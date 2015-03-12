Работа12 марта 2015
Долг по зарплате в Петербурге С января по март общая задолженность по зарплате в Петербурге выросла в 19 раз
С января по март 2015 года долги предприятий перед работниками выросли в 19 раз. Официально на данный момент в должниках 8 компаний. Об этом сообщает «Балтинфо».
191 000 000
рублей задолжали по зарплате
предприятия Петербурга
Большая часть задолженности приходится на два строительных предприятия: ОАО «Севзапэлектросетьстрой» (104 миллиона рублей) и ОАО «Мостоотряд № 19» (73 миллиона рублей).
В Ленинградской области ситуация более спокойная: там серьёзные долги перед работниками имеют 4 предприятия, общая задолженность составляет 48 миллионов, рублей.
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