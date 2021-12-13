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13 декабря 2021

Вертикальные купюры и варианты для детей: Художники и дизайнеры рисуют проекты новых российских денег

Вертикальные купюры и варианты для детей: Художники и дизайнеры рисуют проекты новых российских денег
АвторThe Village Екатеринбург Specials (new)

Мы продолжаем серийный спецпроект с Уральским банком реконструкции и развития, в котором дизайнеры и художники представляют свои версии современных российских банкнот. Каждый квартал пять меняющихся специалистов будут обновлять один номинал — стартовали с пяти тысяч рублей, продолжили концепциями двухтысячной купюры, а сегодня представим варианты, как могла бы выглядеть тысяча. Смотрите, какие смыслы могут нести деньги вместо того, чтобы быть лишь средством расчета.

А еще клиенты УБРиР могут выиграть Iphone 13 pro. Успевайте участвовать до 21 декабря!

Мы продолжаем серийный спецпроект с Уральским банком реконструкции и развития, в котором дизайнеры и художники представляют свои версии современных российских банкнот. Каждый квартал пять меняющихся специалистов будут обновлять один номинал — стартовали с пяти тысяч рублей, продолжили концепциями двухтысячной купюры, а сегодня представим варианты, как могла бы выглядеть тысяча. Смотрите, какие смыслы могут нести деньги вместо того, чтобы быть лишь средством расчета.

А еще клиенты УБРиР могут выиграть Iphone 13 pro. Успевайте участвовать до 21 декабря!

Всеволод Стекольщук

Художник, иллюстратор, татуировщик

Лицевая сторона банкноты
Оборотная сторона банкноты

Современные российские купюры в целом выглядят неплохо, но лично у меня выбор объектов, изображенных на них, вызывает вопросы. Зачем прилеплять на купюру памятник или объект архитектуры из условно первой строчки гугла? В дизайне я хотел затронуть тему малочисленных народов Северного Урала и ХМАО. С самого детства, проведенного на севере Свердловской области, меня окружали отголоски культуры манси. Это отражалось в речи, одежде и быте моих близких. Сюжет мысленно относит нас куда-то в конец 19 – начало 20 века, во времена до индустриализации, до экологических катастроф и глобального потепления, где небольшая семья манси стоит на берегу замерзшей реки. Вокруг глушь, мороз и спокойствие. Но там, под толщей льда, мы видим, что русло реки ломится от промысловой рыбы. Для узора и голограммы я использовал мансийский узор «Колын пāкв» («шишка с ядром»), который давным-давно сфотографировал в краеведческом музее Ивделя.

Рита Хаак

Художница, керамистка

Я уже пару лет не пользуюсь бумажными деньгами. Когда они где-то нужны или попадают мне в руки, а поблизости нет банкомата, я чувствую себя будто в детстве с деньгами-листиками в руках. Сложно отсчитывать и оценивать, сколько их осталось, потому что привыкаешь к цифрам в телефоне. Но при этом мне нравятся некоторые банкноты. Например, ранее использовавшиеся гульдены с птицами и цветами. Еще очень красивые банкноты — японские. Их хочется сохранить на память.

Лицевая сторона банкноты
Оборотная сторона банкноты

Я нарисовала такую купюру, чтобы ее захотелось сохранить. А если не сохранять, то каждый раз с удовольствием доставать, расплачиваясь. Дизайн важен абсолютно в каждой вещи, которой мы пользуемся. Красивые гармоничные вещи делают нас лучше.

Марина Крохалева

графический дизайнер

Думаю, дизайн российских купюр нуждается в обновлении. И не просто самого их вида, а подхода к нему. Сейчас это сложные иллюстрации, а хотелось бы привнести в них чуть больше смысла. Дизайн любых окружающих нас предметов считаю важным, и в особенности тех, что касаются нашего государства — бумажные деньги хотелось бы видеть современными, точными, отличающимися от других купюр.

Лицевая сторона банкноты

Оборотная сторона банкноты

Было интересно попробовать сделать купюры черно-белыми — не встречала, чтобы эти цвета использовались. Первый образ, который появился в сознании — американские доллары с изображением президентов. Кажется, это самые известные купюры в мире. Поэтому в моем дизайне появился серый муар как отсылка к гравюрным изображениям. Еще было важно отразить все больший переход реальных денег в цифру — так появилась нестандартная типографская композиция, вертикальный формат (такие банкноты уже существуют) и возможность смотреть дизайн с телефона, не переворачивая. Плюс, передавая бумажные деньги, нам удобнее их держать именно вертикально. А разные типографские сущности стоят перпендикулярно друг другу, чтобы текст можно было прочесть с любой стороны.

Я практически не пользуюсь бумажными деньгами — карты удобнее. Меня и беспокоит тотальная цифровизация, и каждый раз приятно случайно найти в кармане позабытую купюру.

Лиза Конышева

художница-аниматор

Лицевая сторона банкноты
Оборотная сторона банкноты

Последние пару лет я совсем не пользуюсь наличными деньгами, потому что и условия изменились, стали благоприятнее для безналичного расчета, и это как минимум не очень удобно, а иногда даже страшновато — наличку можно потерять. Но я все-таки с теплотой думаю о бумажных деньгах. Они связаны с периодом жизни, когда ты получаешь деньги только от родственников или на какой-то редкой работе, где нужно раздавать листовки. Этой некий элемент новой игры — «взрослой» жизни, которая еще не совсем взрослая, но и распоряжаться своим небольшим капиталом ты можешь так, как хочется. И потому я была бы рада, если бы бумажные деньги сохранились, но, может, на определенный период жизни, когда важны тактильность и физическое восприятие. Поэтому я нарисовала на своей купюре природные элементы и условных персонажей из цифр, так как в детстве часто использовалась листва («зелень») в качестве игровой валюты, а с персонажами, как мне кажется, ассоциировать себя намного легче. Было бы здорово, если бы деньги стали чуть более дружелюбными. Возможно, чтобы они больше говорили с теми, кто их использует, нежели сейчас, когда они совершенно не отражают страну, в которой я живу.

Маля Маузер

арт-директор креативного агентства Zavod promo

Лицевая сторона банкноты

Оборотная сторона банкноты

Генеральная идея концепции — пересмотр национальных ценностей, уход от индустриальных объектов и смещение фокуса на культурное достояние страны. Каждая купюра может рассказывать об известной знаковой личности в одной из основных сфер культуры (композиторах, художниках, писателях). Также купюры в моем понимании могут стать вертикальными, а не горизонтальными, что отразит новую эргономику.

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