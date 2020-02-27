На что живут инкассаторы Риск нападения, отношения в коллективе и зарплата за перевозку миллионов рублей
The Village продолжает рассказывать, как люди разных профессий зарабатывают и тратят деньги. В новом выпуске — инкассатор. Инкассацией, то есть перевозкой денег и других ценностей, занимаются специализированные государственные и частные компании, часто собственные подразделения есть у крупных банков. В руках инкассатора могут оказаться как миллионы рублей, так и сумки с мелочью для размена, которую нужно передать сотрудникам торговой точки. Профессия считается опасной: периодически на инкассаторов нападают, потому сотрудники носят бронежилеты, оружие и регулярно сдают экзамены по стрельбе. Инкассатор одной из компаний рассказал, сколько платят людям, которые рискуют, перевозя крупные суммы, и не бывает ли у его коллег желания скрыться с сумкой, полной наличных.
Профессия
Инкассатор
Доход
Около 50 000 рублей
Расходы
15 000 рублей
Аренда жилья
20 000 рублей
Питание
1 000 рублей
Рабочие расходы
1 000 рублей
Транспорт
1 000–5 000 рублей
Одежда
5 000 рублей
Развлечения
5 000–15 000 рублей
Накопления
1 000–5 000 рублей
Мелкие траты
Нестрогий отбор
В инкассацию я пришел после армии: стало интересно, что это такое, как все устроено. Вообще на эту работу устраиваются по большей части не молодые люди, а бывшие полицейские, которые вышли на пенсию по выслуге лет. В некоторых банках есть требования, что инкассаторов нанимают строго до 37 лет, но у нас в компании берут почти всех. Самое главное — это служба в армии и чтобы человек прошел стрельбы и аттестацию.
Некоторые работают без оружия по полгода, мне еще повезло — я инкассировал без пистолета и бронежилета где-то два месяца
После всех формальностей тебя сажают на двухнедельное обучение — рассказывают, как правильно инкассировать, заполнять накладные, как должна стоять пломба. Есть инкассаторы, которые работают не на торговых точках, а именно на банкоматах, и у них свое обучение. Я отучился две недели, и меня сразу же отправили на маршрут. Пару дней мне один парень показывал, что и как, а потом он ушел в отпуск, и я начал работать сам.
В некоторых ЧОПах, которые тоже занимаются инкассацией, пистолет может быть только у одного человека в смене, а у нас в компании оружие носят все трое. Получилось так, что пистолет и бронежилет мне выдали не сразу, потому что нужно было еще оформлять документы в полиции. Иногда этот процесс так затягивается, что некоторые работают без оружия по полгода, так что мне еще повезло — я инкассировал без пистолета и бронежилета где-то два месяца.
Без опыта и оружия
Эти первые месяцы работы для меня вообще были шокирующими. Тогда я особо ничего не знал, даже как закрывать изнутри бронированную инкассаторскую машину. Как-то мы остановились на пешеходном переходе, и к нам начал лезть пьяный мужик. Я сидел к двери ближе всех, и остальные начали кричать мне: «Закрывай задвижку!» Я вообще не понимал, где эта задвижка находится и что мне делать. Пока я соображал, мужик все же открыл дверь, пришлось его вытолкнуть, и мы поехали дальше.
Инкассаторов периодически грабят. Об этом мало пишут в прессе, компании обычно стараются как-то замять эти случаи
Единственный раз, когда на меня чуть не напали, тоже произошел в первые два месяца, когда у меня даже не было пистолета. Водитель заметил, что нас уже пару дней пасет какая-то машина. Мы сообщили в службу безопасности, оказалось, что машина в угоне, у преступников при себе было оружие. Так что можно сказать, что мне тогда повезло.
Вообще, инкассаторов периодически грабят. Об этом мало пишут в прессе, компании обычно стараются как-то замять эти случаи. Я слышал, что есть человек, который нападает на инкассаторов, убивает всех троих точными выстрелами в голову, забирает деньги и потом пропадает на год. У него есть свое оружие, он хорошо стреляет, преступление всегда спланировано так, что его не могут поймать. Может, это какой-то бывший снайпер или спецназовец, среди инкассаторов его называют «Бэтменом».
Утро вечера безопаснее
Инкассаторы работают по графику два через два или три через три. Мы приезжаем, проходим медосмотр, получаем инструкции, что и куда нужно везти, забираем сумки с деньгами и едем на точки. У нас есть маршрут, в котором указаны все точки, и за определенное время нужно успеть передать или забрать наличные. Одно время у меня был маршрут, где я обслуживал около 100 точек, находящихся рядом. Получалось, что на машине мы практически не ездили, каждые две минуты нужно было выходить, и после такой беготни ноги гудели от усталости. Еще бывают такие маршруты: приезжаешь в Центробанк, тебе загружают полную машину мелочи для размена, а ты потом ее несешь и разогнуться не можешь. Не знаю, как наши старики справляются.
