Социальная сеть Foursquare разработала для Москвы специальный бейдж Red Square, который можно получить за чек-ины в пяти любых местах из специального «Списка москвича». Среди них главные столичные достопримечательности, ночные клубы, музеи, театры, торговые центры, парки, кафе и другие общественные пространства. Всего в списке 72 объекта.

При получении бейджа появляется поздравительное сообщение: «Настоящий ли вы Moscvitch? DA! Тома Толстого, загруженные магазины на Тверской, matreshki вашей babushki и мозаика на станциях метро — вы знаете Москву лучше, чем Пушкин и Чехов вместе взятые. Купите себе blin. Или пять». В комментариях кто-то из пользователей уже предложил сделать отдельный бейдж Maslenitsa, а жители других городов, Сеула и Вены например, просят создать аналогичные значки для них.