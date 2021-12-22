«Я работаю на Таганском ряду» Три истории о китайских продуктах, вьетнамских поварах и турецких костюмах
В начале 1990-х годов администрация Екатеринбурга выделила афганцам участки под рыночную торговлю в районе ЖБИ, Сортировки и на улице Вайнера. С тех пор больше всех изменился тот, что на Сортировке — прошлой осенью у него даже появился концептуальный инстаграм.
Сегодня на Таганском ряду уже нет рядов боксов на улице — их место заняли три торговых центра «Таганский ряд», «Пекин» и «Ханой» с офисами, магазинами и двумя гостиницами. The Village Екатеринбург отправился на Таганку и пообщался с его арендаторами. Владелец магазина с самым большим ассортиментом китайских продуктов в городе Чен Си Фун рассказал, как сразу после школы занялся продажей одежды, жил на две страны, а из-за тоски по своей кухне переключился на продажу продуктов. Владелец кафе «Дуэт» Муван Уын поделился, как стереотипы о рынках мешают его бизнесу, а история владельца бутика с костюмами Classic Ekb Вюсала Сулейманова — пример, какими способами можно начать копить на бизнес в 13 лет.
В начале 1990-х годов администрация Екатеринбурга выделила афганцам участки под рыночную торговлю в районе ЖБИ, Сортировки и на улице Вайнера. С тех пор больше всех изменился тот, что на Сортировке — прошлой осенью у него даже появился концептуальный инстаграм.
Сегодня на Таганском ряду уже нет рядов боксов на улице — их место заняли три торговых центра «Таганский ряд», «Пекин» и «Ханой» с офисами, магазинами и двумя гостиницами. The Village Екатеринбург отправился на Таганку и пообщался с его арендаторами. Владелец магазина с самым большим ассортиментом китайских продуктов в городе Чен Си Фун рассказал, как сразу после школы занялся продажей одежды, жил на две страны, а из-за тоски по своей кухне переключился на продажу продуктов. Владелец кафе «Дуэт» Муван Уын поделился, как стереотипы о рынках мешают его бизнесу, а история владельца бутика с костюмами Classic Ekb Вюсала Сулейманова — пример, какими способами можно начать копить на бизнес в 13 лет.
Таганский ряд
Адрес
ул. Техническая, 19
Год основания
1995
История
В начале 1990-х годов администрация Екатеринбурга выделила афганцам участки под рыночную торговлю в районе ЖБИ, Сортировки и на улице Вайнера. С муниципалитетом об этом договорился бывший директор Таганского ряда Виктор Касинцев, глава местного отделения Российского союза ветеранов Афганистана, для того, чтобы доходы с аренды стали финансовой базой организации.
Первоначально здесь находился рыночный комплекс с рядами контейнеров. В 2006 году в связи с федеральным законом, по которому рынки под открытым небом в России должны были исчезнуть, администрация поддержала развитие Таганского ряда и комплекс начал застраиваться торговыми центрами. В 2004 году компания завершила строительство торгового комплекса «Таганский ряд». В 2010 — комплекса «Ханой», основой для строительства которого стали партнерские отношения с представителями крупного бизнеса и властных структур республики Вьетнам. «Ханой» состоит из двух зданий: на первых трех этажах разместились бутики с товарами легкой промышленности, на 4–9 этажах — офисные помещения и гостиничные номера для постоянного проживания тех, кто работает на Таганском ряду. А в 2014 завершилось строительство последнего торгового центра «Пекин».
Сегодня территорию Таганского ряда ежедневно посещает около 40 тысяч человек. Согласно стратегии развития, ЗАО «Таганский ряд» должен стать крупнейшим торговым узлом Екатеринбурга с системой торговых, деловых, развлекательных, сервисных и бытовых услуг. В планах предприятия — строительство новых торгово-гостиничных центров и спортивно-оздоровительных комплексов.
Чен Си Фун
владелец магазина «Русско-китайские продукты»
О детстве на границе двух стран
Я вырос на границе России и Китая. На улицах Маньчжурии все названия дублировались на русском и китайском, а в школе параллельно с родным языком нам преподавали и русский.
После девятого класса я больше не хотел учиться. Когда мне было 17 лет, открылась граница с Россией, поэтому вместе с братом я стал заниматься торговлей китайской одежды. Доставки раньше не было, мы сами покупали вещи в Китае, а затем везли все в Россию, чтобы продавать. Для этого жили неделю в одной стране, а следующую — в другой. Начинали продажи в Улан-Удэ, но покупали там не очень хорошо. Затем знакомый из Китая рассказал, что в Екатеринбурге много покупателей и мало конкурентов, поэтому спустя два года уже без брата я приехал сюда и оказался на Таганском ряду. В 1999 году здесь еще не было торговых центров — только ряды палаток и контейнеров. В течение 18 лет я продавал здесь одежду из Китая. Начинал один, но затем ко мне начали приезжать друзья, племянники и другие родственники, чтобы помогать заниматься бизнесом. За это время моя работа не менялась: я просто каждый раз заказывал одну и ту же детскую одежду, но со временем спрос на нее начал падать.
