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Новости1 июля 2019

Клиенты Тинькофф-банка пожаловались на сбой Специалисты банка работают над решением проблемы

РедакторРоман Чернянский

Клиенты Тинькофф-банка пожаловались на сбой в работе мобильного приложения и интернет-банка. О неполадках сообщают пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов, свидетельствуют данные сервиса DownDetector.

В компании работают над решением проблемы, сообщил vc.ru представитель Тинькофф-банка. Неполадки пообещали устранить в течение часа. При этом в Twitter, пользователи которого массово жалуются на сбои, компания пока не подтвердила наличие сбоя.

UPD (13:18): Специалисты Тинькофф-банка не смогли устранить сбой в обещанное время, теперь в компании просят клиентов подождать еще два часа.

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Комментарии

2 комментария
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DKDmitry Khabarov

Удалите кто-нибудь, промахнулся тредом :)

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