26 декабря, воскресенье
Москва
Россия
Войти
Россия
Гид The Village21 декабря 2021

Куда уехать на зимние праздники из Москвы и Петербурга Сравниваем цены на билеты и отели в разных городах России

Куда уехать на зимние праздники из Москвы и Петербурга
АвторАнна Соколова

Самые длинные выходные года можно провести дома, приходя в себя после напряженной работы, или в путешествии. Традиционно в эти даты отели выставляют самые высокие цены, а найти дешевые билеты становится намного сложнее. Вместе с онлайн-сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip мы узнали, сколько будет стоить поездка в популярные у туристов города России из Москвы и Петербурга.

Куда лететь

Териберка, Мурманская область

Казань

Билет

от 8 000 рублей из Москвы и 14 900 рублей из Санкт-Петербурга

Отель

от 2 000 рублей

Беляши, чак-чак, эчпочмаки, кыстыбый, азу, зур-бэлиш — все это и многое другое вы можете попробовать в Казани. Идеальный вариант для гастрономического путешествия в начале года.

Мурманск

Билет

от 15 300 рублей из Москвы и 14 800 рублей из Санкт-Петербурга

Отель

от 3 000 рублей

Полярная ночь, северное сияние, Баренцево море и его обитатели — впечатлений хватит на весь год.

Минеральные Воды

Билет

от 15 200 рублей из Москвы и 22 300 рублей из Санкт-Петербурга

Отель

от 1 600 рублей

Место для тех, кто после напряженного года хочет замедлиться, посмотреть на горные пейзажи и вдоволь напиться минералки.

путешествия

Кавказские Минеральные Воды: Что смотреть на главном курорте наших бабушек

Читать 

Калининград

Билет

от 14 000 рублей из Москвы и 14 400 рублей из Санкт-Петербурга

Отель

от 1 000 рублей

Возможность представить себя в рождественской Европе (ну почти), не выезжая из России.

путешествия

Гид по Калининградской области

Читать 

Сочи

Билет

от 13 600 рублей из Москвы и от 17 400 рублей из Санкт-Петербурга

Отель

от 2 000 рублей; от 4 000 рублей за апартаменты в Красной Поляне

Один из самых очевидных вариантов новогодних каникул: погулять под пальмами Большого Сочи, а потом поехать кататься в Красную Поляну.

Куда поехать поездом из Москвы

Великий Устюг

Великий Устюг

Билет

от 6 000 рублей

Отель

от 2 000 рублей (в городе Котлас Архангельской области, в самом Устюге все уже занято)

Родина Деда Мороза предсказуемо пользуется ажиотажным спросом в новогодние каникулы: мест в гостиницах нет, туры на пару дней стоят больше 20 тысяч рублей и мгновенно раскупаются. Кстати, такая поездка может порадовать не только детей: совместите ее с посещением, к примеру, Вологды и дегустацией северной русской кухни.

Санкт-Петербург

Билет

от 4 000 рублей

Отель

от 1 800 рублей

Еще один давно проверенный москвичами маршрут — наряду с Сочи этот город постоянно возглавляет топы новогодних направлений. Здесь можно пройтись по музеям или барам, а лучше совместить и то и другое.

Тверь

Билет

от 1 300 рублей

Отель

от 1 600 рублей

Возможность погулять по тихим заснеженным улицам Старого города и посмотреть на панораму с высокого берега Волги.

Кострома

Билет

от 1 500 рублей

Отель

от 1 000 рублей

Вариант для тех, кто не захотел или не смог попасть к Деду Морозу, — резиденция Снегурочки в Костроме. Заодно можно посетить музей сыра.

Нижний Новгород

Билет

от 2 900 рублей

Отель

от 2 500 рублей

В 2021 году Нижний отметил 800-летие, в связи с чем здесь прошла масштабная реставрация — самое время посмотреть на обновленные здания старого купеческого города.

команда 800

Большой гид по нижегородскому стрит-арту

Читать 

Куда ехать поездом из Петербурга

Рускеала

Великий Новгород

Билет

от 1 400 рублей

Отель

от 1 400 рублей (всего одно предложение по низкой цене, остальные стартуют от 8 000 рублей)

Один из самых древних городов России, который стоит посетить, чтобы увидеть местный кремль и музеи.

Выборг

Билет

от 800 рублей

Отель

от 3 500 рублей

Можно ненадолго выехать из города, чтобы увидеть старый замок и здание ратуши, сходить в парк Монрепо и пообедать в одном из кафе с видом на залив.

