потребительского процесса.

«Если вы возьмете упаковку лекарств, которая произведена за границей, там обязательно будет шрифтом Брайля нанесена надпись о том, что это за лекарство. На отечественном препарате вы такого не найдете. Если человек незрячий и он один, он не сможет себе выбрать то лекарство, которое ему в данный момент нужно», — пояснила Попова.

По мнению главы Роспотребнадзора, необходимо иметь в виду ограничения людей при предоставлении услуг. Так, каждый ресторан должен иметь хотя бы одно меню, набранное шрифтом Брайля.