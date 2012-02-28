Таким образом участники хотят привлечь внимание к проблеме незаконных парковок в столице, не дожидаясь поддержки полиции. Первую акцию «городские партизаны» провели 27 февраля совместно с дизайн-заводом «Флакон». За день в центре Москвы успели обклеить около 150 машин. Участвовать в акции может каждый: стикеры «Штрафстоянка» раздают в кафе «Молоко» на территории «Флакона».

На сайте «Партизанинга» опубликована подробная схема того, в каких случаях водитель нарушает правила парковки и как правильно обклеивать авто нарушителей. Согласно правилам дорожного движения, незаконно парковать автомобиль на пешеходном переходе и в 5 метрах перед ним, ближе 15 метров от остановок, на трамвайных путях и в непосредственной близости к ним. Также неправильно припаркованным считается автомобиль, который загораживает знаки дорожного движения и светофоры или создает помехи для пешеходов.