Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы утвердил проект летнего амфитеатра на 2 тысячи мест в парке «Зарядье» и дизайн малых архитектурных форм в нем. Об этом сообщается на сайте правительства Москвы.

«Амфитеатр будет представлять собой спускающуюся с холма к сцене ступенчатую ландшафтную конструкцию. Зрительные места сделают из дерева», — заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, дорожки между рядами амфитеатра покроют мелкой галькой, которая станет частью дренажной системы. Объект накроют куполом для защиты посетителей парка от дождя. В амфитеатре планируется проводить кинопоказы, концерты, лекции и другие мероприятия.

В парке также разместят широкие ступени для отдыха, светящиеся скамейки и лавочки из дуба и камня, которые были разработаны победителем конкурса 2012 года на проект «Зарядья».