Как тоска по домашней еде помогла открыть бизнес
Русская кухня очень сильно отличается от китайской: здесь любят хлеб, суп и тяжелое мясо, а у нас этого даже нет в рационе — его основу составляют рис и морепродукты. Сейчас я привык и даже полюбил борщ и солянку, но первое время совсем не мог есть местную еду. А так как регулярно ездил из России в Китай и обратно, то периодически привозил с собой китайские продукты — в Екатеринбурге их нигде нельзя было купить.
Со временем я начал привозить китайские продукты друзьям из Китая, которые жили в Екатеринбурге, а потом и екатеринбуржцы стали тоже заказывать чипсы или лапшу быстрого приготовления. Им понравилась китайская еда, потому что у нее совершенно новый для русского человека вкус. Так, на фоне спада спроса на детскую одежду, я решил переключиться на продажу китайских продуктов в 2018 году.
Почти вся китайская диаспора в Екатеринбурге общается друг с другом: мы работаем вместе и переписываемся в одних чатах в вотсапе. Я сразу решил не начинать с маленькой полки, а открыл целый магазин с большим выбором продуктов из Китая: еды быстрого приготовления, сладостей, овощей, закусок и приправ. Об этом магазине все сразу узнали, и место начало пользоваться спросом, а затем аудитория расширилась и у нас также появилось много русских покупателей.
Мы занимаемся регулярными поставками в «Дружбу», Jang Su, Dong Po
Над входом в магазин находится вывеска «Русско-китайские продукты» на двух языках. Правда, из русских продуктов здесь только вода, чистящие средства и еще несколько товаров. Смысл названия в том, чтобы подчеркнуть связь и дружбу наших народов, а еще подтвердить, что это магазин для всех, а не исключительно для китайцев.
Сейчас «Русско-китайские продукты» — единственное место в Екатеринбурге, где есть большой выбор китайских продуктов. Китайцы покупают у нас привычные для себя овощи, а русские скупают острые чипсы, лапшу быстрого приготовления, сладкие конфеты и печенье, чей вкус совсем не похож на то, что продается в России. За три года работы у нас появилось много постоянных покупателей, которым даже не надо объяснять переводы на упаковках, — они сами ориентируются в ассортименте. Также у нас закупаются оптовики из разных городов Урала.
В месяц мы заказываем около двух контейнеров с продуктами из Китая, а срок доставки каждого занимает 14–30 дней. Большую часть наценки на наши товары создает доставка. Она всегда стоила дорого, но во время пандемии из-за постоянных задержек стала дороже в два раза. Мы также занимаемся регулярными поставками в рестораны города, например, в «Дружбу», Jang Su, Dong Po и другие. Они покупают у нас соусы, приправы, спаржу и другие ингредиенты для своих блюд, которые не нужны в больших количествах, поэтому выгоднее не заказывать их самостоятельно, а перекупать у кого-то в городе.
Почему продлил рабочий день на час
Сейчас в магазине работает семь человек, и мы все равно еле успеваем справиться со всеми задачами. Мой рабочий день начинается в девять утра. Сначала я расставляю какие-то недостающие товары на витрины, формирую доставку в рестораны. В течение дня с другими продавцами помогаю покупателям: разговариваю с ними, что-то советую и помогаю определиться с выбором. Проблем в общении на русском языке у меня остается еще много, но помогает переводчик в телефоне — не представляю, как меня кто-то понимал без него 10 лет назад.
Каждый день в пять вечера китайцы, которые работают на Таганском ряду, собираются толпой на улице и делают зарядку. Я когда-то тоже ходил с ними, а теперь ленюсь — слишком устаю за день, да и свободного времени нет. Раньше мы работали до шести вечера, но теперь до семи — в этот час многие освобождаются с работы и идут к нам за продуктами на ужин. Больше всего посетителей у нас в выходные — приходит около 250 человек, а обычно меньше, но минимум 100 точно заходят. В конце рабочего дня мы прибираемся и идем домой.
Обычно на Китайский Новый год я возвращался домой, но в этом году снова проведу его в Екатеринбурге. В Китае этот праздник проходит в другие даты и ином формате: гуляния длятся месяц после начала, и отмечают его 1 февраля, а не января. В последний раз я ездил в Китай еще до пандемии — весной 2020 года, и с того момента границы не открывали. Все это время я не видел свою семью вживую, но мы постоянно созваниваемся по видеосвязи с женой и дочкой.
