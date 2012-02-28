Партизаны начали борьбу с незаконной парковкой Активисты арт-движения «Партизанинг», прославившиеся дорожным знаком «Осторожно, впереди тандем», стали наклеивать стикеры «Штрафстоянка» на неправильно припаркованные автомобили.
Участники социального арт-движения «Партизанинг» решили собственными силами бороться с неправильно припаркованными автомобилями: партизаны обклеивают специальными наклейками «Штрафстоянка» машины нарушителей.
Таким образом участники хотят привлечь внимание к проблеме незаконных парковок в столице, не дожидаясь поддержки полиции. Первую акцию «городские партизаны» провели 27 февраля совместно с дизайн-заводом «Флакон». За день в центре Москвы успели обклеить около 150 машин. Участвовать в акции может каждый: стикеры «Штрафстоянка» раздают в кафе «Молоко» на территории «Флакона».
На сайте «Партизанинга» опубликована подробная схема того, в каких случаях водитель нарушает правила парковки и как правильно обклеивать авто нарушителей. Согласно правилам дорожного движения, незаконно парковать автомобиль на пешеходном переходе и в 5 метрах перед ним, ближе 15 метров от остановок, на трамвайных путях и в непосредственной близости к ним. Также неправильно припаркованным считается автомобиль, который загораживает знаки дорожного движения и светофоры или создает помехи для пешеходов.
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Партизаны призывают обклеивать машины по особым правилам: наклейки должны быть на всех дверях, капоте, багажнике и крышке бензобака. В случае конфликтов с автовладельцем или инспектором ГИБДД активисты призывают не пугаться и доказывать свою правоту. Напомним, предыдущая акция партизан была посвящена дорожным знакам: осенью на улицах появились таблички «Взятка на дороге», «Пьяные пешеходы», «Осторожно, впереди тандем!» и другие.
Комментарии
А вы, наверное, никогда пешком не ходили? С чего вы делаете выводы вообще такие? Я только последние полгода, наверное, езжу на работу на метро, потому что это в три раза быстрее, чем на машине. До этого всегда ездил на машине.
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