Сортавала

Билет

от 1 200 рублей

Отель

от 2 000 рублей за номер в кемпинге

Ладожские шхеры, парк «Рускеала», древнее карельское городище и финская архитектура — все это интересно посмотреть и зимой.

Псков

Билет

от 1 400 рублей

Отель

от 2 500 рублей

Погулять вокруг местного кремля, посмотреть на Старый город (здесь можно встретить и древнерусскую архитектуру, и модерн начала XX века) — неплохой план на зимние выходные.

Рыбинск

Билет

от 6 000 рублей

Отель

от 3 000 рублей

Небольшой город, где можно увидеть и Красную площадь, и Мавританский замок, и польский костел, и старую пожарную каланчу, и отделанное изразцами здание Хлебной биржи.

Фотографии: обложка – Дмитрий Осиев – stock.adobe.com, 1 – Olga – stock.adobe.com, 2 – Zhanna – stock.adobe.com, 3 – toshket – stock.adobe.com

Share
скопировать ссылку

Читайте также:

Где кататься на коньках в Петербурге
Где кататься на коньках в Петербурге Это одно из немногих доступных на праздниках развлечений
Где кататься на коньках в Петербурге

Где кататься на коньках в Петербурге
Это одно из немногих доступных на праздниках развлечений

Рождественские ярмарки, где можно закупиться подарками
Рождественские ярмарки, где можно закупиться подарками Керамика, винтаж и современное искусство
Рождественские ярмарки, где можно закупиться подарками

Рождественские ярмарки, где можно закупиться подарками
Керамика, винтаж и современное искусство

Тэги

Прочее

Новое и лучшее

Памяти Дмитрия Зимина — главного просветителя и мецената независимой журналистики в России

Почему анонимность в интернете — это миф

Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве

Фанаты клубов, которые всегда проигрывают

Для домоседов, фуди и техногиков: 30 новогодних подарков на любой вкус

Первая полоса

Памяти Дмитрия Зимина — главного просветителя и мецената независимой журналистики в России

Рассказываем о главных проектах бизнесмена и ученого

Памяти Дмитрия Зимина — главного просветителя и мецената независимой журналистики в России
Рассказываем о главных проектах бизнесмена и ученого

Почему анонимность в интернете — это миф
Почему анонимность в интернете — это миф И как работает «пробив» пользователей
Почему анонимность в интернете — это миф

Почему анонимность в интернете — это миф
И как работает «пробив» пользователей

Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве
Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве ВЭУ, кафе «Снежок» и концерт Антохи МС
Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве

Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве
ВЭУ, кафе «Снежок» и концерт Антохи МС

Фанаты клубов, которые всегда проигрывают
Фанаты клубов, которые всегда проигрывают
Фанаты клубов, которые всегда проигрывают

Фанаты клубов, которые всегда проигрывают

Для домоседов, фуди и техногиков: 30 новогодних подарков на любой вкус
Промо
Для домоседов, фуди и техногиков: 30 новогодних подарков на любой вкус
Для домоседов, фуди и техногиков: 30 новогодних подарков на любой вкус
Промо

Для домоседов, фуди и техногиков: 30 новогодних подарков на любой вкус

Где есть и пить в Петербурге на каникулах
Где есть и пить в Петербурге на каникулах Новые рестораны, дегустационные сеты, доставка новогодней еды и гастрономические подарки
Где есть и пить в Петербурге на каникулах

Где есть и пить в Петербурге на каникулах
Новые рестораны, дегустационные сеты, доставка новогодней еды и гастрономические подарки

Бистро «Скрепка» в Девяткином переулке, шампанерия Moët & Chandon на Тверской, кофе от Кооператива «Черный» в «Утконосе»
Бистро «Скрепка» в Девяткином переулке, шампанерия Moët & Chandon на Тверской, кофе от Кооператива «Черный» в «Утконосе»
Бистро «Скрепка» в Девяткином переулке, шампанерия Moët & Chandon на Тверской, кофе от Кооператива «Черный» в «Утконосе»

Бистро «Скрепка» в Девяткином переулке, шампанерия Moët & Chandon на Тверской, кофе от Кооператива «Черный» в «Утконосе»

The Village Premium: Где искать дорогие подарки по выгодным ценам
Спецпроект
The Village Premium: Где искать дорогие подарки по выгодным ценам
The Village Premium: Где искать дорогие подарки по выгодным ценам
Спецпроект

