Куда уехать на зимние праздники из Москвы и Петербурга

Самые длинные выходные года можно провести дома, приходя в себя после напряженной работы, или в путешествии. Традиционно в эти даты отели выставляют самые высокие цены, а найти дешевые билеты становится намного сложнее. Вместе с онлайн-сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip мы узнали, сколько будет стоить поездка в популярные у туристов города России из Москвы и Петербурга.