Как пояснил изданию заведующий лабораторией ВНИИ охраны природы Борис Самойлов, по закону строительство в природоохранных зонах запрещено. Исключением являются только эколого-просветительские центры и другие объекты, напрямую связанные с работой парковых зон. А значит отведенные под храмы участки земли придется вывести из состава природоохранных территорий. Кроме того, церкви, скорее всего, будут обнесены забором, поэтому по вечерам даже во двор храма попасть будет нельзя. Для природоохранной зоны это недопустимо, считает Самойлов.



Напомним, что программа по возведению 200 типовых храмов стартовала в прошлом году — сегодня ведется строительство 20 из них и еще столько же планируют начать в этом году, рассказал куратор проекта депутат Госдумы Владимир Ресин. Первый модульный храм появится напротив театрального центра на Дубровке, в память о жертвах теракта.

Помимо парков, модульные храмы появятся также во дворах спальных районов. При этом стоимость территории не должна превышать 2,5 миллиона долларов, так как землю мэрия выделяет в безвозмездное пользование. Своя модульная церковь появится и у академии ФСБ на юго-западе столицы — об этом попросили сами силовики.

