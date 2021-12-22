«Я работаю на Таганском ряду»

Вюсал Сулейманов

владелец бутика с костюмами Classic Ekb

Как начал бизнес со сдачи велосипеда в аренду

Мне 20 лет, я родился и вырос на Уралмаше, а на Таганском ряду я работаю уже два года. За это время открыл здесь несколько павильонов, а планирую создать целую сеть по всей России. Капитал для своего бизнеса я начал собирать еще в 13 лет: уже тогда знал, что после окончания школы не буду поступать в университет, а начну заниматься каким-то делом.

Моя первая бизнес-идея появилась, когда мне было семь лет: родители подарили мне игровую приставку «Денди» и я начал предлагать друзьям и знакомым поиграть в нее за деньги. Вторая идея возникла в 12 лет, когда родители подарили мне скоростной велосипед. Тогда меня отправили на лето к родственникам в Азербайджан, где ни у кого больше не было такого велосипеда. Я начал сдавать свой в аренду, а на накопленные деньги купил себе второй, чтобы и сам мог кататься. Тем же летом в моду вошли браслеты из резинок. Я купил в магазине исходники, нашел пять пацанов из дворов, которым нужны были деньги, и они сидели у меня дома, без остановки делая эти браслеты, а затем продавали их. Они получали 50 % с выручки, а я оставлял себе половину, даже ничего не делая. В среднем мы продавали в день 20–30 браслетов по 100 рублей каждый. То есть я зарабатывал около 1 500 рублей в день на браслетах и около 1 000 на прокате велосипеда. Параллельно с этим я подрабатывал одновременно официантом и барменом на свадьбах — спал по шесть часов в день, а сама работа казалась каторгой. Но так в 13 лет я стал зарабатывать больше, чем мои родители.

В 13 лет я стал зарабатывать больше, чем мои родители

Когда родственники в Азербайджане увидели, что я ношу домой много денег, то рассказали обо всем папе. Он мне позвонил, и когда услышал обо всех подработках, то удивился, а затем позвал помогать ему в своем бизнесе, чтобы я понял, как все устроено. В тот момент отец начинал налаживать продажу костюмов и женских курток на Таганском ряду. В свободное от школы время я приходил к нему и помогал продавать. Так я научился работе с клиентами — находить подход к людям и общий язык с ними. Кроме этого, я занимался и подработками, но не рассказывал о них родителям, чтобы не волновались. Например, они не знают о том, что в школе я давал деньги в долг под процент — чаще всего такой услугой пользовались одноклассники, которые покупали себе вейп или новые кроссовки.

Два года назад мне исполнилось 18 лет, тогда я закончил школу и решил заняться своим бизнесом. К тому моменту точно понял, что хочу посвятить свое дело классическим костюмам, потому что мне очень нравится, как они смотрятся, и накопил достаточно денег, чтобы начать этим заниматься.

Я хотел именно свой бизнес, а не продолжать заниматься им вместе с отцом, потому что сейчас ему 44 года — он уже в возрасте и не понимает многих вещей. Например, постоянно отказывается от моих предложений завести инстаграм для его магазина.