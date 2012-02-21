В Foursquare появился бейдж москвича Если зачекиниться в пяти местах из предложенного списка Foursquare, можно получить бейдж Red Square, который подтверждает, что вы знаете город лучше Пушкина и Чехова вместе взятых.
Социальная сеть Foursquare разработала для Москвы специальный бейдж Red Square, который можно получить за чек-ины в пяти любых местах из специального «Списка москвича». Среди них главные столичные достопримечательности, ночные клубы, музеи, театры, торговые центры, парки, кафе и другие общественные пространства. Всего в списке 72 объекта.
При получении бейджа появляется поздравительное сообщение: «Настоящий ли вы Moscvitch? DA! Тома Толстого, загруженные магазины на Тверской, matreshki вашей babushki и мозаика на станциях метро — вы знаете Москву лучше, чем Пушкин и Чехов вместе взятые. Купите себе blin. Или пять». В комментариях кто-то из пользователей уже предложил сделать отдельный бейдж Maslenitsa, а жители других городов, Сеула и Вены например, просят создать аналогичные значки для них.
Чек-ин: Где в столице дают бонусы за медаль мэра
Социальная сеть и игра Foursquare появилась в 2009 году. Суть игры в том, что за каждый чек-ин, то есть отметку в том или ином месте города, пользователь получает значки-награды. Если человек бывает в определенном месте чаще остальных, он становится его мэром. Во многих кафе и барах для мэров предусмотрели бонусы и подарки. К примеру, в «Симачеве» за мэрство дают пять фруктовых шотов, в ресторане «Веранда» — бесплатный десерт, а в сети «Кофеин» угощают кофе за первый чек-ин.
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Комментарии
чтобы получить "бейдж".. смысл? - ну если человеку хочется бейдж ПРЯМО сейчас и в ту же минуту ..то можно воспользоваться обманом.. тупо вбивая в "поиске foursquare" те места которые входят (чтобы получить бейдж) и там чекиниться.. в общем я предложил ...кому надо те поймут и сделают себе бейдж
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