Куда уехать на зимние праздники из Москвы и Петербурга Сравниваем цены на билеты и отели в разных городах России
Самые длинные выходные года можно провести дома, приходя в себя после напряженной работы, или в путешествии. Традиционно в эти даты отели выставляют самые высокие цены, а найти дешевые билеты становится намного сложнее. Вместе с онлайн-сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip мы узнали, сколько будет стоить поездка в популярные у туристов города России из Москвы и Петербурга.
Куда лететь
Казань
Билет
от 8 000 рублей из Москвы и 14 900 рублей из Санкт-Петербурга
Отель
от 2 000 рублей
Беляши, чак-чак, эчпочмаки, кыстыбый, азу, зур-бэлиш — все это и многое другое вы можете попробовать в Казани. Идеальный вариант для гастрономического путешествия в начале года.
Мурманск
Билет
от 15 300 рублей из Москвы и 14 800 рублей из Санкт-Петербурга
Отель
от 3 000 рублей
Полярная ночь, северное сияние, Баренцево море и его обитатели — впечатлений хватит на весь год.
Минеральные Воды
Билет
от 15 200 рублей из Москвы и 22 300 рублей из Санкт-Петербурга
Отель
от 1 600 рублей
Место для тех, кто после напряженного года хочет замедлиться, посмотреть на горные пейзажи и вдоволь напиться минералки.
Калининград
Билет
от 14 000 рублей из Москвы и 14 400 рублей из Санкт-Петербурга
Отель
от 1 000 рублей
Возможность представить себя в рождественской Европе (ну почти), не выезжая из России.
Сочи
Билет
от 13 600 рублей из Москвы и от 17 400 рублей из Санкт-Петербурга
Отель
от 2 000 рублей; от 4 000 рублей за апартаменты в Красной Поляне
Один из самых очевидных вариантов новогодних каникул: погулять под пальмами Большого Сочи, а потом поехать кататься в Красную Поляну.
Куда поехать поездом из Москвы
Великий Устюг
Билет
от 6 000 рублей
Отель
от 2 000 рублей (в городе Котлас Архангельской области, в самом Устюге все уже занято)
Родина Деда Мороза предсказуемо пользуется ажиотажным спросом в новогодние каникулы: мест в гостиницах нет, туры на пару дней стоят больше 20 тысяч рублей и мгновенно раскупаются. Кстати, такая поездка может порадовать не только детей: совместите ее с посещением, к примеру, Вологды и дегустацией северной русской кухни.
Санкт-Петербург
Билет
от 4 000 рублей
Отель
от 1 800 рублей
Еще один давно проверенный москвичами маршрут — наряду с Сочи этот город постоянно возглавляет топы новогодних направлений. Здесь можно пройтись по музеям или барам, а лучше совместить и то и другое.
Тверь
Билет
от 1 300 рублей
Отель
от 1 600 рублей
Возможность погулять по тихим заснеженным улицам Старого города и посмотреть на панораму с высокого берега Волги.
Кострома
Билет
от 1 500 рублей
Отель
от 1 000 рублей
Вариант для тех, кто не захотел или не смог попасть к Деду Морозу, — резиденция Снегурочки в Костроме. Заодно можно посетить музей сыра.
Нижний Новгород
Билет
от 2 900 рублей
Отель
от 2 500 рублей
В 2021 году Нижний отметил 800-летие, в связи с чем здесь прошла масштабная реставрация — самое время посмотреть на обновленные здания старого купеческого города.
Куда ехать поездом из Петербурга
Великий Новгород
Билет
от 1 400 рублей
Отель
от 1 400 рублей (всего одно предложение по низкой цене, остальные стартуют от 8 000 рублей)
Один из самых древних городов России, который стоит посетить, чтобы увидеть местный кремль и музеи.
Выборг
Билет
от 800 рублей
Отель
от 3 500 рублей
Можно ненадолго выехать из города, чтобы увидеть старый замок и здание ратуши, сходить в парк Монрепо и пообедать в одном из кафе с видом на залив.
Сортавала
Билет
от 1 200 рублей
Отель
от 2 000 рублей за номер в кемпинге
Ладожские шхеры, парк «Рускеала», древнее карельское городище и финская архитектура — все это интересно посмотреть и зимой.
Псков
Билет
от 1 400 рублей
Отель
от 2 500 рублей
Погулять вокруг местного кремля, посмотреть на Старый город (здесь можно встретить и древнерусскую архитектуру, и модерн начала XX века) — неплохой план на зимние выходные.
Рыбинск
Билет
от 6 000 рублей
Отель
от 3 000 рублей
Небольшой город, где можно увидеть и Красную площадь, и Мавританский замок, и польский костел, и старую пожарную каланчу, и отделанное изразцами здание Хлебной биржи.
Фотографии: обложка – Дмитрий Осиев – stock.adobe.com, 1 – Olga – stock.adobe.com, 2 – Zhanna – stock.adobe.com, 3 – toshket – stock.adobe.com