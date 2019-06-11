Как дизайнеры внедряют кортен в оформление Екатеринбурга, и что думает о ржавчине мэр

Кортен или кортеновская сталь — это особый вид стали, устойчивый к любому виду коррозии. Материал изначально выглядит как проржавевший благодаря патине поверх стали, что дает ему немало защитных свойств, при этом позволяя сохранять низкую стоимость.

В Екатеринбурге кортен применяют в оформлении уже несколько лет: идея пришла команде авторов из объединения «Дизайн-код Екатеринбурга», о котором мы рассказывали ранее. Новинку восприняли неоднозначно не только горожане, но и чиновники горадминистрации. Например, мэр города Александр Высокинский раскритиковал идею с кортеном на прогулке по мосту у ГЦСИ, выполненному по проекту КБ «Стрелка». Свое мнение он высказывал в начале июня.

«Может быть, я не какой-то великий дизайнер, но я вырос в металлургическом крае, и все, кто у нас живут, понимают: если ржавый металл, значит, не покрашено. Это выглядит красиво там, где железа мало. В Голландии, например», — поставил вердикт глава города. Коммунальные службы также не понимают идею, и нередко случайно прокрашивают новые стенды из кортеновской стали.

The Village публикует мнения дизайнеров из команды дизайн-кода — о том, зачем Уралу нужен кортен, и станут ли они отступать от этой идеи после критики.