Сумма, которой не хватало в пакете, оказалась не такая большая — около 10 тысяч, но и нас, и сотрудников банка лишили премии
Обычно у нас есть утренняя и вечерняя смены. Брать утренние намного лучше. Во-первых, по статистике, вечером чаще происходят нападения, особенно зимой, когда темнеет рано. Во-вторых, к вечеру устаешь — и внимание рассеивается. Когда я работал на ночном маршруте, у нас было три выхода — из одного банка мы забирали 600 пакетов, из другого 800, и еще примерно столько же из третьего. Надо было проверить все сумки и пломбы, а ночью глаза напряжены, и мы недосмотрели — когда приехали сдавать пакеты, оказалось, что один вскрыт. Это могло произойти случайно, бывает, что пакеты приклеиваются и примагничиваются друг к другу. Если клейкая лента не отличается по цвету от самого пакета, то сразу и не заметишь, что он вскрыт. Получилось, что проглядели и мы, и инкассаторы, которые привозили эти пакеты, и сотрудники пункта, где принимали деньги. Сумма, которой не хватало в пакете, оказалась не такая большая — около 10 тысяч, но и нас, и сотрудников банка лишили премии.
От точки до точки
Деньги мы даже не берем в руки, все получаем в запечатанных пакетах. Проверять положено только накладные, разбивку по купюрам и чтобы пакет был без повреждений. Нам по правилам запрещено помогать работникам с пересчетом, хотя некоторые инкассаторы это делают, чтобы процесс шел быстрее. Иногда человек на точке даже по-русски говорит с трудом и не понимает, как заполнять накладные. У меня такое было в одном торговом центре. Причем там даже тележку не возьмешь — и приходилось носить сумки с мелочью по пяти этажам. Пока будешь объяснять на одной точке, что и где писать, уже надо быть на другой. Если не укладываешься по времени, то работники точки пишут отказ, а ты несешь деньги назад в машину и сдаешь в банк. Потом они опять делают заказ, а ты снова везешь им эту мелочь.
Нагрузка постоянно увеличивается, и никто не задается вопросом, успеешь ли ты взять все точки
Есть маршруты, на которых очень много точек, и обслужить их все тяжело. Но руководство не торопится ничего с этим делать. Чтобы разгрузить один маршрут, надо открыть другой, а это две смены инкассаторов, которым придется платить. Потому нагрузка постоянно увеличивается, и никто не задается вопросом, успеешь ли ты взять все точки. Если за месяц ты так не успеваешь один или два раза, то ничего страшного, а когда это случается чаще, то тебя штрафуют. Руководство вообще может решить, что ты не справляешься, и перекинуть на другой маршрут, который будет еще хуже.
Иногда маршрут строят настолько нелогично, что из одной точки ты едешь в следующую на другой конец Москвы и теряешь время в пробках, хотя рядом проходит другой маршрут. Получается, что так тратишь полдня, хотя другая бригада могла бы взять эту точку намного быстрее. Но обычно никто не жалуется. Если одну точку у тебя забирают, то потом приходят две или три новые.
Командная работа
У нас есть укомплектованные маршруты, где постоянно работают одни и те же люди. Но если кто-то заболел или ушел в отпуск, то добавляют еще одного инкассатора, у которого постоянного маршрута нет. Это обычно какие-то проблемные и конфликтные сотрудники, они ни с кем не могут сработаться, потому их перекидывают на разные маршруты. Вообще, когда формируют смену, никто не смотрит, чтобы люди были как-то психологически совместимы между собой, потому случаются конфликты. У меня один раз напарники подрались во время езды, и мне пришлось их разнимать. Обычно они нормально общались и даже выпивали вместе, но что-то пошло не так. На другой маршрут после драки ни одного из них не отправили, хотя это опасно, все же мы ходим с оружием.
У нас были люди, которые специально приходили воровать деньги. Один наш инкассатор обслуживал банкоматы, когда еще были старые машины без камер. Он всегда сидел в машине сзади и выковыривал из кассет по одной-две пятитысячные купюры. Долго не могли понять, куда пропадают деньги. Потом он начал воровать больше, и его все же поймали. Был парень, у которого набралось очень много долгов — почти у всех коллег он назанимал денег, взял несколько кредитов. Проблемы он хотел решить просто — украсть пакет, причем со своего маршрута. Даже учитывая то, что сумма делится на всех троих на маршруте, он все равно был бы в плюсе. Но когда пакет пропал, его сразу вычислили и нашли по камерам.
