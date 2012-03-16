Самым популярным хэштегом последних суток в Москве стал #НТВлжет. Появился он после показа пропагандистского телефильма «Анатомия протеста», который рассказывал о том, как якобы подкупали участников митигов «За честные выборы». (на сайте телекомпании, кстати, написали новость об этом, только у них хэштег называется просто #НТВ). Также в топах оказались #идукостанкино — это самые неравнодушные решили устроить пикет у здания Телецентра. #DDoS — тот же сайт НТВ несколько часов атаковали хакеры. И еще #Diablo III — о запуске популярной видеоигры. Русскоязычные хэштеги Twitter запустил в июле прошлого года, и первым же обсуждением, которое вышло в мировые топы, стал #хуи. В течение года в топы выходили также #спасибопутинузаэто, #жалкий, #новый год и пр. Очень популярным был и хэштег #Пушкинская, где обсуждалось столкновение оппозиционеров и ОМОНа во время митинга 5 марта. Хэштеги вообще стали удобным инструментом для акций протестов, ведь они позволяют следить в режиме реального времени за всем происходящим.