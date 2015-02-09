Готовы ли уволенные уехать из Москвы Зксперты портала HeadHunter провели опрос сотрудников московских компаний и выяснили, кого из них уволили и собираются ли они уезжать в родные города
Портал для поиска работы HeadHunter по просьбе The Village провёл опрос 5 722 сотрудников московских компаний, 1 723 респондента были родом не из столицы. Мы хотели узнать, коснулись ли людей увольнения и готовы ли они, оставшись без работы, уехать из Москвы.
В ходе опроса выяснилось, что из всех приезжих, которые потеряли работу в последний год, 59 % уволились по собственному желанию, 21 % — по сокращению штатов из-за кризиса, 6 % — из-за реорганизации компании. Среди причин увольнения по собственному желанию называли неудовлетворённость зарплатой (32 %), желание сменить сферу деятельности (18 %), переезд и проблемы в коллективе (по 15 %), а также профессиональное выгорание (8 %). Ответы уволенных по поводу перспектив возвращения на родину были такими.
Уехали ли вы из Москвы после увольнения?
Нет
Да, уехал в родной город
Да, переехал в другой город
Планируете ли вы вернуться в родной город, если не найдёте работу?
Да
Нет, всё равно останусь
Если вы готовы вернуться, то когда вы это сделаете, если не найдёте работу?
В течение двух недель
В течение месяца
В течение двух месяцев
В течение трёх месяцев
В течение 4–6 месяцев
В течение года
ЕщЁ не решил
Глеб Лебедев
директор
по исследованиям HeadHunter
Трудовая миграция в России всё ещё очень слабо развита и в основном представляет собой переезд в более крупный город по соседству. Это создаёт огромную нагрузку на Москву и Питер, мешая развитию профессиональных рынков в других регионах страны.
В родном городе многие не имеют даже теоретической возможности найти интересную работу, обеспечивающую схожий со столичным уровень жизни. Более того, сознательно идти на понижение профессионального уровня вряд ли оправданно.
Меня беспокоит ещё один момент: люди не готовы уезжать в другой город, даже если не смогут на протяжении нескольких месяцев найти работу в столице. Это может стать одним из драйверов роста преступности.