Согласно президентскому указу, на территории городов проведения чемпионата мира по футболу вводится особый порядок регистрационного и миграционного учета. Он будет действовать с 25 мая по 25 июля и затронет не только иностранных болельщиков, но и россиян, которые живут в городе без временной регистрации или принимают у себя иностранцев. The Village разобрался, как им действовать и какие санкции им грозят.

«Я живу в городе без регистрации»

Если в обычное время россияне могут находиться в городе без прописки или регистрации по месту пребывания 90 дней, то в период чемпионата им придется регистрироваться в течение трех дней после прибытия в любой город, где будут матчи. Это правило не распространяется на жителей регионов, на территории которых проходит чемпионат. Люди с пропиской в Московской и Ленинградской областях также могут не оформлять временную регистрацию в столице и Петербурге соответственно.

С заявлением о регистрации придется идти в местное УВД, электронные заявки на время чемпионата мира не рассматриваются. Все обещают оформить в течение одного дня. К заявлению надо приложить свой паспорт, договор аренды жилья или письмо от хозяина о согласии вас принять.

«Я сдаю квартиру людям без регистрации»

В обычное время собственник жилья обязан уведомить орган регистрационного учета о проживании иногородних по истечении 90 дней с момента их приезда в город, если они не захотели сделать временную регистрацию. Если квартирант уже оформил регистрацию, то уведомление посылать не нужно.

На время чемпионата сроки пребывания без регистрации сокращаются до трех дней. За отсутствие такого уведомления частным владельцам положен штраф до 5 тысяч рублей. Если же собственник уведомил о наличии иногороднего жителя, а тот регистрацию не сделал, то штраф придется платить ему.

«Ко мне в гости приезжает иностранец»

С 4 июня по 15 июля иностранцы могут въехать в Россию без визы, по паспорту болельщика, который выдается бесплатно. Выехать нужно будет до 25 июля. При въезде иностранцы получают миграционные карты, а потом им нужно встать на миграционный учет в течение трех дней после приезда. Помимо гостиниц и хостелов, принимающей стороной могут выступать россияне или иностранцы, у которых дома будет жить болельщик.

Если вы принимаете иностранного гостя, нужно отнести уведомление о его прибытии в местный орган МВД или в МФЦ, приложив к нему копию миграционной карты и всех страниц его паспорта. Там сразу поставят отметку о приеме уведомления и вернут вам отрывную часть, которую нужно отдать гостю. Пошлина за постановку на учет не взимается.

За наличие иностранных жильцов без регистрации штрафуют собственников помещения на сумму до 5 тысяч рублей. Попавшийся на глаза полиции иностранец без документов может быть не только оштрафован, но и выдворен из страны, но это крайняя мера.

«Я сдаю жилье болельщикам»

При сдаче жилья иностранным болельщикам нужно действовать так же, как и с гостями — лично подавать уведомление об их прибытии. Исключение сделали для случаев, когда иностранец останавливается в городе на срок менее трех дней — тогда гостей нужно регистрировать только гостиницам и хостелам.

Чем может закончиться проверка документов

Денис Шедов юрист правозащитного центра «Мемориал» и координатор «ОВД-Инфо» По закону о полиции, у любого человека в любой момент могут проверить документы, если есть повод для возбуждения административного дела или подозрение в совершении преступления. Формулировки широкие: полицейские могут сказать, что проверяют, не находится ли человек в розыске. Вместе с паспортом у вас могут попросить и временную регистрацию. Если документов нет, вас могут доставить в отделение. Задержание — это крайняя мера, но на практике людей отвозят в отделение по любому поводу и могут держать до трех часов для установления личности. Потом составляют протокол об административном правонарушении: штраф за проживание без регистрации для российских граждан составляет 2–3 тысячи рублей в регионах и 3–5 тысяч для Москвы. Выдворение из города не предусмотрено. Иностранного гражданина могут задержать на 48 часов за нарушение миграционного законодательства. Потом суд может выписать ему штраф до 5 тысяч рублей и в крайнем случае — выдворить из страны. Поскольку на получение регистрации дается три дня, то свежий билет может быть доказательством того, что вы приехали недавно. Он может помочь в общении с сотрудниками полиции или в суде при оспаривании их действий, но это не панацея.

Как вести себя с полицейскими

Общее правило — при общении с полицейскими не стоит вступать в конфликт, иначе они могут применить силу. Лучше придерживаться стратегии доброжелательности и взаимности. Полицейский просит показать паспорт, у него есть на это право, и лучше вежливо выполнять требования — не бить, не оскорблять, не ругаться. В противном случае он может применить силовой прием, доставить вас в отделение, составить протокол, а потом могут быть и другие последствия. Но существуют и права человека — надо постараться соблюсти баланс, не допустив нарушения своих прав. Если полицейские причиняют вред или нарушают ваши права, есть смысл постараться привлечь к этому публичное внимание, написать в соцсети, обратиться к правозащитникам, адвокату, сообщить родственникам, что вас задержали. Если у вас пытаются вымогать взятку, то это незаконно, и стоит сообщить об этом в службу собственной безопасности МВД или дежурному прокурору. Можно записать их телефоны на всякий случай. Также может помочь привлечение внимания к этой истории, но тут надо быть осторожным: если у вас нет доказательств, то можно выйти в сферу клеветы. Общение с полицейскими полезно незаметно записывать на диктофон — это может помочь, если нужно будет обжаловать их действия. Но если вы будете делать это открыто, то это может спровоцировать конфликт. В подобные конфликты лучше не вступать, чтобы не стать обвиняемым.

Фотографии: обложка – Дима Цыренщиков, 1 – Bakulov – stock.adobe.com