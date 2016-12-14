В Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) считают, что в потемнении колонн Казанского собора после мокрого снега нет ничего критичного. Об этом сообщает «Радио Балтика».

«Те, кто не умеет, кладут свою жизнь на то, чтобы мешать работать тем, кто это умеет. Занимайтесь своими делами. Наша задача — сохранить памятник, а не рассуждать о цвете», — заявил первый заместитель председателя КГИОП Александр Леонтьев.

По его словам, после реставрации в 2011 году фасад собора посветлел, однако теперь консервант осел, и фактура камня вернулась к естественному состоянию.

Ранее лидер движения «Солидарный Петербург» Анатолий Канюков заявил, что после выпадения мокрого снега в Петербурге Казанский собор покрылся пятнами. По его мнению, это произошло из-за состава извести, который использовался при реставрации. «Памятник федерального значения покрывается пятнами, становится похож на гепарда, а госструктура считает, что так и должно быть», — отметил Канюков.