Муван Уын
владелец кафе «Дуэт»
Кто приезжает из центра на Сортировку ради фо бо
Я родился во Вьетнаме, но в 1994 году переехал в Россию вместе с папой. Сначала он учился в Ульяновске, а затем поехал работать в Екатеринбург и взял меня с собой, хотя мне было меньше 20 лет. Здесь он основал кафе «Дуэт»: сначала я работал вместе с ним, а в 2000-х продолжил развивать его дело самостоятельно.
Спрос на вьетнамскую еду был на Таганском ряду всегда: здесь работает много вьетнамцев, и до нашего открытия им не хватало местной кухни. Со временем интерес к нашей национальной еде появился и у русских, потому что она очень сытная и всегда в больших порциях. Это заметно не только по «Дуэту»: сейчас в Екатеринбурге очень много заведений с вьетнамской кухней, которые пользуются популярностью.
Название «Дуэт» связано с тем, что в меню есть и русская, и вьетнамская кухня
У нас много постоянных клиентов, которые ходят к нам больше 20 лет. Некоторые специально ездят за нашим фо бо из центра города (по оценке редактора раздела «Еда» The Village Екатеринбург, здесь можно попробовать лучший фо в городе. — Прим. ред.), а приезжие всегда заходят к нам во время поездок в Екатеринбург. Екатеринбуржцы становятся постоянниками после того, как съездят во Вьетнам, а в поисках таких же вкусовых ощущений начинают пробовать вьетнамскую еду во всех заведениях города и останавливаются на нас.
Как стереотипы о рынке мешают бизнесу
Название «Дуэт» связано с тем, что в меню есть и русская, и вьетнамская кухня. Вьетнамская часть меню сложилась из тех блюд, которые мы просто можем приготовить с локальными ингредиентами — без свежих морепродуктов. Также мы открыты на фуд-кортах, поэтому готовим не ресторанные блюда, а что-то дешевле и проще. Изначально в нашем меню были два вида мяса, гуляш, фо бо и немы. А сейчас еще добавили разные виды лапши.
На Таганском ряду у нас находится четыре кафе в разных торговых центрах. Мы пытались открыть точку за пределами рынка, но закрылись почти сразу, потому что выбрали локацию в этом же районе — а здесь живут вьетнамцы, кто и не выходя из дома может приготовить все, что у нас продается. Пока продолжается пандемия, повторять такую попытку не хочется, но после попробуем еще раз открыться уже ближе к центру. Мы часто получаем такие просьбы от клиентов. Во многом это связано и со стереотипным мнением о Таганском как о большом рынке, которое сложилось после одного визита этого места в 1990-х. Раньше здесь действительно были контейнеры на улице и еда продавалась на вынос, а теперь внутри чувствуешь себя, как в торговом центре.
Гости говорят, что у нас очень вкусно и, главное, аутентично. Секрет в том, что большую часть ингредиентов мы привозим из Вьетнама, а вот мясо и овощи всегда используем свежие — поэтому покупаем у местных продавцов. Все наши повара тоже из Вьетнама. Хотя во всех заведениях они используют одинаковые продукты, сам вкус блюд различается: каждый придерживается своих традиций и приемов в процессе готовки.
Как пандемия повлияла на работу
Основные наши сотрудники — это повара, которые отвечают за приготовление блюд и составляют заявки на ингредиенты, которые заканчиваются в их заведениях. Также у нас есть экспедитор, который привозит им эти необходимые продукты из магазина и с рынков либо делает заказы на них из Вьетнама. Я контролирую его работу и слежу за качеством продуктов, иногда могу съездить за чем-то недостающим сам.
У нас сложилась сплоченная команда: среди поваров есть те, кто работает со мной уже 20 лет. Когда началась пандемия, мы не открывались четыре месяца, но никто из сотрудников не мог вернуться во Вьетнам из-за закрытых границ. Тогда мы кормили всю команду, поддержали и в итоге сохранили ее.
Закрытые границы принесли и другую проблему — теперь доставка тех же продуктов стоит дороже в два раза, потому что самолеты стали летать редко. У нас рис не из Вьетнама, а из Краснодара, но вот альтернативную рисовую лапшу и листы нельзя найти в России — это хорошо делают только во Вьетнаме. Также цены на продукты в целом растут: в 2001 году мы покупали мясо по 100 рублей за килограмм, а в 2021 платим 400. Поэтому постепенно в заведении растут цены, и по сравнению с 2001 годом все позиции подорожали в два раза. Это не очень много — мы стараемся сдерживать их рост, потому что не все будут готовы приходить к нам, если цены перестанут быть бюджетными. Ведь все же наша основная аудитория — сотрудники самого Таганского ряда.
