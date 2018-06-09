Сколько денег потратили госкомпании на покупку VIP-билетов ЧМ-2018 Крупнейшими покупателями оказались структуры ВТБ
«РБК» проанализировал тендеры на сайте госзакупок и выяснил, сколько денег потратили госкомпании на покупку VIP-билетов на матчи чемпионата мира по футболу.
204 400 000
рублей потратили госкомпании
на покупку VIP-билетов ЧМ-2018
Самым востребованным у госкомпаний стал матч между сборными Франции и Дании, который пройдет 26 июня на стадионе «Лужники». На него приобрели 81 билет.
Всего изданию удалось обнаружить 13 тендеров. Крупнейшими покупателями оказались структуры ВТБ. Так, ВТБ24 потратил на билеты 93,4 миллиона рублей, а «ВТБ страхование» — 56,1 миллиона рублей. Среди других любителей футбола — Сбербанк, ВГТРК и структуры министерства иностранных дел.
Источник: «РБК»
Читайте также:
Варламов: МЧС сдает свои автомобили под такси московским чиновникам (обновлено)
Блогер уличил члена культурной ассоциации при Мосгордуме в использовании спецтранспорта для личных поездок
Варламов: МЧС сдает свои автомобили под такси московским чиновникам (обновлено) Блогер уличил члена культурной ассоциации при Мосгордуме в использовании спецтранспорта для личных поездок
Как избежать проблем при проверке документов во время ЧМ Чем грозит россиянам и иностранцам ужесточение правил временной регистрации в дни чемпионата
Пытки, «Боинг» и вежливые люди: Альтернативные плакаты к ЧМ-2018
Киевский художник изобразил темную сторону России
Пытки, «Боинг» и вежливые люди: Альтернативные плакаты к ЧМ-2018 Киевский художник изобразил темную сторону России
«Медуза»: Московские власти переплачивают за новые бордюры сотни миллионов рублей
С 2015 года тендеры на их закупку выигрывали компании, связанные с главой департамента капитального ремонта
«Медуза»: Московские власти переплачивают за новые бордюры сотни миллионов рублей С 2015 года тендеры на их закупку выигрывали компании, связанные с главой департамента капитального ремонта
Как избежать проблем при проверке документов во время ЧМ Чем грозит россиянам и иностранцам ужесточение правил временной регистрации в дни чемпионата
Варламов: МЧС сдает свои автомобили под такси московским чиновникам (обновлено)
Блогер уличил члена культурной ассоциации при Мосгордуме в использовании спецтранспорта для личных поездок