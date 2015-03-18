Как работают в Parallels Пинг-понг с начальником, «кресло тупежа» и бесплатные обеды — The Village узнал, что происходит в московском офисе Parallels
Московский офис IT-компании Parallels располагается на двух этажах ярко-оранжевого здания на Алтуфьевском шоссе. Компания исторически привязана к северу столицы, так как она начинала работу в здании МФТИ в Долгопрудном, некоторые сотрудники до сих пор преподают там. Всего у Parallels 17 офисов по всему миру, но разработкой программных продуктов до недавнего времени занимались только в России (в Москве, Петербурге, Новосибирске).
В январе компания открыла офис разработки в Таллине. В Новосибирске также находится техподдержка, а в других городах — только офисы продаж.
Среди сотрудников московского офиса 85 % составляют разработчики, которые создают продукты Parallels Desktop для Mac, Parallels Access и ПО для дата-центров Parallels Cloud Server, Parallels Automation и других. Помимо работы, они играют в пинг-понг, учат английский и пьют чай в 16 часов.
Найм сотрудников
Более половины всех кандидатов приходят в компанию по рекомендациям сотрудников и в рамках программы для студентов. Parallels Lab в Москве работает на кафедрах МФТИ и Бауманки: преподаватели дают там приближенные к реальной работе задания, а студенты могут попасть на годичную стажировку в компанию с возможностью последующего трудоустройства. Остальные кандидаты узнают о вакансиях в интернете.
Сейчас Parallels увеличивает найм разработчиков, так как идёт расширение проектов. Многие вакансии висят на рекрутинговых сайтах постоянно. Кандидаты, не сумевшие пройти собеседование, могут подтянуть свои навыки и попробовать снова.
Parallels
разработчик программных продуктов
Количество сотрудников
в офисе: 390 человек
Площадь помещения: 4 000 кв. м.
Parallels известен среди разработчиков своими долгими собеседованиями. Обычно кандидату нужно пообщаться с двумя-тремя техническими специалистами. Разговор с каждым длится около часа. Каждый интервьюер использует свои методы. Один говорит с кандидатом, как на зачёте (в компании работают несколько преподавателей физтеха), другой просит рассказать о прошлом опыте, третий обсуждает варианты решения какой-то задачи и выявляет способности к обучению. HR-специалист общается с кандидатом в перерывах между встречами, когда он расслабляется, теряет бдительность и начинает вести себя естественно. Многим кандидатам нравится такая интеллектуальная встряска, и после общения с несколькими технарями их желание здесь работать возрастает.
На втором этапе с человеком беседует непосредственный руководитель. Все интервьюеры оставляют отзывы о кандидате, и их мнение учитывается при принятии окончательного решения.
Организация работы
В Parallels считают, что программирование — это командная работа, и не поддерживают идею удалёнки. Сотрудники сидят в двух оупенспейсах, один из которых поделен на индивидуальные боксы. В офисе есть специальные комнаты для телефонных разговоров, чтобы коллеги не мешали друг другу. Руководители сидят в отдельных кабинетах, но в компании говорят, что их двери всегда открыты. Ещё здесь есть «кресло тупежа»: замечено, что каждый, кто в него садится, начинает тупить.
Для общения внутри компании используется Skype и WebEx. За последними корпоративными новостями можно следить через Twitter и Facebook. Есть ежемесячная рассылка и информационные доски. График работы гибкий: официально рабочий день длится с 10 до 19 часов, но можно приходить и уходить на два часа раньше или позже. Важно, чтобы сотрудники команды пересекались друг с другом максимальное количество часов. Дресс-код отсутствует. Зато есть кодовое слово «разбегаемся»: без этой команды никто не уходит с совещания.
В офисе есть столовая с бесплатной едой. Тут дают кашу на завтрак, готовят обеды и ужины. У кофе-пойнтов всегда можно взять печенье и орешки.
В компании существует традиция 4 o’clock tea: несколько команд собираются в столовой попить чаю, обсудить дела и поиграть в настольные игры.
Сотрудники Parallels могут переехать работать за границу, но зарубежные представительства занимаются в основном маркетингом и продажами — не многие российские разработчики хотят переквалифицироваться. В основном туда переезжают работники новосибирской службы поддержки. Недавно компания открыла новый центр разработки в Таллине, и в январе туда переехали 15 московских разработчиков, но в будущем Parallels также планирует искать сотрудников на месте.
Обучение и развлечения
Каждый сотрудник сам отслеживает полезные ему конференции, руководители тоже рекомендуют подчинённым разные мероприятия. В компании есть курсы английского: открыты около шести-восьми групп по десять человек. Последние пять лет перспективных менеджеров отправляли на краткосрочные программы в западные бизнес-школы для обучения управлению людьми.
В компании отмечают все релизы продуктов, которые происходят примерно раз в полгода: сотрудники катаются на картах или идут в экстрим-парк. Новогодний корпоратив в Parallels никто не отменял: его провели в яхт-клубе «Адмирал». На Масленицу компания также организовывала катание на коньках в ГУМе с последующим поеданием блинов. Скоро здесь хотят провести Family Day — пригласить в офис детей сотрудников. Летом Parallels уже устраивал семейный выезд на природу с живыми Angry Birds, батутом и научными опытами по приготовлению мороженого из азота.
Сотрудники занимаются футболом и волейболом, могут посещать фитнес-центр на первом этаже бизнес-центра. Компания не хочет устраивать «парк развлечений» в офисе. Здесь считают, что стоит дать сотрудникам возможность работать на работе и устраивать досуг по своему вкусу. По мнению HR-специалистов компании, возможность играть, лежать в гамаках и кататься по коридору на самокате помогает привлечь, но не удержать сотрудников. Среднее время работы в Parallels — четыре года, что в два раза больше, чем в среднем по отрасли.
Впрочем, стол для пинг-понга здесь имеется. Сооснователь компании Яков Зубарев — мастер спорта по настольному теннису. Недавно он приезжал в Москву из Сиэтла и обыграл нескольких сотрудников. Почта специалиста по HR теперь завалена просьбами устроить матч-реванш.