The Village Premium: Где искать дорогие подарки по выгодным ценам

12 новых детских книг
12 новых детских книг Рассказываем, что читать в праздники
12 новых детских книг

12 новых детских книг
Рассказываем, что читать в праздники

Пережить потоп, короткое замыкание и не разориться:
Спецпроект
Пережить потоп, короткое замыкание и не разориться: Сможете ли вы сберечь себя, бюджет и нервы
Пережить потоп, короткое замыкание и не разориться:
Спецпроект

Пережить потоп, короткое замыкание и не разориться:
Сможете ли вы сберечь себя, бюджет и нервы

Пытки, иноагенты, Украина, Дед Мороз: Самое важное с пресс-конференции Путина
Пытки, иноагенты, Украина, Дед Мороз: Самое важное с пресс-конференции Путина
Пытки, иноагенты, Украина, Дед Мороз: Самое важное с пресс-конференции Путина

Пытки, иноагенты, Украина, Дед Мороз: Самое важное с пресс-конференции Путина

«Деревянные киты» записали песню о смерти. Незадолго до релиза у группы умер басист
«Деревянные киты» записали песню о смерти. Незадолго до релиза у группы умер басист Света Матвеева рассказывает, как все это пережить
«Деревянные киты» записали песню о смерти. Незадолго до релиза у группы умер басист

«Деревянные киты» записали песню о смерти. Незадолго до релиза у группы умер басист
Света Матвеева рассказывает, как все это пережить

Где заказывать еду к Новому году: 21 вариант на любой вкус и бюджет
Где заказывать еду к Новому году: 21 вариант на любой вкус и бюджет Для тех, кто не хочет готовить 31 декабря
Где заказывать еду к Новому году: 21 вариант на любой вкус и бюджет

Где заказывать еду к Новому году: 21 вариант на любой вкус и бюджет
Для тех, кто не хочет готовить 31 декабря

Фильмы — разочарования года: От «Вечных» до «Майора Грома»
Фильмы — разочарования года: От «Вечных» до «Майора Грома»
Фильмы — разочарования года: От «Вечных» до «Майора Грома»

Фильмы — разочарования года: От «Вечных» до «Майора Грома»

От «Герды» до «Дуная»: 12 отечественных фильмов, по которым мы запомним 2021 год

От «Герды» до «Дуная»: 12 отечественных фильмов, по которым мы запомним 2021 год

От «Герды» до «Дуная»: 12 отечественных фильмов, по которым мы запомним 2021 год

От «Герды» до «Дуная»: 12 отечественных фильмов, по которым мы запомним 2021 год

Не игристым едины: 8 простых коктейлей, которые можно приготовить дома для большой компании
Не игристым едины: 8 простых коктейлей, которые можно приготовить дома для большой компании Для новогодней и любой другой вечеринки
Не игристым едины: 8 простых коктейлей, которые можно приготовить дома для большой компании

Не игристым едины: 8 простых коктейлей, которые можно приготовить дома для большой компании
Для новогодней и любой другой вечеринки

Жемчужные бусы и живая щука: Как одеться на ВЭУ
Жемчужные бусы и живая щука: Как одеться на ВЭУ Вы Морозко или бард?
Жемчужные бусы и живая щука: Как одеться на ВЭУ

Жемчужные бусы и живая щука: Как одеться на ВЭУ
Вы Морозко или бард?

Невидимые враги: Чем мы дышим дома
Спецпроект
Невидимые враги: Чем мы дышим дома И почему очищение и контроль влажности воздуха актуальны круглый год
Невидимые враги: Чем мы дышим дома
Спецпроект

Невидимые враги: Чем мы дышим дома
И почему очищение и контроль влажности воздуха актуальны круглый год

В чем встречать Новый год: 25 нарядов для праздника
В чем встречать Новый год: 25 нарядов для праздника
В чем встречать Новый год: 25 нарядов для праздника

В чем встречать Новый год: 25 нарядов для праздника

Бьюти-холодильник, накладные стрелки и патчи: 16 бьюти-подарков к Новому году
Бьюти-холодильник, накладные стрелки и патчи: 16 бьюти-подарков к Новому году
Бьюти-холодильник, накладные стрелки и патчи: 16 бьюти-подарков к Новому году

Бьюти-холодильник, накладные стрелки и патчи: 16 бьюти-подарков к Новому году

Подпишитесь на рассылку