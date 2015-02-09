Портал для поиска работы HeadHunter по просьбе The Village провёл опрос 5 722 сотрудников московских компаний, 1 723 респондента были родом не из столицы. Мы хотели узнать, коснулись ли людей увольнения и готовы ли они, оставшись без работы, уехать из Москвы.

В ходе опроса выяснилось, что из всех приезжих, которые потеряли работу в последний год, 59 % уволились по собственному желанию, 21 % — по сокращению штатов из-за кризиса, 6 % — из-за реорганизации компании. Среди причин увольнения по собственному желанию называли неудовлетворённость зарплатой (32 %), желание сменить сферу деятельности (18 %), переезд и проблемы в коллективе (по 15 %), а также профессиональное выгорание (8 %). Ответы уволенных по поводу перспектив возвращения на родину были такими.

Уехали ли вы из Москвы после увольнения? Нет 80 % Да, уехал в родной город 16 % Да, переехал в другой город 4 % Планируете ли вы вернуться в родной город, если не найдёте работу? Да 10 % Нет, всё равно останусь 90 % Если вы готовы вернуться, то когда вы это сделаете, если не найдёте работу? В течение двух недель 9 % В течение месяца 14 % В течение двух месяцев 23 % В течение трёх месяцев 9 % В течение 4–6 месяцев 14 % В течение года 9 % ЕщЁ не решил 23 %