Вюсал Сулейманов
владелец бутика с костюмами Classic Ekb
Как начал бизнес со сдачи велосипеда в аренду
Мне 20 лет, я родился и вырос на Уралмаше, а на Таганском ряду я работаю уже два года. За это время открыл здесь несколько павильонов, а планирую создать целую сеть по всей России. Капитал для своего бизнеса я начал собирать еще в 13 лет: уже тогда знал, что после окончания школы не буду поступать в университет, а начну заниматься каким-то делом.
Моя первая бизнес-идея появилась, когда мне было семь лет: родители подарили мне игровую приставку «Денди» и я начал предлагать друзьям и знакомым поиграть в нее за деньги. Вторая идея возникла в 12 лет, когда родители подарили мне скоростной велосипед. Тогда меня отправили на лето к родственникам в Азербайджан, где ни у кого больше не было такого велосипеда. Я начал сдавать свой в аренду, а на накопленные деньги купил себе второй, чтобы и сам мог кататься. Тем же летом в моду вошли браслеты из резинок. Я купил в магазине исходники, нашел пять пацанов из дворов, которым нужны были деньги, и они сидели у меня дома, без остановки делая эти браслеты, а затем продавали их. Они получали 50 % с выручки, а я оставлял себе половину, даже ничего не делая. В среднем мы продавали в день 20–30 браслетов по 100 рублей каждый. То есть я зарабатывал около 1 500 рублей в день на браслетах и около 1 000 на прокате велосипеда. Параллельно с этим я подрабатывал одновременно официантом и барменом на свадьбах — спал по шесть часов в день, а сама работа казалась каторгой. Но так в 13 лет я стал зарабатывать больше, чем мои родители.
В 13 лет я стал зарабатывать больше, чем мои родители
Когда родственники в Азербайджане увидели, что я ношу домой много денег, то рассказали обо всем папе. Он мне позвонил, и когда услышал обо всех подработках, то удивился, а затем позвал помогать ему в своем бизнесе, чтобы я понял, как все устроено. В тот момент отец начинал налаживать продажу костюмов и женских курток на Таганском ряду. В свободное от школы время я приходил к нему и помогал продавать. Так я научился работе с клиентами — находить подход к людям и общий язык с ними. Кроме этого, я занимался и подработками, но не рассказывал о них родителям, чтобы не волновались. Например, они не знают о том, что в школе я давал деньги в долг под процент — чаще всего такой услугой пользовались одноклассники, которые покупали себе вейп или новые кроссовки.
Два года назад мне исполнилось 18 лет, тогда я закончил школу и решил заняться своим бизнесом. К тому моменту точно понял, что хочу посвятить свое дело классическим костюмам, потому что мне очень нравится, как они смотрятся, и накопил достаточно денег, чтобы начать этим заниматься.
Я хотел именно свой бизнес, а не продолжать заниматься им вместе с отцом, потому что сейчас ему 44 года — он уже в возрасте и не понимает многих вещей. Например, постоянно отказывается от моих предложений завести инстаграм для его магазина.
Как половина магазинов с классическими костюмами берет у него товар оптом
Свою первую точку я открыл на Таганском ряду два года назад, потому что в этом комплексе низкий порог входа: достаточно заплатить за аренду помещения. Чтобы открыть свой магазин, например, в «Гринвиче» или «Веере», нужно пройти через отбор заявок, и у тебя для этого должен быть сформирован бренд одежды, а два года назад о нем еще и речи не было. Сегодня же в городе половина магазинов с классическими костюмами берет их у меня оптом, а еще много розничных покупателей оффлайн и онлайн на «Озоне» и в инстаграме.
По-моему, классический стиль одежды — это чит для жизни, который сразу заставляет людей лучше к тебе относиться. Я сам постоянно его ношу, возможно, именно поэтому меня всегда воспринимают всерьез, несмотря на возраст. Единственным исключением долгое время был папа, который сомневался во всех моих предложениях и идеях касаемо бизнеса.
У меня есть посредник в Турции, через которого я заказываю свои костюмы. Сначала выбираю ткань, из которой будет сделан, затем лекало, по которому его будут шить, после костюм отшивают и отправляют мне. При создании ассортимента я полагаюсь на спрос — например, летом все активно покупали белые комбинированные костюмы, поэтому я заказал больше вариантов именно таких. Также я смотрю, чтобы модели были не заезженными, а еще никогда не стал бы продавать то, что мне самому не нравится.
Я продаю костюмы в ценовом секторе от 8 до 25 тысяч рублей за комплект. Это дороже, чем у кого-либо на Таганском ряду, но у моих качество лучше в разы, и я постоянно работаю над разнообразием фасонов, слежу за трендами и качеством ткани. И если клиент пришел ко мне однажды, значит, что он мой навсегда. В этом году моя выручка выросла в пять раз по сравнению с предыдущим. Скоро конкуренты будут плакать, потому что в марте я собираюсь расшириться и открыть магазин в центре города.