Вертикальные купюры и варианты для детей: Художники и дизайнеры рисуют проекты новых российских денег

Мы продолжаем серийный спецпроект с Уральским банком реконструкции и развития, в котором дизайнеры и художники представляют свои версии современных российских банкнот. Каждый квартал пять меняющихся специалистов будут обновлять один номинал — стартовали с пяти тысяч рублей, продолжили концепциями двухтысячной купюры, а сегодня представим варианты, как могла бы выглядеть тысяча. Смотрите, какие смыслы могут нести деньги вместо того, чтобы быть лишь средством расчета.

А еще клиенты УБРиР могут выиграть Iphone 13 pro. Успевайте участвовать до 21 декабря!

Мы продолжаем серийный спецпроект с Уральским банком реконструкции и развития, в котором дизайнеры и художники представляют свои версии современных российских банкнот. Каждый квартал пять меняющихся специалистов будут обновлять один номинал — стартовали с пяти тысяч рублей, продолжили концепциями двухтысячной купюры, а сегодня представим варианты, как могла бы выглядеть тысяча. Смотрите, какие смыслы могут нести деньги вместо того, чтобы быть лишь средством расчета.

А еще клиенты УБРиР могут выиграть Iphone 13 pro. Успевайте участвовать до 21 декабря!