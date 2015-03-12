С января по март 2015 года долги предприятий перед работниками выросли в 19 раз. Официально на данный момент в должниках 8 компаний. Об этом сообщает «Балтинфо».

191 000 000 рублей задолжали по зарплате предприятия Петербурга

Большая часть задолженности приходится на два строительных предприятия: ОАО «Севзапэлектросетьстрой» (104 миллиона рублей) и ОАО «Мостоотряд № 19» (73 миллиона рублей).

В Ленинградской области ситуация более спокойная: там серьёзные долги перед работниками имеют 4 предприятия, общая задолженность составляет 48 миллионов, рублей.