Parallels известен среди разработчиков своими долгими собеседованиями. Обычно кандидату нужно пообщаться с двумя-тремя техническими специалистами. Разговор с каждым длится около часа. Каждый интервьюер использует свои методы. Один говорит с кандидатом, как на зачёте (в компании работают несколько преподавателей физтеха), другой просит рассказать о прошлом опыте, третий обсуждает варианты решения какой-то задачи и выявляет способности к обучению. HR-специалист общается с кандидатом в перерывах между встречами, когда он расслабляется, теряет бдительность и начинает вести себя естественно. Многим кандидатам нравится такая интеллектуальная встряска, и после общения с несколькими технарями их желание здесь работать возрастает.

На втором этапе с человеком беседует непосредственный руководитель. Все интервьюеры оставляют отзывы о кандидате, и их мнение учитывается при принятии окончательного решения.

Организация работы

В Parallels считают, что программирование — это командная работа, и не поддерживают идею удалёнки. Сотрудники сидят в двух оупенспейсах, один из которых поделен на индивидуальные боксы. В офисе есть специальные комнаты для телефонных разговоров, чтобы коллеги не мешали друг другу. Руководители сидят в отдельных кабинетах, но в компании говорят, что их двери всегда открыты. Ещё здесь есть «кресло тупежа»: замечено, что каждый, кто в него садится, начинает тупить.

Для общения внутри компании используется Skype и WebEx. За последними корпоративными новостями можно следить через Twitter и Facebook. Есть ежемесячная рассылка и информационные доски. График работы гибкий: официально рабочий день длится с 10 до 19 часов, но можно приходить и уходить на два часа раньше или позже. Важно, чтобы сотрудники команды пересекались друг с другом максимальное количество часов. Дресс-код отсутствует. Зато есть кодовое слово «разбегаемся»: без этой команды никто не уходит с совещания.

В офисе есть столовая с бесплатной едой. Тут дают кашу на завтрак, готовят обеды и ужины. У кофе-пойнтов всегда можно взять печенье и орешки.

В компании существует традиция 4 o’clock tea: несколько команд собираются в столовой попить чаю, обсудить дела и поиграть в настольные игры.

Сотрудники Parallels могут переехать работать за границу, но зарубежные представительства занимаются в основном маркетингом и продажами — не многие российские разработчики хотят переквалифицироваться. В основном туда переезжают работники новосибирской службы поддержки. Недавно компания открыла новый центр разработки в Таллине, и в январе туда переехали 15 московских разработчиков, но в будущем Parallels также планирует искать сотрудников на месте.