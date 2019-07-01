В компании работают над решением проблемы, сообщил vc.ru представитель Тинькофф-банка. Неполадки пообещали устранить в течение часа. При этом в Twitter, пользователи которого массово жалуются на сбои, компания пока не подтвердила наличие сбоя.



Ну вот блин, Тинькофф умер, весьма невовремя. В твиттере куча народа жалуется, что ни приложение, ни кабинет на сайте не работают, а они ещё какие-то глупости спрашивают типа версии операционной системы. pic.twitter.com/5JrmPBwJCZ — Kirill Elagin (@kirelagin) 1 июля 2019 г.

UPD (13:18): Специалисты Тинькофф-банка не смогли устранить сбой в обещанное время, теперь в компании просят клиентов подождать еще два часа.

