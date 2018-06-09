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Новости9 июня 2018

Сколько денег потратили госкомпании на покупку VIP-билетов ЧМ-2018 Крупнейшими покупателями оказались структуры ВТБ

РедакторРоман Чернянский

«РБК» проанализировал тендеры на сайте госзакупок и выяснил, сколько денег потратили госкомпании на покупку VIP-билетов на матчи чемпионата мира по футболу.

204 400 000

рублей потратили госкомпании
на покупку VIP-билетов ЧМ-2018

Самым востребованным у госкомпаний стал матч между сборными Франции и Дании, который пройдет 26 июня на стадионе «Лужники». На него приобрели 81 билет.

Всего изданию удалось обнаружить 13 тендеров. Крупнейшими покупателями оказались структуры ВТБ. Так, ВТБ24 потратил на билеты 93,4 миллиона рублей, а «ВТБ страхование» — 56,1 миллиона рублей. Среди других любителей футбола — Сбербанк, ВГТРК и структуры министерства иностранных дел.

Источник: «РБК»

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