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Городской дизайн11 июня 2019

Как дизайнеры внедряют кортен в оформление Екатеринбурга, и что думает о ржавчине мэр Почему идею дизайнеров не понимают чиновники и красят коммунальщики

Как дизайнеры внедряют кортен в оформление Екатеринбурга, и что думает о ржавчине мэр
РедакторАлексей Шахов

Кортен или кортеновская сталь — это особый вид стали, устойчивый к любому виду коррозии. Материал изначально выглядит как проржавевший благодаря патине поверх стали, что дает ему немало защитных свойств, при этом позволяя сохранять низкую стоимость.

В Екатеринбурге кортен применяют в оформлении уже несколько лет: идея пришла команде авторов из объединения  «Дизайн-код Екатеринбурга», о котором мы рассказывали ранее. Новинку восприняли неоднозначно не только горожане, но и чиновники горадминистрации. Например, мэр города Александр Высокинский раскритиковал идею с кортеном на прогулке по мосту у ГЦСИ, выполненному по проекту КБ «Стрелка». Свое мнение он высказывал в начале июня.

«Может быть, я не какой-то великий дизайнер, но я вырос в металлургическом крае, и все, кто у нас живут, понимают: если ржавый металл, значит, не покрашено. Это выглядит красиво там, где железа мало. В Голландии, например», — поставил вердикт глава города. Коммунальные службы также не понимают идею, и нередко случайно прокрашивают новые стенды из кортеновской стали.

The Village публикует мнения дизайнеров из команды дизайн-кода — о том, зачем Уралу нужен кортен, и станут ли они отступать от этой идеи после критики.

Влад Деревянных

дизайнер

Кортен — один из материалов-идентификаторов. Для единой системы туристической навигации и объектов инфраструктуры Екатеринбурга, над которыми мы работаем, нужно не только единство графических элементов: шрифт, иконки, цвет, логотип. Городу необходимо единообразие в подборе материалов. Не может быть так, что один указатель выполнен из дерева, а второй отлит из чугуна. Поэтому одним из материалов, который мы выбрали для этих целей, стала кортеновская сталь. Она устойчива к атмосферной коррозии, не нуждается в окраске и других видах дополнительной защиты.

Кортен имеет благородный и равномерный оттенок патины. Мы живем в металлургическом горно-заводском крае, и открытые, по-уральски суровые стальные конструкции — это наша среда обитания, наша айдентика. Внутри команды мы решили, что использование этого материала очень уместно в объектах городской навигации с эстетической точки зрения, с практической и семантической. Тем более, в городе уже сейчас есть ряд объектов, выполненных из кортена: стелы и скамейки в сквере перед «Пассажем», дорожные светильники на улице Ленина, часть фасада здания на проспекте Ленина, 36/38, входная группа торгового центра «Кортео» и так далее .

С первыми разногласиями мы столкнулись еще внутри нашей рабочей группы. Мы не столько спорили между собой, сколько опасались любви горожан красить все ржавое синей красочкой. Но желание создавать современную и прогрессивную среду победило наши опасения. В конце концов, именно профессионалы должны формировать общественное мнение в оценке эстетических качеств визуальной городской среды. При этом мы прекрасно понимаем, что это большой и ответственный труд, и что мы будем долго сталкиваться с непониманием. Это противостояние уже проявляется в городе: например нашу стойку с информацией об объекте культурного наследия перед 9 мая уже «облагородили»: выкрасили кортен в черный цвет. Сейчас мэр на весь город заявляет, что все «ржавое» должно быть покрашено.

Мы вряд ли откажемся от нашей концепции: будем доносить идею до горожан, обязательно поговорим с мэром. Возможно, дополнительно снабдим наши навигационные объекты наклейками «Не окрашивать!» Важно понимать, что восприятие любых материалов зависит от контекста: если это часть классно сделанной конструкции в облагороженной среде — мы понимаем, что это элемент декора, если это лежит в куче мусора в кустах — это ржавый металлолом.

Михаил Череда

дизайнер

Урал — это не только промышленный, но и металлургический край. Мы решили, что кортеновская сталь — это та самая золотая середина между необходимыми эстетическими и функциональными качествами. Тут стоит сделать оговорку, что мы не используем его как повсеместный материал для оформления города: речь идет о локальном применении.

Кортен — яркий и нестандартный материал, особенно в контексте туристической истории, мы выбрали его за естественный вид и фактуру. Он широко используется в промышленном и гражданском строительстве как конструкционный материал, не нуждающийся в окраске и других видах дополнительной коррозионной защиты. К тому же, этот материал часто встречается в городской архитектуре, инсталляциях, городской мебели. Он обращает на себя внимание своим естеством, бархатисто-окисленным видом. Для туристической навигации это большой плюс. Также он требует минимальных средств по уходу.

Сталь сама защищает себя от внешних воздействий. Окисная пленка — ржавчина — препятствует дальнейшему проникновению воды к металлу, поэтому сталь, однажды покрывшись патиной, навсегда сохранит свой бронзовый цвет. Недаром он широко используется в больших и малых архитектурных формах по всему миру, и Екатеринбург не исключение.

После нашего первого анонса об использовании кортена мы получили массу положительных отзывов. При этом общество всегда будет делиться на тех, кому нравится развитие, что-то новое, и на тех, кому больше по душе консерватизм и советская сдержанность. Это нормально. Но город растет и развивается, нужно идти дальше и постепенно пробовать новое.

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