У меня один раз напарники подрались во время езды, и мне пришлось их разнимать
Раньше мы всегда работали по трое, а сейчас сотрудников не хватает, потому иногда приходится работать по двое и даже по одному. Особенно тяжело инкассировать одному на каком-нибудь рынке, где полно людей, и через толпу нужно проходить с сумкой денег. Сейчас вообще большая текучка, и людей стали брать даже таких, которых раньше к деньгам и оружию близко не подпускали. Выйдешь с ними на маршрут — и не факт, что нормально доедешь. Водителей тоже не хватает, обычно они приходят ради стажа, но надолго не задерживаются.
Бывает, что некоторые инкассаторы меняются сменами, договариваются с напарниками, чтобы потом был целый месяц свободный и не пришлось идти в отпуск. Можно еще брать подработки — как раз выходить на маршрут, если кто-то заболел. И так иногда получается, что человек работает без выходных буквально сутками. Был случай, когда водитель хотел скорей выплатить кредит и потому целый месяц работал вообще без отдыха. В итоге он уснул во время маршрута, и машина влетела в отбойник. Два инкассатора серьезно пострадали, но водитель остался работать и почти полгода не получал зарплату.
Доход
Когда я только устроился работать, зарплата была неплохая — на уровне 50 тысяч рублей, еще можно было взять подработку, выйти за кого-то и получить еще 5 тысяч. Но потом сменилось руководство, новый начальник вообще оказался никак не связан с инкассацией, подтянул своих людей, нанял себе 12 замов. У нас же зарплата стала падать, а количество точек на маршруте — расти. Сейчас зарплата около 40 тысяч. Постоянно приходится задерживаться, а за подработки платят меньше — около 1 500 рублей. Смысла их брать вообще теперь нет, особенно больше трех в месяц: потом больше потратишь на таблетки. Но как бы ни урезали зарплату, некоторым, например пенсионерам, просто некуда уходить. Есть те, кто из Коломны приезжает на работу, отдает кредиты.
Нас постоянно штрафуют. За опоздание — от 2 до 5 тысяч рублей
Условия у нас самые обычные — нет ни дополнительного отпуска, ни страховки. Раз в год получаем 13-ю зарплату, и в День инкассатора обычно небольшая премия. Но сейчас если дали премию 30 тысяч, то из зарплаты 5 тысяч забирают. Еще постоянно снимают деньги за штрафы. За опоздание — от 2 до 5 тысяч рублей. Во всех машинах есть камеры. Бывает, что ехать надо далеко, час или два, некоторые маршруты даже в Подмосковье катаются. Пока едешь, нельзя сидеть с телефоном, отвечать на звонки в рабочее время, за это штраф. Если закрыл глаза — тоже.
Водители свои штрафы за нарушение правил дорожного движения оплачивают сами. У нас нет никаких специальных условий и поблажек, как, например, у полиции и скорой помощи. Вообще по правилам инкассаторская машина должна подъезжать максимально близко ко входу в помещение, но часто остановка у зданий запрещена, а сейчас везде камеры. Поэтому некоторые водители специально не подъезжают близко, чтобы избежать штрафов, и нам приходится ходить больше. Часто, чтобы не ждать под запрещающим знаком, водители просто наматывают круги.
Расходы
У нас по правилам проходит тренировка по стрельбе раз в год. Я знаю, что в одном банке тренировки бывают каждый месяц, у них там и стрельба, и подтягивания. Оплачивает это все банк. У нас же за стрельбы платишь из своего кармана — 8 тысяч рублей раз в год. Форму хотя и выдают, но обычно не твоего размера, а того, который есть в наличии. Приходится ее ушивать, а некоторые даже сами себе покупали. Так на рабочие расходы набегает около тысячи в месяц.
Больше всего у меня уходит на съемное жилье — 15 тысяч, и на продукты — 20 тысяч. Еще около 5 тысяч тратится на развлечения и хобби, хотя иногда они, наоборот, приносят деньги. Я занимаюсь концертами и играю в театре, но на этом много не заработаешь. Каждый месяц стараюсь откладывать хотя бы небольшую сумму. Когда зарплата была выше, я даже накопил на свадьбу — 300 тысяч. Остальное обычно уходит на мелкие бытовые расходы, одежду, проезд.