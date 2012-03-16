В Twitter появились тренды для российских городов #НТВлжет, #идукостанкино, #DDоS и другие актуальные темы, которые обсуждают в Москве, Петербурге и Новосибирске, теперь можно увидеть в Twitter.
В микроблогах Twitter появилась возможность отслеживать самые обсуждаемые темы по трем российским городам: Москве, Санкт-Петербургу и Новосибирску. Чтобы увидеть актуальные хэштеги, нужно изменить параметры локации во вкладке Discover.
Самым популярным хэштегом последних суток в Москве стал #НТВлжет. Появился он после показа пропагандистского телефильма «Анатомия протеста», который рассказывал о том, как якобы подкупали участников митигов «За честные выборы». (на сайте телекомпании, кстати, написали новость об этом, только у них хэштег называется просто #НТВ). Также в топах оказались #идукостанкино — это самые неравнодушные решили устроить пикет у здания Телецентра. #DDoS — тот же сайт НТВ несколько часов атаковали хакеры. И еще #Diablo III — о запуске популярной видеоигры.
Русскоязычные хэштеги Twitter запустил в июле прошлого года, и первым же обсуждением, которое вышло в мировые топы, стал #хуи. В течение года в топы выходили также #спасибопутинузаэто, #жалкий, #новый год и пр. Очень популярным был и хэштег #Пушкинская, где обсуждалось столкновение оппозиционеров и ОМОНа во время митинга 5 марта. Хэштеги вообще стали удобным инструментом для акций протестов, ведь они позволяют следить в режиме реального времени за всем происходящим.
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кстати,не все популярные хэштеги отображаются:(
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