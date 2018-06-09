«РБК» проанализировал тендеры на сайте госзакупок и выяснил, сколько денег потратили госкомпании на покупку VIP-билетов на матчи чемпионата мира по футболу.

204 400 000 рублей потратили госкомпании

на покупку VIP-билетов ЧМ-2018

Самым востребованным у госкомпаний стал матч между сборными Франции и Дании, который пройдет 26 июня на стадионе «Лужники». На него приобрели 81 билет.

Всего изданию удалось обнаружить 13 тендеров. Крупнейшими покупателями оказались структуры ВТБ. Так, ВТБ24 потратил на билеты 93,4 миллиона рублей, а «ВТБ страхование» — 56,1 миллиона рублей. Среди других любителей футбола — Сбербанк, ВГТРК и структуры министерства иностранных дел.

Источник: «РБК»