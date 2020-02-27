Командная работа

У нас есть укомплектованные маршруты, где постоянно работают одни и те же люди. Но если кто-то заболел или ушел в отпуск, то добавляют еще одного инкассатора, у которого постоянного маршрута нет. Это обычно какие-то проблемные и конфликтные сотрудники, они ни с кем не могут сработаться, потому их перекидывают на разные маршруты. Вообще, когда формируют смену, никто не смотрит, чтобы люди были как-то психологически совместимы между собой, потому случаются конфликты. У меня один раз напарники подрались во время езды, и мне пришлось их разнимать. Обычно они нормально общались и даже выпивали вместе, но что-то пошло не так. На другой маршрут после драки ни одного из них не отправили, хотя это опасно, все же мы ходим с оружием.

У нас были люди, которые специально приходили воровать деньги. Один наш инкассатор обслуживал банкоматы, когда еще были старые машины без камер. Он всегда сидел в машине сзади и выковыривал из кассет по одной-две пятитысячные купюры. Долго не могли понять, куда пропадают деньги. Потом он начал воровать больше, и его все же поймали. Был парень, у которого набралось очень много долгов — почти у всех коллег он назанимал денег, взял несколько кредитов. Проблемы он хотел решить просто — украсть пакет, причем со своего маршрута. Даже учитывая то, что сумма делится на всех троих на маршруте, он все равно был бы в плюсе. Но когда пакет пропал, его сразу вычислили и нашли по камерам.

У меня один раз напарники подрались во время езды, и мне пришлось их разнимать

Раньше мы всегда работали по трое, а сейчас сотрудников не хватает, потому иногда приходится работать по двое и даже по одному. Особенно тяжело инкассировать одному на каком-нибудь рынке, где полно людей, и через толпу нужно проходить с сумкой денег. Сейчас вообще большая текучка, и людей стали брать даже таких, которых раньше к деньгам и оружию близко не подпускали. Выйдешь с ними на маршрут — и не факт, что нормально доедешь. Водителей тоже не хватает, обычно они приходят ради стажа, но надолго не задерживаются.

Бывает, что некоторые инкассаторы меняются сменами, договариваются с напарниками, чтобы потом был целый месяц свободный и не пришлось идти в отпуск. Можно еще брать подработки — как раз выходить на маршрут, если кто-то заболел. И так иногда получается, что человек работает без выходных буквально сутками. Был случай, когда водитель хотел скорей выплатить кредит и потому целый месяц работал вообще без отдыха. В итоге он уснул во время маршрута, и машина влетела в отбойник. Два инкассатора серьезно пострадали, но водитель остался работать и почти полгода не получал зарплату.