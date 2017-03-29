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Архитектура29 марта 2017

Как будет выглядеть амфитеатр в парке «Зарядье» Он будет вмещать до 2 тысяч зрителей

РедакторЛёва Левченко

Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы утвердил проект летнего амфитеатра на 2 тысячи мест в парке «Зарядье» и дизайн малых архитектурных форм в нем. Об этом сообщается на сайте правительства Москвы.

«Амфитеатр будет представлять собой спускающуюся с холма к сцене ступенчатую ландшафтную конструкцию. Зрительные места сделают из дерева», — заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, дорожки между рядами амфитеатра покроют мелкой галькой, которая станет частью дренажной системы. Объект накроют куполом для защиты посетителей парка от дождя. В амфитеатре планируется проводить кинопоказы, концерты, лекции и другие мероприятия.

В парке также разместят широкие ступени для отдыха, светящиеся скамейки и лавочки из дуба и камня, которые были разработаны победителем конкурса 2012 года на проект «Зарядья».

 Парк «Зарядье» строится на месте снесенной гостиницы «Россия». Он соединит все пешеходные маршруты от Варварки до Воробьевых гор. В парке будут представлены все климатические зоны России. Также там появятся кафе, автостоянка, павильоны «Медиацентр», «Ледяная пещера», «Заповедное посольство», смотровая площадка «Парящий мост» и филармония на 1,5 тысячи мест.

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